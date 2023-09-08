የ iPhone 15 Pro ወሬዎች፡ የማከማቻ እና የዋጋ አወጣጥ ዝርዝሮች ተገለጡ

ከ TrendForce ተንታኞች የተገኘው የጥናት ማስታወሻ እንደሚለው፣ መጪው አይፎን 15 ፕሮ እና አይፎን 15 ፕሮ ማክስ ከቀደምቶቹ የአይፎን 128 ፕሮ ሰልፍ ጋር በተመሳሳይ 14GB የማከማቻ አቅም ይጀምራሉ። ሪፖርቱ ካለፉት ወሬዎች በተቃራኒ የአይፎን 15 ፕሮ ከአይፎን 999 ፕሮ ሳይለወጥ በ14 ዶላር እንደሚሸጥ ሲገልፅ አይፎን 15 ፕሮ ማክስ ከ100 ዶላር ጀምሮ የ1199 ዶላር ጭማሪ እንደሚያሳይ ገልጿል።
የ TrendForce መረጃ ሁለቱም ሞዴሎች የዋጋ ጭማሪን እንደሚመለከቱ ከሚጠቁሙት ቀደምት ሪፖርቶች ጋር ይቃረናል። ነገር ግን፣ ሁለቱም መሳሪያዎች በ128GB ማከማቻ ይጀምራሉ ከሚለው የይገባኛል ጥያቄ ጋር ይጣጣማል። በተጨማሪም፣ ሪፖርቱ የማከማቻ አማራጮቹ በ15TB እንደሚበዙ በመግለጽ አይፎን 2 ፕሮ በአዲስ 1TB ውቅር ይገኛል የሚለውን የቀድሞ ወሬ ውድቅ አድርጓል።
ሌሎች ተንታኞች የዋጋ ጭማሪው በአይፎን 15 ፕሮ ማክስ ላይ የታይታኒየም ቻስሲስ እና አዲስ የፔሪስኮፕ ካሜራ በማካተታቸው ነው ብለዋል። TrendForce የአይፎን 15 ፕሮ ሞዴሎች 8 ጊባ ራም እንደሚያካትቱ ገልጿል ይህም በ iPhone 6 Pro ውስጥ ካለው 14GB ማሻሻል ነው።
አንዳንዶች የመሠረት ማከማቻ ወደ 256GB ከፍ እንዲል ተስፋ ቢያደርግም፣ ይህ አዲስ ዘገባ ምናልባት ላይሆን እንደሚችል ይጠቁማል። የ Apple's መጪው ዝግጅት "Wonderlust" ስለ iPhone 15 Pro እና iPhone 15 Pro Max ሁሉንም ዝርዝሮች ይፋ ለማድረግ ተዘጋጅቷል, ስለዚህ በእነዚህ ወሬዎች ላይ ማረጋገጫ ለማግኘት ብዙም አይቆይም.
ምንጮች:
- TrendForce የምርምር ማስታወሻ በ 9to5Mac የተተነተነ