IPhone 15 Pro Max ሳምሰንግ ጋላክሲ S23 Ultraን በካሜራ አፈጻጸም መምታት ይችላል?

ሳምሰንግ ጋላክሲ ኤስ23 አልትራ በገበያ ላይ ካሉ ምርጥ የካሜራ ስልኮች አንዱ ተደርጎ ተወስዷል። ይሁንና መጪው አይፎን 15 ፕሮ ማክስ ከፍተኛውን ቦታ ለመያዝ ያለመ ሲሆን አንድ ቁልፍ ባህሪው ሁሉንም ለውጥ ሊያመጣ እንደሚችል እየተነገረ ነው።
ወደ ካሜራ አፈጻጸም ስንመጣ የማጉላት ችሎታዎች ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ። የGalaxy S23 Ultra አስደናቂው 10x የጨረር ማጉላት ከተፎካካሪዎቹ የሚለየው አይፎን 14 ፕሮ እና 14 ፕሮ ማክስ ባለ 3x የቴሌፎቶ ካሜራ ብቻ ነው። አንጋፋው ጋላክሲ ኤስ22 አልትራ እንኳን ከ iPhone 14 Pro በንፅፅር በልጦታል። በግልጽ ለማየት እንደሚቻለው ተጨማሪው የማጉላት ክልል በምስል ጥራት ላይ ጉልህ ለውጥ ያመጣል።
ወሬዎች እንደሚያመለክቱት አይፎን 15 ፕሮ ማክስ የGalaxy S10 Ultra የማጉላት አቅሞችን ለመወዳደር 23x periscope telephoto ካሜራ ሊጠቀም ይችላል። ከትልቅ ዳሳሽ ጋር ተጣምሮ፣ ይህ ማሻሻያ የተሻሉ ምስሎችን የማድረስ አቅም አለው። ነገር ግን፣ የአይፎን 15 ፕሮ ማክስ ኦፕቲካል ክልል በምትኩ 6x ላይ ሊወጣ እንደሚችል የሚጠቁሙ ተቃራኒ ወሬዎች አሉ። ቢሆንም፣ ብዙዎች አፕል ለበለጠ ሰፊ 10x የጨረር ማጉላት እንደሚሄድ ተስፋ ያደርጋሉ።
ከፎቶግራፍ በተጨማሪ፣ የ10x ፔሪስኮፕ ቴሌፎቶ ካሜራ ሲጨመር የቪዲዮ ቀረጻንም ይጠቅማል። ተጠቃሚዎች በአካል ሳይንቀሳቀሱ ወደ ርእሰ ጉዳዮች እንዲቀርቡ ያስችላቸዋል፣ እንዲሁም የቪዲዮ አርትዖት ሶፍትዌሮችን በመጠቀም በድህረ አርትዖት ወቅት መከርከም እና መቆንጠጥ ያስችለዋል። በተጨማሪም የአይፎን 15 ፕሮ ተከታታይ የ17K ቪዲዮ ቀረጻን ሊደግፍ የሚችል ኃይለኛ A8 Bionic ቺፕ ያሳያል ተብሎ ይጠበቃል። ይህ ለተጠቃሚዎች በድህረ-አርትዖት እና ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ቪዲዮዎችን ያለምንም ጉልህ ኪሳራ የበለጠ ተለዋዋጭነትን ይሰጣል።
ነገር ግን፣ 8ኬ ቪዲዮዎችን መቅዳት ከፍተኛ መጠን ያለው የማከማቻ ቦታ ይፈልጋል። ይህንን ለማስተናገድ አፕል ለአይፎን 2 ፕሮ ተከታታይ የ15TB ማከማቻ አማራጭ እንደሚያቀርብ እየተነገረ ሲሆን ይህም በአይፎን ታይቶ በማይታወቅ መልኩ ትልቁን የማከማቻ አቅም ነው። የ 8K ቪዲዮዎች የጨመረው ጥራት ትላልቅ የፋይል መጠኖችን ያስፈልገዋል, ስለዚህ እንደዚህ ያለ ጉልህ የማከማቻ ማሻሻያ ያስፈልጋል.
እነዚህ ሁሉ ባህሪያት እና ማሻሻያዎች ግን ዋጋ ያስከፍላሉ። የአይፎን 15 ፕሮ አሰላለፍ ከቀደምት ጋር ሲወዳደር ከፍተኛ ዋጋ ይኖረዋል ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን ወሬው በትንሹ የ100 ዶላር ጭማሪ እና ምናልባትም እስከ 200 ዶላር ፕሪሚየም ይደርሳል ተብሏል። ቢሆንም፣ ብዙ አድናቂዎች እና ባለሙያዎች ሳምሰንግ ጋላክሲ ኤስ15 አልትራን ለመወዳደር ባለ 10x የቴሌፎቶ ካሜራ ተስፋ በማድረግ የአይፎን 23 ፕሮ ማክስን የካሜራ አፈጻጸም በጉጉት እየጠበቁ ናቸው።
ምንጮች: የቶም መመሪያ, Technizo