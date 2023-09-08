የአፕል ክስተት 2023፡ ከ iPhone 15 Pro Max ምን ይጠበቃል

በጉጉት የሚጠበቀው የ2023 የአፕል ክስተት ጥቂት ቀናት ቀርተውታል፣ እና በ iPhone 15 Pro Max ዙሪያ ያለው ግምት ከምንጊዜውም በላይ ነው። ከዋጋው እና ከካሜራ አቅሙ ጀምሮ እስከ ዲዛይን እና ቺፕ ድረስ ብዙ አስደሳች ባህሪያትን መጠበቅ አለብዎት። ሴፕቴምበር 12፣ 2023 ይፋ ይሆናል፣ የአይፎን 15 ፕሮ ማክስ በመደብሩ ላይ ያለው ዝርዝር መረጃ እነሆ።
ከዲዛይን ጀምሮ፣ ወሬዎች እንደሚጠቁሙት አይፎን 15 ፕሮ ማክስ ውፍረታቸው 1.5ሚሜ ብቻ የሚለኩ ቀጫጭን ባዝሎችን ያሳያል። በተጨማሪም ከማይዝግ ብረት የተሰራውን ፍሬም ትቶ 221 ግራም የሚመዝነውን ቀለል ያለ ቲታኒየም ቻሲስን እንደሚደግፍ እየተነገረ ነው። የፕሮ ስሪቶች እንዲሁ የተጠማዘዙ ጠርዞች እና የዩኤስቢ-ሲ አይነት ባትሪ መሙያ ወደብ ሊኖራቸው ይችላል።
ከማሳያ አንፃር፣ አይፎን 15 ፕሮ ማክስ ባለ 6.7 ኢንች ሱፐር ሬቲና XDR ማሳያ ከዳይናሚክ ደሴት ኖት ጋር፣ ይህም ለተጠቃሚዎች አስደናቂ እይታን ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል።
ካሜራው 48ሜፒ ሰፊ ሌንስን፣ 12MP ultra- wide lens እና 12MP periscope telephoto lens with 5x or 6x ተለዋዋጭ አጉላ እንደሚጠቁሙት ወሬዎች ካሜራው ጉልህ የሆነ ማሻሻያ ሊቀበል ነው። በተጨማሪም፣ አይፎን 15 ፕሮ ማክስ 1/1.14 ኢንች የሚለካ ዳሳሽ ጨምሮ ለተሻሻለ ዝቅተኛ ብርሃን ፎቶግራፍ አዲስ በ Sony-produced sensors ሊይዝ ይችላል። ከፊት ለፊት፣ 12MP TrueDepth ካሜራ የራስ ፎቶዎችን እና የፊት መታወቂያ ችሎታዎችን እንደሚያሳድግ ይጠበቃል።
አይፎን 15 ፕሮ ማክስን ማጎልበት A17 ባዮኒክ ቺፕሴት ይሆናል፣ ይህም ከቀድሞው ማሻሻያ ነው ተብሏል። በ 3nm ሂደት የተገነባው ይህ ቺፕሴት አስደናቂ አፈጻጸም ያስገኛል ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን ባለ አንድ ኮር ነጥብ 3019 እና ባለብዙ ኮር ነጥብ 7860 በ Geekbench 6 ላይ ነው። IPhone 8 Pro Max፣ በአዲሱ iOS 14 ላይ ይሰራል።
ፍንጮች እንደሚያሳዩት አይፎን 15 ፕሮ ማክስ ከቀድሞው የበለጠ ውድ እንደሚሆን፣ የመነሻ ዋጋው 1299 ዶላር ቢሆንም፣ እነዚህ ግምታዊ ዝርዝሮች መሆናቸውን ልብ ሊባል ይገባል። አፕል የብር ግራጫ፣ የጠፈር ጥቁር፣ የታይታይን ቀለም እና ጥቁር ሰማያዊን ጨምሮ የታይታኒየም ፍሬሙን ለማድመቅ አዲስ የቀለም አማራጮችን ሊያስተዋውቅ ይችላል።
እንደ ሁልጊዜው ስለ iPhone 15 Pro Max ትክክለኛ ዝርዝሮችን ለማግኘት በአፕል ክስተት ላይ ኦፊሴላዊውን መግለጫ መጠበቅ የተሻለ ነው። ለሴፕቴምበር 12፣ 2023 የቀን መቁጠሪያዎን ምልክት ያድርጉ እና ለበለጠ መረጃ ይከታተሉ።
ምንጮች:
- ቴክ ራዳር