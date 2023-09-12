የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ቴክኖሎጂ

IPhone 15 Pro Maxን በማስተዋወቅ ላይ፡ የአፕል በጣም ኃይለኛ ስማርትፎን እስካሁን

Byቪኪ Stavropoulou

ሴፕቴ 12, 2023
IPhone 15 Pro Maxን በማስተዋወቅ ላይ፡ የአፕል በጣም ኃይለኛ ስማርትፎን እስካሁን

አይፎን 15 ፕሮ ማክስ የአፕል የቅርብ ጊዜው ስማርት ስልክ ሲሆን በአይፎን ላይ ታይቶ የማያውቅ ሃይለኛ ካሜራ አለው። ከአይፎን 15፣ አይፎን 15 ፕላስ እና አይፎን 15 ፕሮ ጋር አብሮ የተለቀቀው ፕሮ ማክስ ባለ 6.7 ነጥብ XNUMX ኢንች ማሳያ ያለው ሲሆን በወንድሞቹ እና እህቶቹ ላይ የተገኙትን እንደ ሊበጅ የሚችል አክሽን ቁልፍ እና የዩኤስቢ-ሲ ወደብ ያሉ ሁሉንም አዳዲስ ባህሪያትን ያካትታል።

አይፎን 15 ፕሮ ማክስን የሚለየው ፈጠራ ያለው የፔሪስኮፕ ማጉላት ሌንስ ሲሆን ይህም ባለ 5x የጨረር ማጉላት ሲሆን ይህም ከሌሎች ከፍተኛ የካሜራ ስልኮች ጋር ጠንካራ ተፎካካሪ ያደርገዋል። በአፕል 2x ሰብል ከ48ሜፒ ዳሳሽ ተጠቃሚዎች 10x የጨረር ማጉላትን በብቃት ማሳካት ይችላሉ። አይፎን 15 ፕሮ ማክስ በአፕል ሴፕቴምበር ዝግጅት ላይ ይፋ የተደረገ ሲሆን በሴፕቴምበር 22 ከመለቀቁ በፊት ለቅድመ-ትዕዛዝ ይገኛል።

የአይፎን 15 ፕሮ ማክስ አንዱ ጉልህ ባህሪ የአፕል መብረቅ ማገናኛን የሚተካ የዩኤስቢ-ሲ ወደብ ነው። ይህ ወደብ የቪዲዮ ፋይሎችን በፍጥነት ለማውረድ እና ለሌሎችም የዩኤስቢ 3 ፍጥነቶችን ይሰጣል። እንዲሁም አጠቃላይ አፈፃፀሙን የሚያሳድገው አዲሱን የአፕል ኤ17 ፕሮ ቺፕ የተገጠመለት ነው።

ፕሮ ማክስ ከቀዳሚው ጋር ተመሳሳይ መጠን ሲጋራ፣ በ iOS 17 እንደተገለጠው የታይታኒየም ግንባታ፣ የተጠጋጋ ጠርዞች እና ሊበጅ የሚችል የድርጊት ቁልፍ አለው።

ከ iPhone 15 Pro Max ጋር ገና የተግባር ልምድ አላገኘንም ነገር ግን በአስደናቂው ዝርዝር መግለጫው ላይ በመመሥረት የሚታወቅ ማሻሻያ ለመሆን እየቀረጸ ነው። በላቁ የካሜራ ባህሪያቱ እና በጠንካራ ብቃቱ በስማርት ፎን ገበያ ላይ በጥሩ ሁኔታ መወዳደር እና እስከ አሁን ካሉት ምርጥ አይፎኖች አንዱ እንደሆነ ይገመታል።

ከአዲሱ የአፕል ስልክ ጋር ብዙ ጊዜ ስናሳልፍ፣ ጠንካራና ደካማ ጎኖቹን የሚገልጽ አጠቃላይ ግምገማ እናቀርባለን። በ iPhone 15 Pro Max ላይ ለመጨረሻ ፍርዳችን ይጠብቁን።

ምንጮች፡ ያልታወቀ

By ቪኪ Stavropoulou

ተዛማጅ ለጥፍ

ቴክኖሎጂ

ጋሬና ነፃ እሳት ማክስ፡ የዛሬን ማስመለስ ኮዶች ለነጻ የውስጠ-ጨዋታ ዕቃዎች ይገባኛል ጠይቅ

ሴፕቴ 16, 2023 ቪኪ Stavropoulou
ቴክኖሎጂ

የኬንያው ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ኤም-ፔሳን በአለም አቀፍ ደረጃ ለማስፋፋት ሳፋሪኮም ከአፕል ጋር ያለውን አጋርነት ገለፁ

ሴፕቴ 16, 2023 ገብርኤል Botha
ቴክኖሎጂ

በጤና እንክብካቤ ውስጥ ደህንነትን ማሳደግ፡ ተግዳሮቶች እና መፍትሄዎች

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው

አመለጠዎት

ቴክኖሎጂ

ጋሬና ነፃ እሳት ማክስ፡ የዛሬን ማስመለስ ኮዶች ለነጻ የውስጠ-ጨዋታ ዕቃዎች ይገባኛል ጠይቅ

ሴፕቴ 16, 2023 ቪኪ Stavropoulou 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

የሰው አንጎል የእይታ ማነቃቂያዎችን ለመተርጎም የቤኤዥያን ፍንጭ ይጠቀማል

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች
ዜና

ኔንቲዶ በመጨረሻ ልዕልት ፒች የራሷን ጀብዱ በ"Princess Peach: Showtime!"

ሴፕቴ 16, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች
ቴክኖሎጂ

የኬንያው ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ኤም-ፔሳን በአለም አቀፍ ደረጃ ለማስፋፋት ሳፋሪኮም ከአፕል ጋር ያለውን አጋርነት ገለፁ

ሴፕቴ 16, 2023 ገብርኤል Botha 0 አስተያየቶች