IPhone 15 Pro Maxን በማስተዋወቅ ላይ፡ የአፕል በጣም ኃይለኛ ስማርትፎን እስካሁን

አይፎን 15 ፕሮ ማክስ የአፕል የቅርብ ጊዜው ስማርት ስልክ ሲሆን በአይፎን ላይ ታይቶ የማያውቅ ሃይለኛ ካሜራ አለው። ከአይፎን 15፣ አይፎን 15 ፕላስ እና አይፎን 15 ፕሮ ጋር አብሮ የተለቀቀው ፕሮ ማክስ ባለ 6.7 ነጥብ XNUMX ኢንች ማሳያ ያለው ሲሆን በወንድሞቹ እና እህቶቹ ላይ የተገኙትን እንደ ሊበጅ የሚችል አክሽን ቁልፍ እና የዩኤስቢ-ሲ ወደብ ያሉ ሁሉንም አዳዲስ ባህሪያትን ያካትታል።
አይፎን 15 ፕሮ ማክስን የሚለየው ፈጠራ ያለው የፔሪስኮፕ ማጉላት ሌንስ ሲሆን ይህም ባለ 5x የጨረር ማጉላት ሲሆን ይህም ከሌሎች ከፍተኛ የካሜራ ስልኮች ጋር ጠንካራ ተፎካካሪ ያደርገዋል። በአፕል 2x ሰብል ከ48ሜፒ ዳሳሽ ተጠቃሚዎች 10x የጨረር ማጉላትን በብቃት ማሳካት ይችላሉ። አይፎን 15 ፕሮ ማክስ በአፕል ሴፕቴምበር ዝግጅት ላይ ይፋ የተደረገ ሲሆን በሴፕቴምበር 22 ከመለቀቁ በፊት ለቅድመ-ትዕዛዝ ይገኛል።
የአይፎን 15 ፕሮ ማክስ አንዱ ጉልህ ባህሪ የአፕል መብረቅ ማገናኛን የሚተካ የዩኤስቢ-ሲ ወደብ ነው። ይህ ወደብ የቪዲዮ ፋይሎችን በፍጥነት ለማውረድ እና ለሌሎችም የዩኤስቢ 3 ፍጥነቶችን ይሰጣል። እንዲሁም አጠቃላይ አፈፃፀሙን የሚያሳድገው አዲሱን የአፕል ኤ17 ፕሮ ቺፕ የተገጠመለት ነው።
ፕሮ ማክስ ከቀዳሚው ጋር ተመሳሳይ መጠን ሲጋራ፣ በ iOS 17 እንደተገለጠው የታይታኒየም ግንባታ፣ የተጠጋጋ ጠርዞች እና ሊበጅ የሚችል የድርጊት ቁልፍ አለው።
ከ iPhone 15 Pro Max ጋር ገና የተግባር ልምድ አላገኘንም ነገር ግን በአስደናቂው ዝርዝር መግለጫው ላይ በመመሥረት የሚታወቅ ማሻሻያ ለመሆን እየቀረጸ ነው። በላቁ የካሜራ ባህሪያቱ እና በጠንካራ ብቃቱ በስማርት ፎን ገበያ ላይ በጥሩ ሁኔታ መወዳደር እና እስከ አሁን ካሉት ምርጥ አይፎኖች አንዱ እንደሆነ ይገመታል።
ከአዲሱ የአፕል ስልክ ጋር ብዙ ጊዜ ስናሳልፍ፣ ጠንካራና ደካማ ጎኖቹን የሚገልጽ አጠቃላይ ግምገማ እናቀርባለን። በ iPhone 15 Pro Max ላይ ለመጨረሻ ፍርዳችን ይጠብቁን።
ምንጮች፡ ያልታወቀ