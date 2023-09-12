አዲስ አይፎን 15 ይፋ ይሆናል፡ ምን ይጠበቃል

አፕል “Wanderlust” በተሰኘው የመክፈቻ ዝግጅቱ የቅርብ ጊዜ ስማርት ስልኮቹን ሊያሳይ ነው። ግዙፉ የቴክኖሎጂ ኩባንያ አዲሱን አይፎን 15 እና አይፎን 15 ፕሮን ይፋ ያደርጋል፣ ያለፈውን አመት የአይፎን 14 ሞዴሎችን ያዘምናል። ዝግጅቱ ለአፕል በጣም ወሳኝ በሆነ ወቅት ላይ የሚገኝ ሲሆን በአለም አቀፍ ደረጃ ለአዳዲስ ስማርትፎኖች ፍላጎት በአስር አመታት ውስጥ ዝቅተኛው ነው። የአይፎን ሰሪው ዝግጅቱን በካሊፎርኒያ አፕል ፓርክ በሚገኘው ስቲቭ ስራዎች ቲያትር ያስተናግዳል። ዋናው ማስታወሻ በዩቲዩብ ላይ በቀጥታ ይለቀቃል።
አይፎን 15 አርብ ሴፕቴምበር 22 ይለቀቃል ተብሎ ይጠበቃል። ቅድመ-ትዕዛዞች ከሴፕቴምበር 15 ይጀምራል። አፕል ሁለት የአይፎን 15 ፕሮ ሞዴሎችን - አንድ መደበኛ መጠን ያለው ባለ 6.1 ኢንች ማሳያ እና ትልቅ መጠን ያለው ሞዴል ሊያመጣ ይችላል ተብሎ ይጠበቃል። iPhone 15 Pro Max ባለ 6.7 ኢንች ስክሪን። አይፎን 15 እና አይፎን 15 ፕላስ፣ በመጠኑ ያነሰ ኃይለኛ ስማርትፎኖችም ይጠበቃሉ።
አዲሱ አይፎን 15 የተሻሻለ ማይክሮቺፕ ኤ17 ባዮኒክ የበለጠ ቀልጣፋ ፕሮሰሰር ያቀርባል እና የባትሪ ህይወትን ያሻሽላል ተብሎ ይጠበቃል። የፕሮ ሞዴሎቹ ቀለል ያሉ እና የበለጠ ዘላቂ ለሆኑ መሳሪያዎች በቲታኒየም ፍሬም ይገነባሉ። ሁሉም የአይፎን 15 ሞዴሎች ከስልኩ ላይኛው ክፍል ላይ ካለው የጡጫ ቀዳዳ ካሜራ ጋር የሚለምደዉ ማሳያ እንዳላቸው እየተነገረ ሲሆን ይህም የ"ኖች" ንድፍን ያስወግዳል።
የካሜራ ማሻሻያው የአይፎን 15 ማስጀመሪያ ማዕከል እንደሚሆን ይጠበቃል። የመግቢያ ደረጃ ሞዴሎች የበለጠ ኃይለኛ ሰፊ ካሜራ ያሳያሉ፣ የፕሮ ሞዴሎቹ ደግሞ ለተሻሻለ የማጉላት ችሎታዎች “ፔሪስኮፕ” የካሜራ ሌንስ ሊያካትቱ ይችላሉ። በተጨማሪም በስልኩ ጎን ላይ ያለው የድምጸ-ከል አዝራር በፕሮግራም ሊሰራ በሚችል "እርምጃ" አዝራር ሊተካ ይችላል.
አዲሱ አይፎን 15 በአውሮፓ ህብረት ህግ ቻርጀሮችን ደረጃውን የጠበቀ እና ኢ-ቆሻሻን ለመዋጋት በተደነገገው መሰረት የዩኤስቢ-ሲ ባትሪ መሙያ ገመድን ይጠቀማል። አዲሱ ገመድ የቆዩ ኬብሎችን ለኃይል መሙላት ከጥቅም ውጪ ሊያደርጋቸው ይችላል። አፕል ዎች ተከታታይ 9 ከአፕል Watch Ultra እና AirPod የጆሮ ማዳመጫዎች ጋር ሊደረጉ ከሚችሉ ዝመናዎች ጋር አብሮ ይወጣል ተብሎ ይጠበቃል።
ለአይፎን 15 ምንም የዋጋ መረጃ እስካሁን አልተለቀቀም።
ምንጮች: ብሉምበርግ, ኒኬኪ, አፕል