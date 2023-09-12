አፕል አይፎን 15፣ አፕል ዎች ተከታታይ 9 እና ኤርፖድስ ፕሮ 2ን በUSB-C ቻርጅ አሳይቷል።

አፕል ለ 2023 በጉጉት የሚጠበቀውን አዲሱን የምርቶቹን መስመር ይፋ አድርጓል፣ እነዚህም iPhone 15፣ Apple Watch Series 9 እና AirPods Pro 2 ከUSB-C ቻርጅ ጋር። IPhone 15 ወደ ዩኤስቢ-ሲ መቀየር እና ለፕሮ ሞዴሉ ከተራዘመ የካሜራ ማጉላት ጋር አብሮ ይመጣል። ኩባንያው እነዚህ አዳዲስ አቅርቦቶች ደንበኞቻቸውን እንዲያሻሽሉ እና በቅርብ ጊዜ ያለውን ስላይድ በአክሲዮን ዋጋ እንዲቀይሩ እንደሚያደርጋቸው ተስፋ ያደርጋል።
መደበኛ እና ፕላስ-መጠን ያላቸው የአይፎን 15 ስሪቶች የአሉሚኒየም ጎኖችን እና የመስታወት ጀርባዎችን እና የፊትን ጨምሮ የቀደሙትን ሞዴሎች የንድፍ ክፍሎችን እንደያዙ ይቆያሉ። ሆኖም፣ አሁን አዲስ የተስተካከሉ ጠርዞችን እና ትንሽ "ተለዋዋጭ ደሴት" በስክሪኑ አናት ላይ ተቆርጠዋል። ባለሁለት ካሜራ ሲስተም በከፍተኛ ሁኔታ ተሻሽሏል፣ ባለ 48 ሜጋፒክስል ዋና ዳሳሽ እና 2x የጨረር ማጉላት።
አዲሶቹ ሞዴሎች በተጨማሪም ሁለት እጥፍ ብሩህ የሆኑ ስክሪኖች ይኮራሉ፣ ይህም የተሻለ የውጪ ንባብ ያስችላል። ሌላው ጉልህ ባህሪ የዩኤስቢ-ሲ ወደብ መግቢያ ሲሆን ይህም ኃይል መሙላት እና ከተለያዩ መሳሪያዎች ጋር ተኳሃኝነት እንዲኖር ያስችላል. ስልኮቹ A16 ቺፕ የተገጠመላቸው ሲሆን በሴፕቴምበር 22 በመደብሮች ውስጥ ይገኛሉ፣ ከ799 ፓውንድ (799 ዶላር) ጀምሮ ለአይፎን 15 እና £899 ($899) ለአይፎን 15 ፕላስ።
ከፍተኛ ደረጃ ያላቸው የአይፎን 15 ፕሮ እና 15 ፕሮ ማክስ ሞዴሎች በዚህ አመት ከፍተኛውን ማሻሻያ ይቀበላሉ፣ እነዚህም ትንንሽ ጠርሙሶችን፣ የቀዘቀዘ የኋላ መስታወት እና የታይታኒየም ጎኖችን ለተሻሻለ ጥንካሬ እና ቀላል ክብደት ጨምሮ። ድምጸ-ከል ማብሪያ / ማጥፊያ ብዙ ተግባራትን ሊያከናውን በሚችል የድርጊት ቁልፍ ተተክቷል። እነዚህ ሞዴሎች ለተሻሻለ አፈጻጸም፣ ፈጣን የዩኤስቢ-ሲ ወደቦች እና ለተሻሉ ካሜራዎች የA17 Pro ቺፕን ያሳያሉ። በተለይ አይፎን 15 ፕሮ ማክስ ከሳምሰንግ እና ጎግል ስልኮች ጋር የሚመሳሰል ባለ 12x ኦፕቲካል ማጉላት ያለው ባለ 5 ሜፒ ቴሌ ፎቶ ካሜራ አለው።
አፕል የ Apple Watch Series 9 እና Ultra 2ን አስተዋውቋል። ተከታታይ 9 ለፈጣን ሂደት እና ለደማቅ ስክሪን አዲስ ኤስ9 ቺፕ ሲያቀርብ የተለመደውን ዲዛይን ይዞ ይቆያል። Ultra 2 በበኩሉ የበለጠ ደማቅ ባለ 3,000ኒት ስክሪን እና 95% በድጋሚ ጥቅም ላይ ከዋለ ቲታኒየም የተሰራ መያዣን ያሳያል። ሁለቱም ሞዴሎች ከ£399 ($399) ጀምሮ ለአፕል Watch Series 9 እና £799 ($799) ለ Watch Ultra Series 2 ይገኛሉ።
በአጠቃላይ፣ የአፕል የቅርብ ጊዜ የምርት ሰልፍ በአፈጻጸም፣ ዲዛይን እና ዘላቂነት ላይ ማሻሻያዎችን ያሳያል። እነዚህ አዳዲስ አቅርቦቶች በሴፕቴምበር 22 ላይ ሱቆችን ለመምታት ተዘጋጅተዋል, እና አፕል የደንበኞችን ፍላጎት እንደሚያድስ እና የገበያ ቦታውን እንደሚያሳድጉ ተስፋ ያደርጋል.
ምንጮች:
– የምንጭ አንቀፅ ርዕስ፡ አፕል አይፎን 15 እና አይፎን 15 ፕሮን በዩኤስቢ-ሲ እና በካሜራ ማጉላት ያሳውቃል
– የምንጭ አንቀጽ ርዕስ፡ አፕል አፕል ዎች ተከታታይ 9 እና Ultra 2 ስማርት ሰዓቶችን አስታውቋል