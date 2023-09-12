የአፕል ወሬ ማጠቃለያ፡ iPad Mini 7፣ USB-C ቻርጅ መያዣ እና የአይፎን 15 ካሜራ ማሻሻያዎች

በዛሬው የአፕል ወሬ ማጠቃለያ ስለ መጪው አይፓድ ሚኒ 7፣ ለኤርፖድስ ዩኤስቢ-ሲ ቻርጅ ማድረግ እና ለአይፎን 15 ሞዴሎች የካሜራ ማሻሻያ ግምቶች አሉ።
ከአይፓድ ሚኒ 7 ጀምሮ፣ ወሬው በቀጣይ ቀን ምናልባትም በአፕል ጋዜጣዊ መግለጫ ሊገለጥ እንደሚችል ይጠቁማሉ። ትኩረቱ ከትልቅ ድጋሚ ዲዛይን ይልቅ በልዩ ሁኔታ ላይ ያለ ይመስላል። የ iPad mini የታመቀ መጠን በጣም ጥሩ በእጅ የሚያዝ የጨዋታ መሣሪያ ያደርገዋል፣ ስለዚህ ተጫዋቾች ከእሱ ጋር የተያያዙ የጨዋታ ማስታወቂያዎችን ተስፋ ያደርጋሉ።
ወደ መለዋወጫዎች ስንሄድ፣ ለኤርፖድስ የዩኤስቢ-ሲ ቻርጅ መሙያ መላምት አለ። ይህ ብዙ የዩኤስቢ-ሲ ኬብሎች ላሏቸው ነገር ግን ኤርፖዶችን በእነሱ መሙላት ለማይችሉ ተጠቃሚዎች እንኳን ደህና መጣችሁ ማከል ነው። ሆኖም፣ የዩኤስቢ-ሲ ቻርጅ መሙያው ርካሽ እንደማይሆን ይጠበቃል።
ሌላው የሚጠበቀው ለውጥ የዩኤስቢ-ሲ ግንኙነትን በ iPhone 15 ክልል ውስጥ መቀበል ነው። ይህ ማለት ተጠቃሚዎች የዩኤስቢ-ሲ ገመዶችን ለኃይል መሙላት እና ለመረጃ ማስተላለፍ እንዲጠቀሙ የሚያስችል የባለቤትነት መብረቅ ወደብ ያበቃል ማለት ነው። ይህ ርምጃ ጠቃሚ ባይሆንም በርካታ አንድሮይድ ስልኮች ዩኤስቢ-ሲ ለዓመታት ሲጠቀሙ የቆዩ በመሆናቸው አፕልን ከኢንዱስትሪው ደረጃ ጋር ያስማማል።
ለአይፎን 15 ሞዴሎች የካሜራ ማሻሻያ የተሻሻለ የስሌት ፎቶግራፍ እና የፔሪስኮፕ ካሜራ በ 6x የጨረር ማጉላት በ iPhone 15 Pro Max ላይ ማስተዋወቅን ያጠቃልላል። የስሌት ፎቶግራፊ ማሻሻያ አላማው የጎግል እና ሳምሰንግ ውድድርን በመከታተል የተሻሉ ፎቶዎችን ለማቅረብ ነው። ባለ 6x የጨረር ማጉላት ያለው የቴሌፎቶ ካሜራ በአጠቃቀም እና በሚያስደንቅ የፎቶ ጥራት መካከል ሚዛን እንዲጠብቅ ይጠበቃል።
በአጠቃላይ, እነዚህ ወሬዎች ለ Apple አድናቂዎች አስደሳች ምስል ይሰጣሉ. አይፓድ ሚኒ 7፣ የዩኤስቢ-ሲ ቻርጅ ለኤርፖድስ እና በአይፎን 15 ሞዴሎች ውስጥ ያሉ የካሜራ ማሻሻያዎች በአፕል የምርት አሰላለፍ ላይ ጉልህ መሻሻል ያመጣሉ ተብሎ ይጠበቃል።
ትርጓሜዎች
- ዩኤስቢ-ሲ፡ ከመብረቅ ወደብ ጋር ሲነጻጸር ፈጣን ባትሪ መሙላት እና የውሂብ ማስተላለፍን የሚያስችል ሁለንተናዊ ማገናኛ።
– Specs bump፡ እንደ ፕሮሰሰር፣ ካሜራ ወይም የማከማቻ አቅም ያሉ የመሣሪያው ዝርዝር መግለጫዎች መሻሻል።
- የስሌት ፎቶግራፊ፡- በስማርትፎን ካሜራ የተነሱትን ፎቶዎች ጥራት ለማሻሻል እና ለማሻሻል የሶፍትዌር ስልተ ቀመሮችን መጠቀም።
ምንጮች:
- ቴክራዳር
- አፕል
- ጌቲ ምስሎች
- የወደፊት / ላንስ Ulanoff