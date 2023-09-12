በ iOS 17 ምን አዲስ ነገር አለ?

አፕል ከሴፕቴምበር 17 ጀምሮ በጉጉት የሚጠበቀው የአይኦኤስ 17 እና የአይፓድኦኤስ 18 ዝመናዎች ለአይፎን እና አይፓድ ተጠቃሚዎች እንደሚቀርቡ አስታውቋል።አዲሱ የአይኦኤስ ስሪት ተጠቃሚዎች በጉጉት ሲጠብቁት ከነበሩት በርካታ አስደሳች ባህሪያት ጋር አብሮ ይመጣል።
በ iOS 17 ውስጥ ከተካተቱት ልዩ ባህሪያት አንዱ "የእውቂያ ፖስተሮች" ነው። ይህ ባህሪ ተጠቃሚዎች ከሌሎች የአይፎን ተጠቃሚዎች ጋር በሚገናኙበት ጊዜ መገለጫቸው እንዴት እንደሚታይ እንዲያበጁ ያስችላቸዋል። ልዩ የእውቂያ ፖስተር ለመፍጠር ተጠቃሚዎች ስዕል ማከል እና የፊደል አጻጻፍ፣ የቅርጸ-ቁምፊ ቀለሞችን እና ሌሎች ክፍሎችን ማበጀት ይችላሉ።
ለFaceTime የድምጽ እና የቪዲዮ ጥሪዎች፣ iOS 17 የድምጽ መልዕክት ድጋፍን ያስተዋውቃል። ይህ ማለት ተጠቃሚዎች ወደ አንድ ሰው ሲደውሉ መልዕክቶችን መተው ይችላሉ, እና ተቀባዮች ደግሞ የራሳቸውን የድምፅ መልዕክቶች መተው ይችላሉ. በተጨማሪም፣ FaceTime አሁን ልብን፣ ፊኛዎችን፣ ርችቶችን፣ ሌዘር ጨረሮችን እና ዝናብን ጨምሮ 3D ምላሽ ይሰጣል፣ ይህም ለቪዲዮ ጥሪዎች አስደሳች እና መስተጋብራዊ አካልን ይጨምራል።
AirDrop በተጨማሪም በ iOS 17 ውስጥ ማሻሻያዎችን ተቀብሏል. አዲሱ "NameDrop" ባህሪ መሳሪያዎቹን እርስ በርስ በማቀራረብ የመገናኛ ዝርዝሮችን ከሌሎች የ iPhone ወይም Apple Watch ተጠቃሚዎች ጋር መጋራትን ቀላል ያደርገዋል. SharePlay ተጠቃሚዎች ሁለት አይፎኖችን በቅርበት በመያዝ እንደ ቪዲዮ፣ ሙዚቃ እና ጨዋታዎች ባሉ የጋራ እንቅስቃሴዎች ውስጥ እንዲሳተፉ የሚያስችላቸው ሌላ አስደሳች መደመር ነው።
በ iOS 17 ውስጥ ሌላው ጠቃሚ ባህሪ "በመጠባበቅ" ነው። ተጠቃሚዎች አይፎኖቻቸውን በአግድም ቻርጀር ላይ ሲያስቀምጡ፣ ለጊዜ፣ ለቀን መቁጠሪያ፣ ለማንቂያ ደውል እና ለሌሎችም በቀላሉ ተደራሽ የሆኑ መግብሮችን የያዘ ብጁ በይነገጽ ያሳያል። በተጨማሪም የመነሻ ማያ ገጽ መግብሮች አሁን ሙሉ ለሙሉ መስተጋብራዊ ናቸው።
በ iPad ላይ፣ iPadOS 17 አዲስ የመቆለፊያ ስክሪን ተሞክሮ፣ አፕል እርሳስን ሲጠቀሙ የተሻሻሉ የስዕል መሳርያዎች፣ የውጪ የድር ካሜራዎችን ድጋፍ እና የተለያዩ ማሻሻያዎችን ያቀርባል።
ሁለቱም iOS 17 እና iPadOS 17 በሴፕቴምበር 18 ለመውረድ ዝግጁ ይሆናሉ። iOS 17 ከ iPhone XR እና በኋላ ሞዴሎች ጋር ተኳሃኝ ነው ፣ iPadOS 17 ደግሞ አይፓድ ከ A10 Bionic ቺፕ ወይም ከዚያ በኋላ ይፈልጋል።
በአጠቃላይ፣ የ iOS 17 ዝመና የተለያዩ አስደሳች እና ለተጠቃሚዎች ምቹ የሆኑ ባህሪያትን ወደ አፕል መሳሪያዎች ያመጣል፣ የተጠቃሚውን ልምድ ያሳድጋል እና ግንኙነቶችን ግላዊ ለማድረግ አዳዲስ መንገዶችን ይሰጣል።
ምንጮች:
– [ምንጭ መጣጥፍ ርዕስ] (ምንጭ)
- [የ iOS 17 ባህሪዎች] (ምንጭ)
- [የተኳኋኝነት መረጃ] (ምንጭ)