Thunderbolt 5: የከፍተኛ ፍጥነት ግንኙነት የወደፊት

በቅርቡ ይፋ የሆነው ተንደርቦልት 5 በመረጃ ልውውጥ እና በኃይል አቅርቦት ላይ ለውጥ አድርጓል። በ120 Gbps በሚያስደንቅ የመተላለፊያ ይዘት፣ ተንደርቦልት 5 4 Gbps ብቻ ከቀረበው ተንደርቦልት 40 ጋር ሲነፃፀር ወደፊት ትልቅ እድገት ነው። ይህ ማለት ለተጠቃሚዎች ፈጣን እና የበለጠ እንከን የለሽ ግንኙነት ማለት ነው።
የ Thunderbolt 5 ቁልፍ ባህሪያት አንዱ ከአራቱ PCIe መስመሮች ውስጥ ሁለቱን በመጠቀም 80 Gbps በመደበኛ ውቅረት የማቅረብ ችሎታ ነው። ይህ የ Thunderbolt 4 ፍጥነት በእጥፍ ይጨምራል እና የበለጠ ቀልጣፋ የውሂብ ማስተላለፍ ሂደትን ያረጋግጣል። ነገር ግን ከፍተኛ የመተላለፊያ ይዘት በሚያስፈልግበት ጊዜ፣ ለምሳሌ ለከፍተኛ ጥራት ማሳያዎች፣ ተንደርቦልት 5 ከአራቱ መስመሮች ውስጥ ሦስቱን እስከ 40 Gbps ድረስ በመመደብ አጠቃላይ የ120 Gbps ስርጭትን ያስከትላል።
የተንደርቦልት 5 ጨምሯል የመተላለፊያ ይዘት ለብዙ ስክሪን ቅንጅቶች እድልን ይከፍታል። ተጠቃሚዎች አሁን ሶስት የ 4K 144Hz ስክሪን በአንድ ጊዜ የማገናኘት ፣ በርካታ 8K ማሳያዎችን የማሄድ ወይም አንድ ማሳያን እስከ 540Hz በሚደርስ የማደሻ ፍጥነት የመጠቀም መብትን ማግኘት ይችላሉ። ይህ ያለምንም ጥርጥር የተጫዋቾች፣ የይዘት ፈጣሪዎች እና ከፍተኛ ጥራት ባላቸው ምስሎች ለሚሰሩ ባለሙያዎች የእይታ ተሞክሮን እንደሚያሳድግ ጥርጥር የለውም።
ከዚህም በላይ ተንደርቦልት 5 በአስደናቂው የኃይል አቅርቦት ችሎታው ጎልቶ ይታያል. ተንደርቦልት 240 እስከ 5W የሚደርስ የኃይል መሙያ ኃይል በማቅረብ መሳሪያዎች በአንድ የዩኤስቢ-ሲ ገመድ የበለጠ ኃይል እንዲስሉ ያስችላቸዋል። ይህ ማለት እንደ ጌም ላፕቶፖች ያሉ ሃይል ፈላጊ መሳሪያዎች እንኳን አሁን በዩኤስቢ-ሲ ላይ ብቻ በመሙላት የባለቤትነት ቻርጀሮችን ማስቀረት ይችላሉ።
Thunderbolt 4 ከተንደርቦልት 5 ጎን ለጎን እንደሚቀጥል ልብ ማለት ያስፈልጋል። Thunderbolt 5 በይዘት ፈጠራ፣ ጨዋታ እና የስራ ጣቢያ ላይ ለተሳተፉ ተጠቃሚዎችን ሲያስተናግድ ተንደርቦልት 4 ተመሳሳይ የመተላለፊያ ይዘት ለማይፈልጉ ሰዎች እንደሚቆይ ልብ ሊባል ይገባል።
ተንደርቦልት 5 አቅምን ለማግኘት ተጠቃሚዎች ከኢንቴል 14ኛ ጂን ፕሮሰሰር ጋር ስላልተጣመረ ባሎው ሪጅ የተሰየመ ልዩ ቺፕ ያስፈልጋቸዋል። ኢንቴል በ5 Thunderbolt 2024 የተገጠመላቸው የመጀመሪያዎቹን ማሽኖች ለመልቀቅ አቅዷል፣ ይህም ወደፊት ለከፍተኛ ፍጥነት ግንኙነት አስደሳች እንደሚሆን ተስፋ ይሰጣል።
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