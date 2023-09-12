ኢንቴል Thunderbolt 5 በአስደናቂ ፍጥነት እና ባህሪያት አስታወቀ

ኢንቴል የ Thunderbolt 5 ዝርዝር መግለጫን፣ እስከ 120Gbps የሚደርስ የፍጥነት መጠን፣ ለ540Hz ጌም ሞኒተሮች ድጋፍ እና 240 ዋት ኃይል መሙላትን በይፋ አሳውቋል። መግለጫው አሁን ይፋ ቢሆንም፣ ተንደርቦልት 5 ድጋፍ ያላቸው መለዋወጫዎች እና ፒሲዎች እስከ 2024 ድረስ አይገኙም።
በUSB4 v2 ላይ የተገነባው ተንደርቦልት 5 ከቀድሞዎቹ የ Thunderbolt እና የዩኤስቢ ስሪቶች ጋር ተኳሃኝ ይሆናል። እስከ 4Gbps ፍጥነትን ከሚደግፈው Thunderbolt 40 ጋር ሲነጻጸር፣ Thunderbolt 5 መረጃን በ80Gbps ወይም እስከ 120Gbps በBandwidth Boost ሁነታ ማስተላለፍ ይችላል። ይህ ሁነታ ባለከፍተኛ ባንድዊድዝ ማሳያ ያስፈልገዋል፣ነገር ግን ተንደርቦልት 5 ያለሱ የ80Gbps ባለሁለት አቅጣጫ ፍጥነቶች አሁንም ይደግፋል።
የተሻሻለው የ Thunderbolt 5 የመተላለፊያ ይዘት ላፕቶፖችን ወደ ብዙ ማሳያዎች ለመትከል ምቹ ያደርገዋል። በርካታ 8K ማሳያዎችን፣ ሶስት 4K ማሳያዎችን በ144Hz (ከሁለት 4K ማሳያዎች ጋር በ60Hz ከተንደርቦልት 4 ጋር ሲነጻጸር) ይደግፋል፣ እና ቢያንስ 140-ዋት ኃይል መሙላትን ይሰጣል፣ ከፍተኛው 240 ዋት። Thunderbolt 5 በተጨማሪም DisplayPort 2.1 ን ይደግፋል, ይህም አቅሙን የበለጠ ያሳድጋል.
በኢንቴል የደንበኛ ግንኙነት ክፍል ዋና ስራ አስኪያጅ የሆኑት ጄሰን ዚለር እንደተናገሩት ተንደርቦልት 5 ኮምፒውተሮችን ከክትትል፣ከክምችት፣ከማከማቻ እና ከሌሎችም ጋር የማገናኘት አቅምን እና ኢንዱስትሪን የሚመራ አፈፃፀም ይሰጣል። ማይክሮሶፍት ከተንደርቦልት 4 ጋር ተኳሃኝነትን በማረጋገጥ ዩኤስቢ 5ን በዊንዶውስ ለመደገፍ ከኢንቴል ጋር በቅርበት ሰርቷል።
የትኛዎቹ መለዋወጫዎች Thunderbolt 5ን እንደሚደግፉ አሁንም ዝርዝሮችን እየጠበቅን ሳለ፣ በ5 የ Thunderbolt 2024 ግንኙነትን ለማቅረብ መትከያዎች፣ ተቆጣጣሪዎች እና የማከማቻ ድራይቮች እንደሚሆኑ ይጠበቃል።
በአጠቃላይ ተንደርቦልት 5 በፍጥነት፣ በኃይል መሙላት እና በማሳያ ድጋፍ ላይ ጉልህ ማሻሻያዎችን እንደሚሰጥ ቃል ገብቷል፣ ይህም ለቴክኖሎጂ አድናቂዎች እና ባለሙያዎች አስደሳች እድገት ያደርገዋል።
ምንጮች:
- ቶም ዋረን ፣ ቨርጅ