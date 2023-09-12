Intel Thunderbolt 5 ን ይፋ ያደርጋል፡ ፈጣን ፍጥነት እና የተሻሻለ የማሳያ ልምድ

ኢንቴል በ5 ስራ ይጀምራል ተብሎ ስለሚጠበቀው ተንደርቦልት 2024 ኬብል በይፋ ይፋ አድርጓል።በጣም የሚታወቀው የተንደርቦልት 5 ባህሪ መረጃን በሰከንድ እስከ 120 ጊጋቢት በሰከንድ (ጂቢኤስ) የማሰራጨት ችሎታው በተመሳሳይ ጊዜ ነው። መረጃ እስከ 40 Gbps መቀበል። ይህ አዲስ ባህሪ፣ ባንድዊድዝ ማበልጸጊያ ተብሎ የሚጠራው ከፍተኛ ባንድዊድዝ ማሳያ ከተንደርቦልት ወደብ ጋር ሲገናኝ ገቢር ይሆናል።
ከቀድሞው ጋር ሲነጻጸር Thunderbolt 4, Thunderbolt 5 ፍጥነቱን ሁለት ጊዜ ያቀርባል, በሁለቱም አቅጣጫዎች በነባሪ ሁነታ 80Gbps. ተንደርቦልት 5 ከፈጣኑ የመረጃ ልውውጥ ፍጥነቱ በተጨማሪ ባለሁለት 6K ማሳያዎችን ይደግፋል፣ ተንደርቦልት 4 ደግሞ ባለሁለት 4K ማሳያዎችን ብቻ ይደግፋል።
Thunderbolt 5 ከቀድሞዎቹ የ Thunderbolt ስሪቶች ጋር ተኳሃኝ ይሆናል እና ዩኤስቢ-IF ዩኤስቢ4 ስሪት 2.0፣ VESA DisplayPort 2.1 እና PCI-SIG PCIe 4.0 (x4) ጨምሮ በበርካታ ዝርዝሮች ላይ የተመሰረተ ነው።
በተንደርቦልት 5 ውስጥ ካሉት ቁልፍ እድገቶች አንዱ የ pulse-amplitude modulation-3 (PAM-3) ምልክት ማድረጊያ ቴክኖሎጂን መጠቀም ሲሆን ይህም ከፍተኛ የሰዓት መጠኖችን ያስችላል እና አጠቃላይ አፈፃፀሙን ያሳድጋል። ተንደርቦልት 5 እንዲሁ በተለዋዋጭ የማሳያ ባንድዊድዝ ለማስተዳደር የተነደፈ ሲሆን ይህም በተናጥል ማሳያዎች መስፈርቶች ላይ በመመስረት የመተላለፊያ ይዘት ምደባን ያመቻቻል።
ኢንቴል Thunderbolt 4 እና Thunderbolt 5 ለተወሰኑ ዓመታት አብረው እንዲኖሩ ይጠብቃል፣ ዋና ተጠቃሚዎች Thunderbolt 4ን ሲቀበሉ እና ፈጣሪዎች እና ተጫዋቾች የ Thunderbolt 5 ቀደምት ፈጻሚዎች ናቸው። ጥራቶች እና በርካታ ማሳያዎች.
በአጠቃላይ፣ Thunderbolt 5 ፈጣን ፍጥነትን፣ የተሻሻለ አፈጻጸምን እና የላቀ የማሳያ ተሞክሮን እንደሚያቀርብ ቃል ገብቷል። በ 2024 ሲለቀቅ በፒሲ እና ተቀጥላ ኢንዱስትሪ ውስጥ ያለውን ግንኙነት ለመቀየር ተዘጋጅቷል.
ምንጮች:
- [ምንጭ፡ Intel Thunderbolt 5 ን አረጋግጧል፣ ፒሲዎች በ2024 እንዲቀበሉት ይጠብቃል](https://arstechnica.com/gadgets/2022/09/intel-confirms-thunderbolt-5-expects-pcs-to-adopt-it- በ2024/)
- [የምስል ምንጭ](https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/display-models-at-intels-thunderbolt-3-technology-news-photo/521769936)