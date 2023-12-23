አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ለቴክኖሎጂ እድገት ከተፈጥሮ ትምህርት ይወስዳል

ተፈጥሮ ለሰው ልጅ ፈጠራ እና የቴክኖሎጂ እድገት መነሳሻ ምንጭ ነች። በሰዎች ምክንያት የሚፈጠረው የአየር ንብረት ለውጥ ከፍተኛ የአካባቢ ተግዳሮቶችን የሚፈጥር ቢሆንም፣ ተመራማሪዎች መፍትሄ ለማግኘት ወደ ተፈጥሮ እየዞሩ ነው። በኤድንበርግ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪ የሆኑት ኤቭሪፒዲስ ግካኒያስ እንደተናገሩት በተፈጥሮ የሚሰጡ መፍትሄዎች በቢሊዮን ለሚቆጠሩ ዓመታት የተሻሻሉ እና በተደጋጋሚ የተሞከሩ ናቸው.
ግካኒስ ተፈጥሮ ለሰው ሰራሽ የማሰብ ችሎታ እድገት ጠቃሚ ትምህርቶችን መስጠት እንደሚችል ያምናል ። የሰው ልጅ ፈጠራ ትኩረት የሚስብ ቢሆንም ከተፈጥሮ ጥንካሬ ጋር ሊጣጣም አይችልም. መሐንዲሶችም ይህንን ያውቃሉ፣ እና የበለጠ ቀልጣፋ እና ዘላቂ ቴክኖሎጂዎችን ለመፍጠር ከተፈጥሮ እንዴት መማር እንደሚችሉ እያሰሱ ነው።
በተፈጥሮ የተነፈሱ ቴክኖሎጂዎች አንዱ ምሳሌ የነፍሳት ዓይኖችን የሚመስሉ ኮምፓስዎችን መፍጠር ነው። እንደ ጉንዳኖች እና ንቦች ያሉ አንዳንድ ነፍሳት የፀሐይን አቀማመጥ እንደ ማመሳከሪያ ነጥብ በመጠቀም በፀሐይ ብርሃን ጥንካሬ እና በፖላራይዜሽን ላይ ተመስርተው ይጓዛሉ። ተመራማሪዎች የፀሐይን አቀማመጥ ደመናማ በሆኑ ቀናት ውስጥ እንኳን ለመገመት የሚያስችል ብርሃን የሚያገኙ ኮምፓስ ለመፍጠር የእነዚህን ነፍሳት የዓይን መዋቅር ደጋግመዋል። በመሬት መግነጢሳዊ መስክ ላይ ከሚመሰረቱት ከተለመዱት ኮምፓስ በተለየ እነዚህ ኮምፓስ በኤሌክትሮኒካዊ ድምጽ በቀላሉ አይረበሹም። ከተጨማሪ ልማት እና የገንዘብ ድጋፍ፣ እነዚህ ኮምፓሶች የታመቁ እና ቀላል ክብደት ያላቸው ምርቶች ለሁሉም ሰው ሊገኙ ይችላሉ።
ተፈጥሮ ከእንስሳት ዓለም ብቻ ሳይሆን ከዕፅዋትም መነሳሳትን ይሰጣል. ተመራማሪዎች ወደ ብርሃን ወይም ሙቀት "የሚበቅል" ሮቦት ፈጥረዋል፣ ይህም ወይኖች ግድግዳዎችን ወይም የደን ወለሎችን አሻግረው እንደሚወጡት ዓይነት ነው። እነዚህ ቱቦላር ሮቦቶች በፈሳሽ የተሞሉ ከረጢቶችን በመጠቀም ራሳቸውን መምራት ይችላሉ፣ ይህም ከኤሌክትሮኒክስ ላይ ከተመሰረቱ ሮቦቶች ዋጋ ቆጣቢ ያደርጋቸዋል። ወደፊት እነዚህ ሮቦቶች የሚጨስ እሳትን በመዋጋት እና የካርበን ልቀትን በመቀነስ ረገድ ወሳኝ ሚና ሊጫወቱ ይችላሉ።
ሌላው አስደናቂ ተፈጥሮ-ተመስጦ ቴክኖሎጂ “ኮምቡቻ ኤሌክትሮኒክስ” ለመፍጠር ቀጭን የኮምቡቻ ምንጣፎችን መጠቀም ነው። ታዋቂው ሻይ-ተኮር መጠጥ በሚፈላበት ጊዜ በእርሾ እና በባክቴሪያ የሚመረቱ እነዚህ ምንጣፎች ከጨርቃ ጨርቅ ወይም ከቆዳ ጋር ተመሳሳይነት አላቸው። እነሱ ሊበላሹ የሚችሉ, ዘላቂ ናቸው, እና ሳይበላሹ ለብዙ ቀናት በውሃ ውስጥ ሊጠመቁ ይችላሉ. ተመራማሪዎች ሴንሰሮችን እና ኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎችን በራሱ ቁሳቁስ ውስጥ በማካተት ቴክኖሎጂን ከሰው አካል ጋር እንዲዋሃዱ ያስባሉ።
የተፈጥሮ ንድፎች በእጽዋት እና በእንስሳት ብቻ የተገደቡ አይደሉም. ተመራማሪዎች ልዩ የሆነውን የፓንጎሊን፣ ለስላሳ ሰውነት ያላቸው አጥቢ እንስሳት በሪፕቲሊያን ሚዛን ተሸፍነዋል። በፓንጎሊን ለመከላከያ ኳስ ውስጥ ለመጠቅለል ባለው ችሎታ በመነሳሳት በሰው አካል ውስጥ እንደ መድሃኒት ማድረስ ወይም የውስጥ ደም መፍሰስን ማስቆም ያሉ ትናንሽ ሮቦቶች በሰው አካል ውስጥ ሕይወት አድን ሊሆኑ የሚችሉ ተግባራትን እንዲያከናውኑ እየተዘጋጁ ነው።
የተፈጥሮ ውበት እና ቅልጥፍና ለኢንጂነሮች እና ተመራማሪዎች ብዙ እውቀትን ይሰጣል። ከተፈጥሮ መነሳሻን በመውሰድ አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ እና የቴክኖሎጂ ፈጠራ በዝግመተ ለውጥ መቀጠል እና ውስብስብ ፈተናዎችን መቋቋም ይችላል። የአየር ንብረት ለውጥ የሚያስከትለውን መዘዝ ስንጋፈጥ፣ የተፈጥሮን ዓለም መፍትሔ መፈለግ በእርግጥም ተፈጥሯዊ ምርጫ ነው።