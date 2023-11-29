የሚቀጥለው ትውልድ የማርስ ሄሊኮፕተሮችን አቅም ማሰስ

የናሽናል ኤሮኖቲክስና የጠፈር አስተዳደር (ናሳ) የጠፈር ምርምር ድንበሮችን በየጊዜው እየገፋ ነው። በቅርብ ጊዜ ውስጥ፣ ናሳ በሚቀጥለው የማርስ ሄሊኮፕተሮች ውስጥ ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል የካርበን ፋይበር rotor blades የሚያሳይ ማራኪ ቪዲዮ አውጥቷል። ይህ የሙከራ ሙከራ የተካሄደው በሳውዝ ካሊፎርኒያ በሚገኘው የናሳ ጄት ፕሮፐልሽን ላብራቶሪ ውስጥ ነው፣ ታሪክ ሰሪ የሆነው የ Ingenuity ሄሊኮፕተር በማርስ ላይ በረራ ሊደረግ አንድ ቀን ብቻ ነው።
በ rotor blade ቴክኖሎጂ ውስጥ ያለው እድገት ጉልህ ነው። በ Ingenuity Mars Helicopter ላይ ከነበሩት የበለጠ ረጅም እና ጠንካራ የሆኑት አዲሱ የካርቦን ፋይበር ቅጠሎች ለፈተና ቀርበዋል። በሶስት ሳምንታት ጊዜ ውስጥ, ቢላዎቹ በከፍተኛ ፍጥነት እና በከፍታ ማዕዘኖች የተፈተሉ ናቸው, ዓላማው እጅግ በጣም ከፍተኛ ፍጥነትን የመቋቋም ችሎታቸውን ለመገምገም ነበር. በሚያስደንቅ ሁኔታ፣ በሙከራ ጊዜ ከቀደምት በላይ በነበሩበት ወቅት ከከፍተኛ ፍጥነት ጋር ደርሰዋል።
ናሳ እነዚህ ይበልጥ ቀልጣፋ እና ጠንካራ ቢላዋዎች የወደፊት የማርስ ተልእኮዎችን የመቀየር አቅም እንዳላቸው ያምናል። ትልልቅ እና አቅም ያላቸው ሄሊኮፕተሮችን በማንቃት በቀይ ፕላኔት ላይ ለተጨማሪ ፍለጋ እና ሳይንሳዊ ግኝቶች እድሎችን ይከፍታሉ። ነገር ግን፣ መሸነፍ የሚገባቸው ተግዳሮቶች አሉ፣ በተለይም የጭረት ጥቆማዎች ወደ ሱፐርሶኒክ ፍጥነት ሲቃረቡ በንዝረት ምክንያት የሚከሰተውን የብጥብጥ አያያዝ።
ቆራጥ የሆኑ የ rotor ምላጭዎች በምድር ላይ እየተሞከሩ ባለበት ወቅት፣ ኢንጂኑቲ ማርስ ሄሊኮፕተር በራሱ በማርስ ላይ ዋና ዜናዎችን እየሰራ ነበር። በ59 ጫማ (66 ሜትሮች ከፍታ) ከፍ ብሏል 20ኛ በረራውን ያጠናቀቀ ሲሆን ይህም እስከ ዛሬ ከፍተኛውን በረራ አድርጓል። ናሳ የበረራውን አስደናቂ ቪዲዮ አጋርቷል፣ በሁለቱም Mastcam-Z on the Perseverance Mars rover እና Ingenuity's downward-pointing Navcam፣ ሁለት ልዩ እይታዎችን አቅርቧል።
በኢንጂኑቲ አስደናቂ ስኬቶች እና የካርቦን ፋይበር rotor blades በተሳካ ሁኔታ በመሞከር ናሳ በኩራት “በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ሁለት ፕላኔቶች የወደፊቱን የአውሮፕላን ዲዛይን ለመፈተሽ መኖሪያ ሆነዋል” ሲል በኩራት ተናግሯል። ይህ ምእራፍ በአይሮስፔስ ቴክኖሎጂ ውስጥ የተሻሻሉ የእድገት ግስጋሴዎችን ይወክላል፣ ይህም የማርስን ሚስጥሮች ወደ መፍታት እንድንቀርብ ያደርገናል።
በየጥ:
ጥ፡ የኢንጂኑቲ ማርስ ሄሊኮፕተር ዋና ዋና ስኬቶች ምን ምን ነበሩ?
መ፡ የብልጠት ማርስ ሄሊኮፕተር በቀይ ፕላኔት ላይ በሙከራ የበረራ ሙከራ አዲስ ከፍታ እና የአየር ፍጥነትን አግኝቷል።
ጥ፡- የሚቀጥለው ትውልድ የካርቦን ፋይበር ሮተር ቢላዎችን ጠቃሚ የሚያደርገው ምንድን ነው?
መ፡ አዲሶቹ rotor blades ከቀደምቶቹ የበለጠ ረጅም፣ ጠንካራ እና የበለጠ ቀልጣፋ ናቸው፣ ይህም ትልቅ እና የበለጠ አቅም ያለው የማርስ ሄሊኮፕተሮችን ያስችላል።
ጥ፡ ለምንድነው ሁከትን መቆጣጠር በከፍተኛ ፍጥነት ፈታኝ የሆነው?
መ: የጭራሹ ምክሮች ወደ ሱፐርሶኒክ ፍጥነት ሲቃረቡ፣ ንዝረትን የሚያስከትል ግርግር በፍጥነት ለመቆጣጠር አስቸጋሪ ይሆናል።
ጥ፡ የኢንጂኑቲ ማርስ ሄሊኮፕተር ስንት በረራዎች ተጠናቀቀ?
መ: ኢንጂኑቲ ማርስ ሄሊኮፕተር 66 በረራዎችን ያጠናቀቀ ሲሆን ከታቀደው የ30 ቀን ተልዕኮ በ32 ጊዜ በልጦ ነበር።
ጥ፡- "የእኛ ቀጣዩ ትውልድ የማርስ ሄሊኮፕተር ሙከራ ከሁለቱም ዓለማት ምርጡን አግኝቷል" ያለው ማነው?
መ፡ ቴዲ ጻኔቶስ የIngenuity ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ እና የማርስ ናሙና ማግኛ ሄሊኮፕተሮች ስራ አስኪያጅ ይህንን መግለጫ ሰጥቷል።