IBM እና Parle ምርቶች Cloud እና AI በመጠቀም ዲጂታል ለውጥን ለማፋጠን ይተባበራሉ

IBM እና Parle ምርቶች በምግብ እና መጠጥ ኢንዱስትሪ ውስጥ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ለማበረታታት የተስፋፋ ትብብር አስታውቀዋል። የዚህ ትብብር አካል የሆነው ፓርል ምርቶች ከህንድ መሪ ብስኩት እና ጣፋጮች አምራቾች አንዱ የሆነው የ IBM ደመና እና አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) ቴክኖሎጂዎችን አሰራሩን፣ የምርት ልማቱን እና የደንበኛ ልምዱን ለማሳደግ ይጠቀማል።
የደመና ማስላትን በመጠቀም፣ Parle Products የአቅርቦት ሰንሰለት አስተዳደርን ለማሳለጥ፣ የምርት ሂደቶችን ለማመቻቸት እና አጠቃላይ የአሰራር ቅልጥፍናን ለማሻሻል ያለመ ነው። የ AI ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም፣ ኩባንያው ከመረጃ ትንታኔዎች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ማግኘት ይችላል፣ ይህም የተሻለ ውሳኔ አሰጣጥን እና የተሻሻለ የምርት ልማትን ያስችላል።
ይህ ትብብር በ AI የሚንቀሳቀሱ ቻትቦቶችን እና ምናባዊ ረዳቶችን በማጎልበት የፓርል ምርቶች የደንበኞችን ልምድ በማሳደግ ላይ ያተኩራል። እነዚህ ቴክኖሎጂዎች የፓርል ምርቶች ለግል የተበጁ ምክሮችን እንዲሰጡ፣ ለደንበኛ ጥያቄዎች በቅጽበት ምላሽ እንዲሰጡ እና እንከን የለሽ እና አሳታፊ የደንበኛ ተሞክሮ እንዲያቀርቡ ያስችላቸዋል።
በተጨማሪም ትብብሩ እንደ ብሎክቼይን እና የነገሮች ኢንተርኔት (አይኦቲ) ያሉ የተራቀቁ ቴክኖሎጂዎችን በማሰስ በምግብ እና መጠጥ ኢንዱስትሪ ውስጥ ፈጠራን ያበረታታል። እነዚህ ቴክኖሎጂዎች የመከታተያ ችሎታን ለማሻሻል፣ የምርት ደህንነትን ለማረጋገጥ እና የበለጠ ቀልጣፋ የአቅርቦት ሰንሰለት አስተዳደርን የማስቻል አቅም አላቸው።
በአጠቃላይ፣ ይህ በIBM እና Parle Products መካከል ያለው ትብብር የምግብ እና መጠጥ ኢንዱስትሪን በመቀየር የዲጂታል ለውጥ ሃይልን ያሳያል። የክላውድ ማስላት እና AI አቅምን በመጠቀም የፓርል ምርቶች የተግባር የላቀ ብቃትን ማሳካት፣ ፈጠራን መንዳት እና የላቀ የደንበኛ ተሞክሮዎችን ማቅረብ ይችላሉ።
ምንጮች:
- IBM: https://www.ibm.com/in-en
- የፓርል ምርቶች፡ http://www.parleproducts.com/