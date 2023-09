የHuawei Mate 60 Pro ስማርትፎን የቻይናን የቤት ውስጥ የቴክኖሎጂ አቅም ያሳያል

By

የሁዋዌ ቴክኖሎጂስ ኩባንያ የቻይናን የሀገር ውስጥ የቴክኖሎጂ አቅሞችን በ Mate 60 Pro የቅርብ ጊዜ የስማርትፎን ሞዴሉን በማሳየት ረገድ ትልቅ እርምጃ ወስዷል። ይህ ስማርት ስልክ በቻይና ከተሰራው እና ከተመረተው የኪሪን ፕሮሰሰር በተጨማሪ በቻይና የተሰሩ ከፍተኛ መጠን ያላቸውን ክፍሎች በዋንኛነት ያሳያል።

በቴክ ኢንሳይትስ ፎር ብሉምበርግ የተካሄደው የእንባ ማጥፋት ትንተና ሁዋዌ ከቻይና ኩባንያዎች ብዙ አካላትን እንዳመጣ ያሳያል። Mate 60 Pro የሬድዮ ፍሪኩዌንሲ የፊት-መጨረሻ ሞጁል ከቤጂንግ OnMicro Electronics Co.፣ የሳተላይት ኮሙኒኬሽን ሞደም ከHwa Create Co. እና የ RF transceiver ከ Guangzhou Runxin Information Technology Co. SK Hynix Inc. ማህደረ ትውስታ ብቸኛው ነው. እስካሁን ድረስ የውጭ አካላት ተለይተዋል ።

እ.ኤ.አ. በ 2020 ከላቁ ቺፕስ እና ቺፖች ማምረት በአሜሪካ ማዕቀብ ከገበያ ከተቋረጠ በኋላ ያጋጠሙት ፈተናዎች ከግምት ውስጥ በማስገባት በሃገር ውስጥ አቅራቢዎች ላይ ለቴክኖሎጂ አካላት መታመን የሁዋዌ አስደናቂ ስኬት ነው። እና ፕሮሰሰሯን እና ሽቦ አልባ ቺፖችን ለማምረት አማራጭ መንገድ መፈለግ ነበረበት።

እነዚህ ችግሮች ቢኖሩም፣ የሁዋዌ ቴክኖሎጂ ማዕቀቡን የማሰስ ችሎታውን የሚያሳየው በዋናነት በቻይና የተሰሩ ክፍሎች ያሉት ስማርት ፎን መፍጠር ችሏል። የMate 60 Pro ሽቦ አልባ ፍጥነቶች ከ5ጂ መሳሪያዎች ጋር እኩል ናቸው፣ እና መሳሪያው ምንም አይነት ያልተለመደ የባትሪ ፍሳሽ አያሳይም።

ሆኖም የእነዚህን ክፍሎች የምርት መጠን እና ዋጋ በተመለከተ ጥያቄዎች ይቀራሉ። የሁዋዌ እንደ አፕል እና ሳምሰንግ ካሉ የተቋቋሙ ተጫዋቾች ጋር መወዳደር አለበት፣ ስማርት ስልኮቻቸው የሁዋዌን የቅርብ ጊዜ አቅርቦት ቢያንስ ሁለት ትውልዶችን የሚቀድሙ ቺፖችን ይጠቀማሉ። ቢሆንም፣ የ Mate 60 Pro ዝርዝር መግለጫዎች ሳይገለጽ መውጣቱ በአሜሪካ ሚዲያ የቻይናን የተራቀቁ ቴክኖሎጂዎች እንዳትጠቀም ለመገደብ የምታደርገው ጥረት ውድቅ ማድረጉን በማስረጃነት አክብሯል።

የMate 60 Pro ስኬት የሁዋዌ እና የቻይና የስማርትፎን ገበያ ላይ ትልቅ እንድምታ ሊኖረው ይችላል። ተንታኞች እንደሚገምቱት ሁዋዌ 5 ሚሊዮን ዩኒት የሚሸጥ ከሆነ በቻይና 38 በመቶ የሚሆነውን የአይፎን ሽያጭ ሊበላ ይችላል። ሆኖም የአቅርቦት ውስንነቶች እና ዝቅተኛ የምርት ውጤቶች የሁዋዌ ፍላጎትን የማሟላት ችሎታ ላይ እርግጠኛ አለመሆንን ያሳድጋል።

ሁዋዌ በአገር ውስጥ የቴክኖሎጂ አቅሞች ወደፊት መስራቱን ሲቀጥል፣ ዩኤስ ምን ምላሽ እንደምትሰጥ ወደፊት የሚታይ ይሆናል። እንደ ሴሚኮንዳክተር ማኑፋክቸሪንግ ኢንተርናሽናል ኮርፖሬሽን (SMIC) ያሉ የHuawei አቅራቢዎች የአሜሪካን ማዕቀብ ጥሰው ሊሆን እንደሚችል ተወካይ ሚካኤል ማኩል ፍንጭ ሰጥተዋል። የእነዚህ እድገቶች ውጤት ለሁለቱም የሁዋዌ እና ለአለም አቀፍ የቴክኖሎጂ ኢንዱስትሪ ትልቅ አንድምታ ሊኖረው ይችላል።

