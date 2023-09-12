በ MacOS መሣሪያዎች ላይ ማከማቻን እንዴት ማሻሻል እንደሚቻል

የማክቡክ ፕሮ ወይም ማክቡክ ኤር ባለቤት ከሆንክ የተገደበ ማከማቻ ያለው ቦታ በምን ያህል ፍጥነት እንደሚሞላ ታውቃለህ። ነገር ግን፣ MacOS በሃርድ ድራይቭዎ ላይ ጠቃሚ ቦታን ለመቆጠብ የሚረዳ ማከማቻን ማሻሻል የሚባል አብሮ የተሰራ ባህሪ አለው። ይህ ባህሪ ከ"Store in iCloud" እና "ቆሻሻን በራስ-ሰር ባዶ አድርግ" ከሚለው ጋር አብሮ ይሰራል እና የአፕል ቲቪ ፊልሞችን እና የተመለከቷቸውን የቴሌቭዥን ፕሮግራሞችን በራስ-ሰር ያስወግዳል እንዲሁም የማከማቻ ቦታ ችግር በሚሆንበት ጊዜ የቅርብ ጊዜዎቹን የኢሜይል አባሪዎች ብቻ ይይዛል። .
በእርስዎ MacOS መሣሪያ ላይ የማጠራቀሚያ ማመቻቸት ባህሪን ለማንቃት የሚከተሉትን ደረጃዎች ይከተሉ።
- መሳሪያዎ MacOS እያሄደ መሆኑን እና ወደ አዲሱ ስሪት መዘመኑን ያረጋግጡ።
- የስርዓት ቅንጅቶችን ከ Launchpad ወይም ከምናሌው ይክፈቱ።
- በግራ የጎን አሞሌው ላይ “አጠቃላይ” ን ጠቅ ያድርጉ እና “ማከማቻ” ላይ ጠቅ ያድርጉ።
- ከአማራጮች ዝርዝር ውስጥ "አሻሽል" ላይ ጠቅ ያድርጉ እና ምርጫዎን ያረጋግጡ.
ማከማቻን ማሻሻልን ካነቁ በኋላ፣ MacOS የቪዲዮ ውሂቡን ከአፕል ቲቪ+ በማስወገድ እና የቅርብ ጊዜውን የኢሜይል አባሪዎችን ብቻ በማቆየት ቦታ ማስለቀቅ ይጀምራል። አፕል ቲቪ+ን በተደጋጋሚ የሚመለከቱ ከሆነ ወይም ከአፕል ዲጂታል ማከማቻ ፊልሞችን ከተከራዩ እና ከገዙ፣ ባለው የማከማቻ ቦታ ላይ ከፍተኛ ጭማሪ ሊያስተውሉ ይችላሉ።
ይህ ባህሪ እርስዎ ባወረዷቸው ወይም በፈጠሯቸው ቪዲዮዎች ላይ ተጽዕኖ እንደማይኖረው እና ማንኛውም የገዟቸው የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ወይም ፊልሞች በማንኛውም ጊዜ እንደገና ሊወርዱ እንደሚችሉ መገንዘብ ጠቃሚ ነው። የቪዲዮ ሚዲያ ተደጋጋሚ ገዥ ወይም ተከራይ ከሆንክ የማከማቻ አሻሽል ባህሪን መጠቀም የማክኦኤስ መሳሪያ ማከማቻ በፍጥነት እንዳይሞላ ይከላከላል።
ምንጮች:
ምንጭ ጽሑፍ: Cliff Joseph / ZDNET
ማስታወሻ፡ የዩአርኤል ምንጭ አገናኞች አልተሰጡም።