FaceTimeን በአፕል ቲቪ በTVOS 17 እንዴት መጠቀም እንደሚቻል

ለአፕል ቲቪ የቅርብ ጊዜው የtvOS 17 ዝማኔ አስደሳች አዲስ ባህሪን ያመጣል፡ የFaceTime መተግበሪያ። አሁን፣ የአፕል ቲቪ ተጠቃሚዎች የFaceTime ጥሪዎችን በቀጥታ ከቴሌቪዥናቸው ማድረግ የሚችሉት በአይፎን 17 ላይ ያለውን የቀጣይነት ካሜራ ባህሪ በመጠቀም ነው።ይህ ትልቅ ስክሪን ያለው የቪዲዮ ጥሪ ልምድ ለድርጅት ስብሰባዎች ምቹ እና ምቹ እንዲሆን ያስችላል።
FaceTimeን በአፕል ቲቪ በTVOS 17 ለመጠቀም የሚከተሉትን ቅድመ ሁኔታዎች ሊኖሩዎት ይገባል።
- tvOS 17 በእርስዎ አፕል ቲቪ ላይ ተጭኗል
- iOS 17 በእርስዎ iPhone ላይ ተጭኗል
- ሁለቱም አፕል ቲቪ እና አይፎን በተመሳሳይ የአፕል መታወቂያ ገብተዋል።
- ሁለቱም አይፎን እና አፕል ቲቪ ከተመሳሳይ የዋይፋይ አውታረ መረብ ጋር ተገናኝተዋል።
- ቀጣይነት ያለው ካሜራ ድጋፍ ያለው አይፎን (iPhone XR ወይም ከዚያ በላይ ሞዴሎች)
አፕል ቲቪ አብሮ የተሰራ ካሜራ ስለሌለው ከማክሮስ የመጣው ቀጣይነት ያለው ካሜራ ባህሪ ወደ tvOS 17 ተዛውሯል።በእርስዎ አፕል ቲቪ ላይ የFaceTime መተግበሪያን ሲከፍቱ፣ከአፕል ቲቪ ጋር እንዲያገናኙት በእርስዎ አይፎን ላይ ማሳወቂያ ይደርስዎታል። . አንዴ ከተገናኘ በኋላ የእርስዎን አይፎን በግልባጭ ካሜራ ከቴሌቪዥኑ አጠገብ ባለው የመሬት አቀማመጥ ሁኔታ እንዲያስቀምጡ ይጠየቃሉ።
በአፕል ቲቪ በTVOS 17 የFaceTime ጥሪ ለማድረግ የሚከተሉትን ደረጃዎች ይከተሉ።
1. FaceTime መተግበሪያን በእርስዎ አፕል ቲቪ ላይ ያስጀምሩ።
2. ለFaceTime ጥሪዎች ለመጠቀም የሚፈልጉትን የ Apple ID ይምረጡ።
3. በ iPhone ላይ ያለውን ማሳወቂያ መታ ያድርጉ እና ግንኙነቱን ይቀበሉ.
4. የእርስዎን አይፎን ከቴሌቪዥኑ አጠገብ ባለው የሚመከረው አቅጣጫ ያስቀምጡት።
5. መደወል የሚፈልጉትን እውቂያ ይምረጡ።
6. አንዴ እውቂያው ጥሪህን ከተቀበለ በኋላ በሶስት የቪዲዮ ሁነታዎች መካከል ምረጥ፡ ሴንተር ደረጃ፣ የቁም አቀማመጥ እና ምላሽ።
በአፕል ቲቪ ላይ FaceTimeን መጠቀም እንደ ትልቅ ስክሪን ያለው የቪዲዮ ጥሪ ልምድ እና የአይፎን የኋላ ካሜራዎችን በመጠቀም የተሻለ የቪዲዮ ጥራትን የመሳሰሉ ጥቅሞች አሉት። ሆኖም ግን፣ FaceTime በ Apple TV ላይ የሚገኘው ለ 4K ዝግጁ በሆኑ የአፕል ቲቪ ሳጥኖች ላይ ብቻ መሆኑን ልብ ሊባል ይገባል።
አፕል ቲቪን ለመቆጣጠር ከ FaceTime በተጨማሪ የእርስዎን አይፎን እንደ የርቀት መቆጣጠሪያ መጠቀም ይችላሉ። ስለዚህ፣ አስፈላጊ የቤተሰብ ስብሰባዎችም ይሁኑ የንግድ ጥሪዎች፣ አሁን በትልቁ የቲቪ ስክሪን ላይ ባለው ተሞክሮ መደሰት ይችላሉ።
ምንጮች:
– [ምንጭ ጽሑፍ](ምንጭ)
- [የአፕል ድጋፍ] (support.apple.com)