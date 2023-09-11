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iOS 17፡ እንዴት ብጁ አድራሻ ፖስተሮችን መፍጠር እና NameDropን በመጠቀም እውቂያዎችን ማጋራት እንደሚቻል

Byሮበርት አንድሪው

ሴፕቴ 11, 2023
iOS 17፡ እንዴት ብጁ አድራሻ ፖስተሮችን መፍጠር እና NameDropን በመጠቀም እውቂያዎችን ማጋራት እንደሚቻል

አዲሱ የአይፎን ኦፕሬቲንግ ሲስተም የሆነው አይኦኤስ 17 በቅርቡ ከአፕል አዲስ የምርት አሰላለፍ ጎን ለጎን ሊለቀቅ ነው። ይህ ዝመና ተጠቃሚዎች አይፎኖቻቸውን ከመቼውም ጊዜ በላይ እንዲያበጁ የሚያስችሏቸውን በርካታ አስደሳች ባህሪያትን ያስተዋውቃል። አንድ ጉልህ ባህሪ ለእያንዳንዱ እውቂያ ልዩ 'ፖስተር' የመፍጠር ችሎታ ነው። ይህ ሊበጅ የሚችል ምስል ከዚያ ሰው ጋር ሲደውሉ ወይም ሲደውሉ ስክሪንዎን ይሞላል።

የእውቂያ ፖስተር ለመፍጠር በቀላሉ በእውቂያው መገለጫ ውስጥ "የእውቂያ ፎቶ እና ፖስተር" ላይ መታ ያድርጉ። ከዚያ ለፖስተር ዳራ መምረጥ ይችላሉ። አማራጮቹ ፎቶን፣ የቀለም ዳራ፣ ሜሞጂ ወይም ሞኖግራምን መጠቀም ያካትታሉ። ቅርጸ-ቁምፊውን እና ቀለሙን ጨምሮ የእውቂያውን ስም መልክ ማበጀት ይችላሉ። የበስተጀርባ ምስል እንዲሁ በመከርከም፣ ማጣሪያዎችን በመተግበር ወይም ዳራውን በማንሳት ሊስተካከል ይችላል።

አይኦኤስ 17 ስም እና ስልክ ቁጥሮችን በእጅ ሳያስገቡ የእውቂያ መረጃቸውን በፍጥነት እንዲያካፍሉ የሚያስችል NameDrop የተባለ አዲስ ባህሪ አስተዋውቋል። NameDropን ለመጠቀም ተጠቃሚዎች አፕል ክፍያን እንዴት እንደሚጠቀሙበት አይነት አይፎኖቻቸውን አንድ ላይ መያዝ አለባቸው። ብቅ ባይ ከተቀበሉት የእውቂያ መረጃ ጋር ይመጣል፣ የተቀበሉትን አድራሻ ዝርዝሮች ለማስተካከል አማራጭ ይሰጣል።

በ iOS 17 ላይ የእውቂያ ፖስተር ማዘመን እሱን ለመፍጠር የመጀመሪያ ደረጃዎችን እንደመከተል ቀላል ነው። በቀላሉ የስልክ መተግበሪያን ይክፈቱ፣ አርትዕ ለማድረግ የሚፈልጉትን አድራሻ ያግኙ እና የሚፈልጉትን ማሻሻያ ለማድረግ “የእውቂያ ፖስተር እና ፎቶ” ን መታ ያድርጉ። በተጨማሪም ተጠቃሚዎች በስልክ መተግበሪያ ውስጥ የራሳቸውን የእውቂያ ካርድ በመድረስ እና "የእኔ ካርድ" ላይ መታ በማድረግ ለራሳቸው የእውቂያ ፖስተር እና ፎቶ መፍጠር ይችላሉ።

የእውቂያ ፖስተሮች ለሌሎች ሊጋሩ እንደሚችሉ እባክዎ ልብ ይበሉ ነገር ግን ተጠቃሚዎች አውቶማቲክ ማጋራትን የማሰናከል አማራጭ አላቸው። እንደ አለመታደል ሆኖ NameDrop በአሁኑ ጊዜ በተኳኋኝ የአፕል መሳሪያዎች መካከል እውቂያዎችን ለማጋራት ብቻ የሚገኝ ሲሆን ለአንድሮይድ ተጠቃሚዎች አይገኝም።

ምንጮች:

- ማሪያ ዲያዝ ፣ ZDNet

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