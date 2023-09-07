በስታርፊልድ ውስጥ ከመጠን በላይ መጨናነቅን እንዴት ማስወገድ እንደሚቻል

ስታርፊልድ፣ የቅርብ ጊዜው RPG ከቤቴስዳ፣ በተልዕኮዎች፣ እቃዎች እና መጻተኞች የተሞላ ግዙፍ ጨዋታ ነው። ሆኖም፣ እራስዎን ከመጠን በላይ የተጨናነቁ እና በፍጥነት ለመጓዝ ወይም ለመሮጥ የማይችሉትን ማግኘት ቀላል ነው። ግን አትፍሩ! ይህንን ተስፋ አስቆራጭ ሁኔታ ለማስወገድ መንገዶች አሉ.
በመጀመሪያ፣ የሚያጋጥሙትን ሁሉ መያዙን ያቁሙ። እያንዳንዱን ትንሽ እቃ ለመሰብሰብ ፈታኝ ቢሆንም, አስፈላጊ አይደለም. ዝቅተኛ ዋጋ ያላቸውን እቃዎች መሸጥ ብዙ ትርፍ አያስገኝም ስለዚህ ተልዕኮዎችን በማጠናቀቅ እና በምትኩ ከፍተኛ ዋጋ ያላቸውን እቃዎች በመሸጥ ላይ ያተኩሩ። ቆሻሻውን ወደ ኋላ ይተው እና እራስዎን ከችግር ያድኑ።
በመቀጠል የመሸከም አቅምዎን ያሳድጉ። በስታርፊልድ፣ ልክ እንደሌሎች የቤቴስዳ ጨዋታዎች፣ የተወሰኑ ስታቲስቲክስ አስፈላጊ ናቸው። የመሸከም ችሎታህን ማሳደግ ከመጠን በላይ ሸክም ሳትሆን ብዙ እንድትሸከም ያስችልሃል። ከፍተኛ ደረጃዎችን ለመክፈት እና እራስዎን በረጅም ጊዜ ለመቆጠብ ቀደም ብለው መፍጨት ይጀምሩ።
በዕቃዎ ውስጥ ያሉ ከባድ ዕቃዎችን በየጊዜው የመፈተሽ ልማድ ያድርጉ። የእርስዎን ክምችት በክብደት መደርደር እነዚህን ነገሮች ለመለየት እና ለማስተዳደር ይረዳዎታል። በተለይ ለመርከብ ክፍሎች ትኩረት ይስጡ, ከባድ ናቸው ነገር ግን ብዙውን ጊዜ በእርዳታ እቃዎች ተከፋፍለዋል. የመርከብ ክፍሎችን ከመያዝ ይልቅ በመርከብዎ ላይ ያከማቹ።
የቀረውን ለመጠቀም እና ለመሸጥ ወይም ለማከማቸት ጥቂት መሳሪያዎችን ይምረጡ። ይህ በችሎታዎ ላይ እንዲያተኩሩ፣ ጥቂት ጥይቶችን እንዲይዙ እና በብዙ የጦር መሳሪያዎች እንዳይመዘኑ ያስችልዎታል። እንዲሁም በዕቃዎ ውስጥ ቦታ የሚይዙ ንብረቶችን፣ ውድ ዕቃዎችን እና ዕቃዎችን ለማከማቸት የመርከብዎን የእቃ መጫኛ ቦታ ይጠቀሙ።
ተጨማሪ የማጠራቀሚያ አቅም የሚሰጡ የጠፈር ልብሶችን ይከታተሉ። እነዚህ ልብሶች የመሸከም አቅምዎን በእጅጉ ያሳድጋሉ እና ጀብዱዎችዎን የበለጠ ማስተዳደር ይችላሉ። በተጨማሪም፣ ተጓዳኝ ካልዎት፣ ክብደቱን ዙሪያውን ለማሰራጨት እና ሸክሙን ለማቅለል የእነርሱን ክምችት ቦታ ይጠቀሙ።
ሁሉም ነገር ካልተሳካ፣ የመሸከም አቅምዎን ለጊዜው ለማሳደግ ኬሚስ ወይም አልኮል ይጠቀሙ። ይሁን እንጂ በጥንቃቄ ተጠቀምባቸው እና በባህሪህ ላይ ሊያስከትሉ የሚችሉትን አሉታዊ ተጽእኖዎች አስታውስ።
እነዚህን ምክሮች እና ዘዴዎች በመከተል በስታርፊልድ ውስጥ ከመጠን በላይ መጨናነቅን ማስወገድ እና የበለጠ እንከን የለሽ የጨዋታ ልምድን ይደሰቱ።
ምንጭ፡ ዋናው መጣጥፍ