በስታርፊልድ ውስጥ ከመጠን በላይ መጨናነቅን እንዴት ማስወገድ እንደሚቻል

ስታርፊልድ፣ የቤቴስዳ የቅርብ ጊዜው RPG፣ በተልዕኮዎች፣ በባዕድ ግጥሚያዎች እና በሚሰበሰቡ ብዙ እቃዎች የተሞላ ትልቅ ጨዋታ ነው። በቀላሉ ለመወሰድ እና ከመጠን በላይ ከመጠን በላይ ሸክሞችን ለማግኘት ቀላል ነው, ይህም በጨዋታው ውስጥ በነፃነት መንቀሳቀስ አስቸጋሪ ያደርገዋል. ነገር ግን, በጥቂት ምክሮች እና ዘዴዎች, ይህን ተስፋ አስቆራጭ ሁኔታን ማስወገድ ይችላሉ.
በመጀመሪያ የመሸከም አቅምዎን ደረጃ ላይ ያተኩሩ። ከመጠን በላይ ሳይጫኑ ተጨማሪ ክብደት እንዲሸከሙ የሚያስችልዎትን ስታቲስቲክስ ይጨምሩ። ይህ በጉዞዎ ጊዜ ሁሉ ጠቃሚ ይሆናል እና በረጅም ጊዜ ጊዜ ይቆጥብልዎታል። በተጨማሪም፣ አላስፈላጊ ቦታ የሚይዙ ከባድ ዕቃዎችን በየጊዜው ክምችትዎን ያረጋግጡ። የርስዎን ክምችት በክብደት ደርድር እና የሚመዝኑዎትን ማናቸውንም ነገሮች ያስወግዱ።
ከመጠን በላይ የመጠጣት አንድ የተለመደ ወንጀለኛ የመርከብ ክፍሎች ናቸው. ምንም እንኳን እነዚህ እቃዎች በውጊያ ወቅት መርከብዎን ለመጠገን ጠቃሚ ቢሆኑም እያንዳንዳቸው 10 ኪሎ ግራም ይመዝናሉ. የእቃ ዝርዝርዎን ደግመው ያረጋግጡ እና እነዚህን ግዙፍ እቃዎች ከመያዝ ይልቅ በመርከብዎ ላይ ያከማቹ።
የጦር መሣሪያን በተመለከተ ጥቂት ተወዳጆችን ይምረጡ እና የቀረውን ይሽጡ ወይም ያከማቹ። ይህ ችሎታዎን እንዲለዩ፣ ጥይቶችን እንዲይዙ እና ብዙ መሳሪያዎችን በአንድ ጊዜ እንዳያስተዳድሩ ይረዳዎታል። በዕቃዎ ውስጥ ቦታ ለማስለቀቅ ከመጠን በላይ እቃዎችን በመርከብዎ የጭነት መያዣ ውስጥ ያከማቹ። ሀብቶችን እና ውድ ዕቃዎችን በፍጥነት ወደ መርከብዎ ለመላክ በቤቴስዳ የቀረበውን ቁልፍ ይጠቀሙ።
ተጨማሪ ማከማቻ የሚያቀርቡ የጠፈር ልብሶችን ይከታተሉ። እነዚህ የመሸከም አቅምዎን በእጅጉ ያሳድጋሉ እና ከመጠን በላይ የሆኑ እቃዎችን ሸክም ለማቃለል ይረዳሉ። በጨዋታው ውስጥ ጓደኛ ካለህ ሸክምህን ለማቅለል የእቃ ዕቃ ቦታህን ተጠቀም።
በመጨረሻም፣ አሁንም ከመጠን በላይ ሸክም እንዳለዎት ካወቁ፣ የመሸከም አቅምዎን በጊዜያዊነት ለማሳደግ ኬሚስ ወይም ቦዝ መጠቀም ያስቡበት። እነዚህ ነገሮች ጊዜያዊ መፍትሄ ይሰጣሉ እና በጥንቃቄ ጥቅም ላይ መዋል አለባቸው.
እነዚህን ምክሮች በመከተል፣ በስታርፊልድ ውስጥ ያለዎትን ክምችት በብቃት ማስተዳደር እና ከመጠን በላይ መጨናነቅን ማስወገድ ይችላሉ። በቤቴስዳ ሰፊው ክፍት-ዓለም RPG በኩል በሚያደርጉት ጉዞ ይደሰቱ!
ምንጮች:
- ምንጭ፡ የመጀመሪያው መጣጥፍ