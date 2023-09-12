አዲስ የዲጂታል ፋሽን መኖሪያ ፕሮግራም በ Web3 ስነ-ምህዳር ውስጥ አርቲስቶችን ያበረታታል።

በDraup፣ Vertical እና Lens Protocol የተፈጠረው የመክፈቻው የዲጂታል ፋሽን መኖሪያ ፕሮግራም የመጀመሪያዎቹን 26 አሸናፊ አመልካቾችን አሳውቋል። ፕሮግራሙ በስድስት ሳምንት ኮርስ ውስጥ ነፃ ስልጠና በመስጠት ነባር ዲጂታል ዲዛይነሮችን እና አዲስ መጤዎችን ለማበረታታት ያለመ ነው። ወርክሾፖቹ የዲጂታል ፋሽን ዝግመተ ለውጥ፣ ዲጂታል ጨርቃጨርቅ ፈጠራ፣ የተሻሻለ እውነታ (ኤአር) እና ጨዋታን ጨምሮ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን ይሸፍናሉ። በፕሮግራሙ መጨረሻ ላይ ነዋሪዎች በጥቅምት ወር ለሚታይ የመጨረሻ ፕሮጀክት ይሠራሉ.
አቀባዊ፣ በብሎክቼይን ላይ የተመሰረተ የጥበብ ተቆጣጣሪ እና አማካሪ ከዚህ ቀደም ከዌብ3 እና ስነ ጥበብ ጋር የተያያዙ አውደ ጥናቶችን አስተናግዷል አሁን ግን በዲጂታል ፋሽን ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው። መስራች እና ዋና ስራ አስፈፃሚ ሚኮል አፕ ወደ ጠፈር የሚገቡ ብዙ አርቲስቶች እና ፈጣሪዎች ቴክኖሎጂውን ለመዳሰስ እና ወደ ተግባራቸው ለማካተት እንደሚታገሉ ገልጿል። ስለዚህ, በተለይ ለዲጂታል ፋሽን የተዘጋጀ ፕሮግራም ለመፍጠር ወሰኑ.
በእነዚህ አርቲስቶች ላይ ኢንቨስት የሚያደርጉ ኩባንያዎች ስኬታቸው ለኢንዱስትሪው የወደፊት ዕጣ ፈንታ ወሳኝ መሆኑን ይገነዘባሉ። ለምሳሌ፣ የፎርትኒት ባለቤት Epic Games፣ ጎበዝ ፈጣሪዎችን ለመሸለም ፈንድ አለው። ሳይኪ እና አዲዳስ በአርቲስቶቻቸው ከተፈጠሩት የዲጂታል ፋሽን ሽያጭ ገቢን ለማግኘት ዝግጅት አድርገዋል። እነዚህ ኢንቨስትመንቶች ዲጂታል ፋሽን ለመግዛት እና ለመልበስ ቀላል ያደርጉታል ነገር ግን ሰፊ ተቀባይነት እንዲኖረው አስተዋጽኦ ያደርጋሉ.
መርሃግብሩ ስልጠና ብቻ ሳይሆን በተሳታፊዎች መካከል የማህበረሰብ ስሜትን ያሳድጋል. አፕ የድጋፍ አስፈላጊነትን አፅንዖት የሚሰጠው አለም በሚያደርጉት ነገር ሲተቹ ነው። ዓላማው በWeb3 ስነ-ምህዳር ውስጥ አርቲስቶችን ማነሳሳት እና ከፍ ማድረግ ነው፣ እንደ ሜታቨርስ እና ዌብ3 ያሉ ፅንሰ-ሀሳቦች የህዝብ ስሜት እያሽቆለቆለ ታይቷል። አርቲስቶችን በማስተማር እና በማበረታታት, እነዚህ ኩባንያዎች ዲጂታል ፋሽንን ወደ ዋናው ሁኔታ ለማምጣት በንቃት እየሰሩ ናቸው.
ምንጮች:
– የምንጭ ጽሑፍ፡ [እባክዎ የምንጭ ጽሑፍ ስም እና ዩአርኤል እዚህ ያስገቡ]
- Draup: [እባክዎ ስለ Draup አጭር መግለጫ ወይም መረጃ እዚህ ያስገቡ]
- አቀባዊ፡ [እባክዎ ስለ አቀባዊ አጭር መግለጫ ወይም መረጃ እዚህ ያስገቡ]
- የሌንስ ፕሮቶኮል፡ [እባክዎ ስለ ሌንስ ፕሮቶኮል አጭር መግለጫ ወይም መረጃ እዚህ ያስገቡ]