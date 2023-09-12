Honor 90 5G በህንድ ውስጥ በሴፕቴምበር ውስጥ ይጀምራል

በግንቦት ወር መጀመሪያ ላይ በቻይና የተለቀቀው Honor 90 5G ወደ ህንድ ገበያ ሊሄድ ነው። በህንድ ውስጥ ስልኩን ለመሸጥ ኃላፊነት ያለው ኤች ቴክ ህንድ የህንድ ልዩነት ቁልፍ ዝርዝሮችን አረጋግጧል. ልክ እንደ ቻይናዊው አቻው፣ የህንድ ልዩነት በ Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 SoC የሚሰራ እና ባለ 5,000mAh ባትሪ በ66W ፈጣን የኃይል መሙላት ድጋፍ ይኖረዋል።
በህንድ ድረ-ገጽ ላይ ያለው የክብር 90 5ጂ ይፋዊ የምርት ገጽ ሌሎች አስፈላጊ ዝርዝሮችን ያሳያል። ስልኩ አልማዝ ሲልቨር፣ ኤመራልድ አረንጓዴ፣ እኩለ ሌሊት ጥቁር እና ፒኮክ ሰማያዊን ጨምሮ በተለያዩ የቀለም አማራጮች ይገኛል። የአማዞን ማይክሮ ሳይት ለህንዳዊው የስልኩ አይነት ከ8GB + 256GB እስከ 12GB + 512GB የሚደርሱ የተለያዩ ራም እና ማከማቻ አወቃቀሮችን እንደሚያቀርብ ይጠቁማል ይህም ቪራምን በ7ጂቢ የማስፋት አማራጭ ነው።
የ Honor 90 5G India variant በMagic OS 7.1 የሚሰራ ሲሆን በአንድሮይድ 13 ላይ የተመሰረተ ሲሆን ባለ 6.7 ኢንች AMOLED ማሳያ በ1.5ኬ ጥራት እና እስከ 120Hz የማደስ ፍጥነት አለው።
ስልኩ ባለ ሶስት የኋላ ካሜራ ማዋቀር የተገጠመለት ሲሆን ባለ 200 ሜጋፒክስል የመጀመሪያ ደረጃ ዳሳሽ ከ Honor Image Engine ድጋፍ፣ 12-ሜጋፒክስል እጅግ ሰፊ-አንግል ሌንስ እና ባለ 2-ሜጋፒክስል ማክሮ ሌንስን ያካተተ ነው። የፊት ካሜራ፣ በመሃል ላይ በተሰለፈው ቀዳዳ-ቡጢ ማስገቢያ ውስጥ፣ ባለ 50-ሜጋፒክስል ዳሳሽ ይመካል።
መሣሪያውን ማብቃት 5,000mAh ባትሪ ሲሆን በዩኤስቢ ዓይነት-ሲ ወደብ 66W ፈጣን ኃይል መሙላትን ይደግፋል። Honor ስልኩ ለ20 ሰአታት የሀገር ውስጥ 720p ቪዲዮዎችን ማሄድ እንደሚችል ተናግሯል፣ይህም ለረጅም ጊዜ የሚቆይ አፈጻጸም አለው። ከግንኙነት አንፃር Honor 90 5G 5G፣ 4G LTE፣ Dual-band Wi-Fi፣ Bluetooth 5.2፣ NFC እና GPS ይደግፋል።
በህንድ ውስጥ የሚጠበቀው የ Honor 90 5G ዋጋ በ Rs አካባቢ ነው። 35,000.
ምንጮች: HTech ህንድ, Amazon, Honor India
ማስታወሻ፡ ለመነሻዎቹ ምንም ዩአርኤሎች አልተሰጡም።