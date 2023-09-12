HMD Global የስማርትፎን ፖርትፎሊዮ መስፋፋቱን አስታወቀ

ከኖኪያ ብራንድ ጀርባ ያለው ራሱን የቻለ የፊንላንድ ኩባንያ የሆነው ኤች.ዲ.ዲ ግሎባል በራሱ ኤችኤምዲ ብራንድ ስልኮችን በማስተዋወቅ የስማርትፎን ፖርትፎሊዮውን ሊያሰፋ ነው። ይህ ማስታወቂያ የ HMD Global ተባባሪ መስራች ፣ ሊቀመንበር እና ዋና ሥራ አስፈፃሚ የሆኑት ዣን-ፍራንሲስ ባሪል ናቸው።
እንደ ባሪል ገለፃ ፣ ሁለቱም ኤችኤምዲ እና ኖኪያ ስልኮች አብረው ይኖራሉ ፣ እና ደንበኞች "ከአስደሳች አዲስ አጋሮች ጋር" ትብብርን ሊጠባበቁ ይችላሉ። ኤችኤምዲ ግሎባል እራሱን በፍጥነት በማደግ ላይ ያለ የ5ጂ ስማርትፎን አምራች እና ሊጠገኑ ከሚችሉት የኖኪያ መሳሪያዎች ጋር ዘላቂነት ያለው መሪ አድርጎ አስቀምጧል።
በእነዚሁ ስኬቶች ስር ኤችኤምዲ ግሎባል አሁን ራሱን ችሎ ወደ ገበያ ለመግባት እና በሸማቾች ፍላጎት ላይ ያተኮረ የቴሌኮሙኒኬሽን አዲስ ዓለም ለመፍጠር ዝግጁ ነው። ኩባንያው በአውሮፓ ውስጥ ካሉ ትልልቅ የስማርትፎን ኩባንያዎች አንዱ በመሆን እራሱን የሚያኮራ ሲሆን ጥራት ያለው እና ተመጣጣኝ የሞባይል መሳሪያዎችን በአለም አቀፍ ደረጃ ለተጠቃሚዎች ለማቅረብ አቅዷል።
በማስታወቂያው ላይ የተለየ ዝርዝር ወይም የጊዜ ሰሌዳ ባይሰጥም ኤች.ኤም.ዲ ግሎባል ተጨማሪ መረጃ በቅርቡ ይፋ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል።
ምንጮች:
– [ምንጭ](ምንጭ_አንቀጽ)
- [በቪያ] (በአንቀጽ በኩል)