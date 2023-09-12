አፕል ባለአክሲዮኖች ለአይፎን 15 በቻይና ስጋት መሃል ተጀመረ

የአፕል አመታዊ የሴፕቴምበር ምርት ማስጀመሪያ ዝግጅት በቅርብ ርቀት ላይ ባለሀብቶች በጉጉት የሚጠበቀውን አይፎን 15 ይፋ ለማድረግ በጉጉት እየጠበቁ ነው።ነገር ግን ቻይናን በተመለከተ ስጋት በቅርብ ቀናት በግዙፉ የቴክኖሎጂ አክሲዮን ላይ ጥላ አጥልቷል። በቤጂንግ በመንግስት ሰራተኞች አይፎን እና ሌሎች የውጭ ብራንድ ያላቸውን መሳሪያዎች በመጠቀም ስራ ላይ ሊውሉ እንደሚችሉ የሚገልጹ ሪፖርቶች አንዳንድ ጥርጣሬዎች ፈጥረዋል።
እነዚህ ስጋቶች ቢኖሩም፣ ከቻይና ዜና ከመሰማቱ በፊት የአፕል አክሲዮን ጥሩ አፈጻጸም ነበረው። በነሀሴ ወር የሩብ ዓመታዊ ገቢ ላይ አጭር ጊዜ ከተመታ በኋላ፣ እስከ ሴፕቴምበር 9 ድረስ ባሉት ሳምንታት ውስጥ አክሲዮኑ ከ5 በመቶ በላይ ጨምሯል። ከታሪክ አኳያ፣ ወደ አፕል አመታዊ የምርት ዝግጅት ቀደም ብሎ የነበረው ጊዜ ለኩባንያው አክሲዮኖች በተለይም ከ2016 ጀምሮ አፕል ከ S&P 500 የተሻለ አፈጻጸም ማሳየት ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ነበር።
ባለፉት ዓመታት የአፕልን አፈጻጸም መለስ ብለን ስንመለከት፣ የተቀላቀሉ ሪከርዶችን እናያለን። እ.ኤ.አ. በ 2016 ፣ አክሲዮኑ የሚዲያ ክስተትን ተከትሎ ወደ 7% የሚጠጋ ከመዝለሉ በፊት ጠፍጣፋ ነገደ። እ.ኤ.አ. በ2017፣ አመቱን ከማብቃቱ በፊት አክሲዮኖች ወደ ታች ጨምረዋል። ሆኖም፣ 2018 ከክስተቱ በኋላ ማሽቆልቆሉን ታይቷል፣ 2019 እና 2020 ግን ከፍተኛ ትርፍ አግኝተዋል። እ.ኤ.አ. በ 2021 ፣ አክሲዮኑ ከዝግጅቱ በኋላ ከመሰብሰቡ በፊት ውድቅ ሆኗል ፣ እና በ 2022 ፣ ከዚያ በኋላ ተሰናክሏል።
“Wonderlust” እየተባለ የሚጠራው የዘንድሮው የምርት ምረቃ በCupertino, California ከሚገኘው የአፕል ዋና መሥሪያ ቤት ዋና ሥራ አስፈጻሚ ቲም ኩክ ገለጻን ለማካተት ተዘጋጅቷል። በቻይና መንግስት ሰራተኞች አይፎን መጠቀምን በተመለከተ በቅርቡ የወጣው ዜና ለዝግጅቱ ያለውን ግምት ከፍ አድርጎታል።
የአፕል አክሲዮን ባለፈው ሳምንት ኪሳራ ቢያጋጥመውም፣ ብዙ ተንታኞች ሽያጩን ከልክ ያለፈ እንደሆነ አድርገው ይመለከቱታል። ለምሳሌ ዌድቡሽ ሴኩሪቲስ አፕል በቻይና የስማርት ስልክ ገበያ ያገኘው ድርሻ የመንግስት እገዳ ሊደርስበት ከሚችለው ተጽእኖ የበለጠ እንደሆነ ያምናል። ጎልድማን ሳችስ እንዲህ ያለው እገዳ በግምት 7.5% የሚሆነውን የቻይና ተቀጥሮ ህዝብ ላይ ተጽእኖ እንደሚያሳድር እና በአፕል ገቢ ላይ 1% ተጽዕኖ እንደሚያሳድር ይገምታል።
ታዋቂው ባለሀብት ጂም ክራመር የቻይናውያን ሸማቾች አሁንም የአፕል ምርቶችን እየገዙ መሆናቸውን በመግለጽ በአፕል ላይ ባለው ብሩህ አመለካከት መቆሙን ቀጥሏል። በቻይና ላይ ስጋት ቢኖርም የአፕል ባለአክሲዮኖች የአይፎን 15 ምርታማነት ተስፋ እንዳላቸው እና ማስታወቂያውን በጉጉት እየጠበቁ ናቸው።
ምንጮች:
- [ምንጭ 1] (ዩአርኤል)
- [ምንጭ 2] (ዩአርኤል)