ከኦባማዎች ጋር ትከሻውን የሚያፋጥጠውን ዲዛይነር እና በጎ አድራጊን ያግኙ

ማጠቃለያ፡ ከኦባማዎች ጋር ጓደኛ የሆነ እና በመዝናኛ ኢንደስትሪ ውስጥ ተደማጭነት ካላቸው ሰዎች ጋር የተዋሃደውን ዲዛይነር እና በጎ አድራጊን ይወቁ።
በከፍተኛ ማህበረሰብ እና በታዋቂ ሰዎች አለም ውስጥ የንግድ ስራ ስኬትን ከበጎ አድራጎት ጥረቶች ጋር ያለምንም ልፋት የሚያዋህዱ ግለሰቦች አሉ። ከእንደዚህ አይነት ታዋቂ ሰው መካከል አንዱ ንድፍ አውጪ እና በጎ አድራጊ ነው ፣ ግንኙነታቸው እንደ ኦባማዎች ካሉ ተደማጭነት ላላቸው ግለሰቦች ነው።
እንከን በሌለው የአጻጻፍ ስልቷ እና በፈጠራ ዲዛይኖች የምትታወቀው ይህ ዲዛይነር በፋሽን ኢንዱስትሪ ውስጥ ስሟን አስገኝታለች። የእሷ ችሎታ እንደ የቅርብ ጓደኛ የሚላትን ፓሪስ ጃክሰንን ጨምሮ የታዋቂ ሰዎችን ቀልብ ስቧል። ከአንድ ቢሊየነር አባት ጋር፣ ፍላጎቷን ስትከታተል እና ሌሎችን በበጎ አድራጎት ስራዎቿ ስትረዳ የፋይናንስ ነፃነት ዕድል አግኝታለች።
ይህች ዲዛይነር በፋሽን ከተሳካላት ስራዋ በተጨማሪ በተለያዩ የበጎ አድራጎት ፕሮጀክቶች ላይ በንቃት ትሳተፋለች። የእሷ ጥረት እንደ ትምህርት፣ ጤና አጠባበቅ እና ማህበራዊ ፍትህን የመሳሰሉ ጉዳዮችን በመደገፍ ላይ ያተኩራል። ከእነዚህ ምክንያቶች ጋር ከተጣመሩ ድርጅቶች ጋር በቅርበት በመስራት በህብረተሰቡ ላይ አዎንታዊ ተጽእኖ ለመፍጠር ትጥራለች።
ከኦባማ ጋር የነበራት የቅርብ ግኑኝነት ማህበራዊ ተፅእኖዋን እና ለውጥን ለመፍጠር ያላትን ቁርጠኝነት ያሳያል። ከእንዲህ አይነት ተደማጭነት ካላቸው ሰዎች ጋር መወዳጀት የህዝቡን መገለጫ ከፍ ከማድረግ ባለፈ በበጎ አድራጎት እና በእንቅስቃሴ ላይ ያላትን ቁርጠኝነት ያጎላል።
ከከፍተኛ ማህበረሰብ እና ከመዝናኛ ኢንደስትሪ ጋር ያላት ግንኙነት ትኩረትን ሊስብ ቢችልም ፣ እሷን በእውነት ልዩ የሚያደርጋት ለውጥ ለማምጣት መሰጠቷ ነው። በእሷ መድረክ፣ ሌሎች ተጽኖአቸውን እና ሀብታቸውን ለህብረተሰቡ መሻሻል እንዲጠቀሙ ለማነሳሳት ትጥራለች።
ምንጮች:
– ዴይሊሜል – ሃይዲ ፓርከር – የታተመ፡ 10፡02 EDT፣ ሴፕቴምበር 12 2023 – የዘመነ፡ 10፡44 EDT፣ ሴፕቴምበር 12 2023