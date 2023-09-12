የቅርብ ጊዜዎቹ አፕል ስማርት ሰዓቶች፡ ግምገማ

አፕል አዲሱን የስማርት ሰዓቶችን በቅርቡ ለቋል፣ እና እነሱን ለመሞከር እድሉን አግኝተናል። በቅርብ ባህሪያቸው እና ማሻሻያዎች እነዚህ ስማርት ሰዓቶች ለተጠቃሚዎች የተለያዩ ጥቅሞችን ይሰጣሉ።
አዲሱ የአፕል ስማርት ሰዓቶች ከላቁ የጤና እና የአካል ብቃት መከታተያ ችሎታዎች ጋር አብረው ይመጣሉ። ለተጠቃሚዎች ስለ አጠቃላይ ደህንነታቸው ጠቃሚ ግንዛቤዎችን በመስጠት የልብ ምትን፣ የእንቅልፍ ሁኔታን እና የደም ኦክሲጅን ደረጃዎችን እንኳን መከታተል ይችላሉ። እነዚህ ባህሪያት በተለይ ለጤንነታቸው ለሚያውቁ እና በአካል ብቃት ግቦቻቸው ላይ ለመቆየት ለሚፈልጉ ግለሰቦች ጠቃሚ ናቸው.
በተጨማሪም፣ አዲሱ ስማርት ሰዓቶች ከቀደምቶቹ ጋር ሲነጻጸሩ የተሻሻለ አፈጻጸምን ያቀርባሉ። በፈጣን ፕሮሰሰር እና በተሻሻለ ግራፊክስ እነዚህ መሳሪያዎች ለስላሳ እና የበለጠ እንከን የለሽ የተጠቃሚ ተሞክሮ ያቀርባሉ። በመተግበሪያዎች ውስጥ እየሄዱ፣ ለመልእክቶች ምላሽ እየሰጡ ወይም የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎችን እየተከታተሉ፣ አዲሱ ስማርት ሰዓቶች ሁሉም ነገር ፈጣን እና ቀልጣፋ እንዲሆን ያደርገዋል።
ከዚህም በላይ የአዲሱ ስማርት ሰዓቶች ንድፍ እንዲሁ ተሻሽሏል. ለየትኛውም ልብስ ወይም ክስተት ፋሽን የሆኑ መለዋወጫዎችን ያደርጋቸዋል, ይበልጥ ቆንጆ እና የበለጠ ቆንጆ ንድፎችን ያቀርባሉ. ማሳያው ብሩህ እና ደማቅ ነው, በጠራራ የፀሐይ ብርሃን ውስጥ እንኳን ግልጽ ታይነትን ያረጋግጣል. ማሰሪያዎቹ በቀላሉ ሊለዋወጡ የሚችሉ ናቸው፣ ይህም ተጠቃሚዎች ስማርት ሰአቶቻቸውን ከግል ዘይቤያቸው ጋር እንዲጣጣም እንዲያበጁ ያስችላቸዋል።
በማጠቃለያው፣ የቅርብ ጊዜው የአፕል ስማርት ሰዓቶች ብዙ አስደናቂ ባህሪያትን እና ማሻሻያዎችን ያቀርባሉ። በላቁ የጤና ክትትል፣ በተሻሻለ አፈጻጸም እና በሚያማምሩ ዲዛይኖች፣ እነዚህ ስማርት ሰዓቶች ግንኙነታቸውን ለመቆየት እና ለደህንነታቸው ቅድሚያ ለሚሰጧቸው የቴክኖሎጂ እውቀት ያላቸው ግለሰቦች የግድ የግድ አስፈላጊ ናቸው።
ምንጮች:
- የአፕል አዲሱ ስማርት ሰዓቶች (The Verge)
- የላቀ የጤና እና የአካል ብቃት መከታተያ ችሎታዎች፡ ፍቺ
ፕሮሰሰር: ትርጉም
- ግራፊክስ: ትርጉም
- ሊለዋወጡ የሚችሉ ማሰሪያዎች: ፍቺ