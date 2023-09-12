የሪፐብሊካን ህግ አውጪዎች ማዕከላዊ ባንክን ዲጂታል ምንዛሪ ለማገድ ቢል አስተዋውቀዋል

የዩናይትድ ስቴትስ የሪፐብሊካን ህግ አውጭዎች የማዕከላዊ ባንክ ዲጂታል ምንዛሪ (ሲቢሲሲ) መግቢያን ለመከልከል ያቀደውን ህግ ወደ ምክር ቤቱ ወለል ለማምጣት ጊዜ አላጠፉም። የሃውስ ማጆሪቲ ዊፕ ቶም ኢመር የፌዴራል ሪዘርቭ እና የአባል ባንኮች የዶላር ዲጂታል ስሪት እንዳያወጡ እና የገንዘብ ፖሊሲን ለመተግበር እንዳይጠቀሙበት ለመከላከል ያለመ የማዕከላዊ ባንክ ዲጂታል ምንዛሪ ፀረ-ክትትል ግዛት ህግን እንደገና ያስተዋውቃል።
ሲቢሲሲዎች ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ተወዳጅነትን አግኝተዋል፣ እስከ 130 አገሮች፣ 98% የዓለምን ኢኮኖሚ የሚወክሉ፣ የገንዘብ ምንዛሮቻቸውን ዲጂታል ስሪቶችን በማሰስ። ሆኖም፣ በ crypto አድናቂዎች እና ወግ አጥባቂዎች መካከል አወዛጋቢ ናቸው ምክንያቱም ከባህላዊ ክሪፕቶ ምንዛሬዎች በተቃራኒ ሲቢሲሲዎች በግል ዜጎች እና በመንግስት መካከል የገንዘብ ግንኙነት ይመሰርታሉ።
ከዋናዎቹ አሳሳቢ ጉዳዮች አንዱ መንግስታት የተሻሻለ የክትትል ስጋትን ወደ የግል ዜጎች የፋይናንስ መረጃ ለማግኘት CBDCs መጠቀም መቻላቸው ነው። ተቺዎች የተጠቃሚውን መረጃ የማግኘት እና የመጠቀም እድሉ ዝቅተኛ የግብይት ወጪዎች እና የፋይናንሺያል ማካተት ጥቅማጥቅሞችን ያመዝናል ብለው ይከራከራሉ።
የቢደን አስተዳደር ሲቢሲሲ የማውጣት እቅድ እንደሌለው ገልጿል፣ ነገር ግን የጂኦፒ ህግ አውጭዎች ሲቢሲሲ የመተግበር እድልን ለመፈተሽ በፌዴራል ሪዘርቭ እንደ የምርምር እና የሙከራ መርሃ ግብሮች ያሉ ገና በወሰዱት እርምጃ ተጠራጣሪ ናቸው።
የሃውስ ማጆሪቲ ዊፕ ቶም ኢመር የተሻሻለው ሂሳብ እየተሻሻለ የመጣውን የዲጂታል ንብረት ፖሊሲ ገጽታ ለመፍታት ይፈልጋል። በፌዴራል ሪዘርቭ የሚሰጡ ነገር ግን በችርቻሮ ባንኮች እና ሌሎች የፋይናንስ ተቋማት በቀጥታ በፌዴሬሽኑ የሚተዳደረውን "በመካከለኛው ሲቢሲሲ" ላይ እገዳን ያስተዋውቃል። ይህ ቻይና ለዲጂታል ዩዋን የምትጠቀምበት ሞዴል ነው።
ሂሳቡ በተጨማሪም እነዚህ ጉዳዮች በተለየ የፍጆታ ሂሳቦች ውስጥ ስለሚገኙ ፌዴሬሽኑ CBDC የሙከራ ፕሮግራሞችን ወይም ጥናቶችን ለኮንግረስ ሪፖርት እንዲያደርግ የሚያስገድድ ድንጋጌን ያስወግዳል። በሴኔት እና በዋይት ሀውስ ዲሞክራሲያዊ ቁጥጥር ምክንያት የፀረ-CBDC ህግ በዚህ አመት ሊፀድቅ የማይችል ቢሆንም ፣የህጉ ደጋፊዎች ስለ CBDCs አሉታዊ ጎኖች የህዝቡን ግንዛቤ ለማሳደግ ተስፋ ያደርጋሉ።
የተሻሻለው ሂሳቡ በሲቢሲሲዎች ላይ ከሀውስ ፋይናንሺያል አገልግሎት ንዑስ ኮሚቴ ችሎት በፊት ይመጣል፣ እና የሴኪውሪቲስ እና ልውውጥ ኮሚሽን ሊቀ መንበር ጋሪ Gensler ስለ ዲጂታል ንብረት ቁጥጥር አቀራረብ በሴኔት የባንክ ኮሚቴ ፊት ይመሰክራሉ ተብሎ ይጠበቃል።