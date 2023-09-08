አወዛጋቢው የGoogle ግላዊነት ማጠሪያ ልቀት

ማጠቃለያ፡ ጎግል የተጠቃሚዎችን ድረ-ገጾች የሚከታተል እና ለድረ-ገጾች የሚጋሩ የማስታወቂያ ርዕሶችን የሚያመነጭ የግላዊነት ማጠሪያ ማስታወቂያ መድረክን መልቀቅ ሰፊ ትኩረት እያገኙ ነው። ቀደም ሲል FLoC እና ርዕሶች ኤፒአይ በመባል የሚታወቀው መድረክ ተቃውሞ ገጥሞታል ነገር ግን ወደ ምርት ግንባታዎች እየተገፋ ነው። ምንም እንኳን ለChrome እንደገና ለመንደፍ የሚያብረቀርቅ የፊት ገጽ ብሎግ ልጥፍ ቢሆንም፣ የማስታወቂያ መድረክ ማስታወቂያ በprivacysandbox.com ገጽ ላይ ተደብቆ ነበር፣ ይህም የጎግል ተወዳጅነት የጎደለው መሆኑን እንደሚያውቅ ይጠቁማል። የChrome ተጠቃሚዎች ስለተለቀቀው የ"ማስታወቂያ ግላዊነት" ባህሪ ብቅ ባይ ማሳወቂያ ይደርሳቸዋል፣ ጎግል ወደ ይበልጥ የግል ድር ደረጃ ነው እያለ። ሆኖም ጎግል ከሶስተኛ ወገን መከታተያ ኩኪዎች አማራጭ ሊጠቀምበት ያቀደው አዲሱ የማስታወቂያ መድረክ ውስንነቶች ያሉት ሲሆን በChromium አሳሾች ላይ ብቻ ይገኛል። እርምጃው አፕል በ ሳፋሪ ውስጥ የሶስተኛ ወገን ኩኪዎችን ለማገድ ለወሰደው ውሳኔ በጎግል የገቢ ፍሰት ላይ ተጽዕኖ ያሳደረበት ምላሽ ተደርጎ ይወሰዳል። የኤሌክትሮኒካዊ ፍሮንትየር ፋውንዴሽን የጉግልን FLOC በመተቸት አጠቃላይ ክትትልን ከማደስ ይልቅ የተሻለ የመከታተያ መፍትሄ እንዲሰጥ አሳስቧል።
አወዛጋቢ የሆነው የGoogle ግላዊነት ማጠሪያ ልቀት ትኩረትን እየሳበ ነው። እንደ FLOC እና Topics API ያሉ የቀድሞ ስሞቹ እና ሰፊ ተቃውሞ ቢኖርም መድረኩ ወደ ምርት ግንባታዎች እየገባ ነው። የማስታወቂያ መድረክ ማስታወቂያ በprivacysandbox.com ገጽ ላይ እንደተደበቀ እንደ Chrome's redesign ካለ የፊት ገጽ ብሎግ ልጥፍ ይልቅ ኩባንያው ተወዳጅነት የጎደለው መሆኑን የሚያውቅ ይመስላል። የChrome ተጠቃሚዎች ስለ “ማስታወቂያ ግላዊነት” ባህሪ ብቅ-ባይ ማሳወቂያ ይደርሳቸዋል፣ይህም Google ለበለጠ የግል ድር አስተዋጽኦ ያደርጋል ይላል።
የጉግል ተለዋጭ የመከታተያ መድረክ አፕል በሳፋሪ ውስጥ እንደዚህ ያሉ ኩኪዎችን ማገዱን ተከትሎ የሶስተኛ ወገን መከታተያ ኩኪዎችን ለመተካት ያለመ ነው። ሆኖም የጉግል ማስታወቂያ መድረክ የሚገኘው በChromium አሳሾች ላይ ብቻ ነው እንጂ በአፕል እና በፋየርፎክስ ብሮውዝሮች ላይ አይደለም። የኤሌክትሮኒክስ ፍሮንትየር ፋውንዴሽን የጎግል ፌደሬሽን የጋራ ትምህርት (ኤፍ.ኤል.ኦ.ሲ) ተችቶ “አስፈሪ ሀሳብ” ብሎታል። የመከታተያ ዘዴዎችን እንደገና ከመፍጠር ይልቅ የተሻለ የመከታተያ መፍትሄ እንደሚያስፈልግ ይከራከራሉ. ምንም እንኳን ጎግል የተሻሻለ ግላዊነትን ለመጠበቅ ቃል የገባ ቢሆንም፣ ስለ አዲሱ የማስታወቂያ መድረክ ውሱንነቶች እና ሊኖሩ የሚችሉ መዘዞች ስጋቶች ተነስተዋል።
ምንጮች:
– አንቀጽ፡- “የChrome ወራሪ አዲስ የማስታወቂያ መድረክ ሰፊ ልቀት እያገኘ ነው” (Ars Technica)