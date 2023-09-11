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ጎግል ፒክስል ሰዓት የመስከረም አንድሮይድ ሴኩሪቲ ፓtchን ይቀበላል

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 11, 2023
ጎግል ፒክስል ሰዓት የመስከረም አንድሮይድ ሴኩሪቲ ፓtchን ይቀበላል

ቬሪዞን ጎግል ፒክስል ዎች አዲስ የሶፍትዌር ማሻሻያ ለመቀበል ቀጠሮ መያዙን ገልጿል፣ስሪት RWDC.230905.003 የሚል ምልክት የተደረገበት፣ይህም የሴፕቴምበር አንድሮይድ የሰአቶች ደህንነት መጠገኛን ይጨምራል። የሚለቀቅበት ቀን ሴፕቴምበር 11 እንደሆነ ተገልጿል፣ ይህም ማሻሻያው ዛሬ ለተጠቃሚዎች መገኘት እንዳለበት ያመለክታል።

ምንም ተጨማሪ ዝርዝሮች ባይሰጡም ዝማኔው በዋነኛነት በአዲሶቹ አንድሮይድ የደህንነት መጠገኛዎች ላይ እንደሚያተኩር ይጠበቃል፣ ይህም በአንጻራዊ ሁኔታ አነስተኛ ማሻሻያ ሊሆን እንደሚችል ይጠቁማል። ተጨማሪ መረጃ ወይም ከGoogle የሚወጡ ይፋዊ ማስታወቂያዎች በአሁኑ ጊዜ አይታወቁም።

ጎግል ለPixel Watch RWDC.230905.003 ግንባታ መልቀቅን ማረጋገጡን ልብ ሊባል የሚገባው ሲሆን ሁለቱንም LTE እና ብሉቱዝ/ዋይፋይ ሞዴሎችን ያጠቃልላል።

ዝማኔውን በጉጉት የሚጠባበቁ ተጠቃሚዎች ባህላዊውን የWear OS ማሻሻያ ዘዴን በመጠቀም ለማውረድ መሞከር ይችላሉ። ተጨማሪ መረጃ ከተገኘ ወይም ጎግል ልቀቱን ከገለጸ፣ ይህን ልጥፍ በዚሁ መሰረት እናዘምነዋለን።

በማጠቃለያው Google Pixel Watch በቬሪዞን እንደተገለጸው የሴፕቴምበር አንድሮይድ የደህንነት መጠገኛን ለመቀበል ተዘጋጅቷል። ይህ ዝማኔ፣ እንደ RWDC.230905.003 ስሪት ተለይቶ የሚታወቅ፣ ለPixel Watch በጣም ወቅታዊ የደህንነት ማሻሻያዎችን ያቀርባል ተብሎ ይጠበቃል። ተጠቃሚዎች ማሻሻያውን በWear OS ማሻሻያ መታ ዘዴ አማካኝነት በእጅ ማረጋገጥ ወይም በራስ-ሰር እንዲለቀቅ መጠበቅ ይችላሉ።

ትርጓሜዎች
– ፒክስል ሰዓት፡- በGoogle የተሰራ ተለባሽ መሳሪያ፣የተለያዩ የስማርት ሰዓት ተግባራትን ለማቅረብ የተነደፈ።
– አንድሮይድ ሴኪዩሪቲ ፓች፡ ተጋላጭነቶችን ለማስተካከል እና የአንድሮይድ መሳሪያዎችን ደህንነት ለማሻሻል በGoogle የተለቀቀ ዝማኔ።
– Verizon: የሞባይል ስልክ አገልግሎት እና ሽቦ አልባ ምርቶችን የሚያቀርብ የቴሌኮሙኒኬሽን ኩባንያ ነው።

ምንጮች:
- Verizon

By Mampho Brescia

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