ጎግል የማጣራት ባህሪን በGboard ላይ አስተዋውቋል፡ ኃይለኛ AI ላይ የተመሰረተ የመፃፍ መሳሪያ

የጎግል ታዋቂው ኪቦርድ ለአንድሮይድ አማራጭ ጂቦርድ የተለያዩ አዳዲስ አመንጪ AI ባህሪያትን ለመቀበል ተዘጋጅቷል። በቅርቡ በተካሄደው I/O 2023 የገንቢ ኮንፈረንስ ላይ፣ ጎግል ጂቦርድን በተለያዩ AI መሳሪያዎች የማጎልበት ዕቅዱን ይፋ አድርጓል። ከእነዚህ አዳዲስ ተጨማሪዎች መካከል በአሁኑ ጊዜ ለቅድመ-ይሁንታ ሞካሪዎች ብቻ የሚገኘው “ፕሮፍ ማንበብ” አማራጭ ነው።
በመጪው ስሪት 13.4 ማሻሻያ፣ የማረጋገጫ ባህሪው በGboard for Android ቤታ ስሪት ላይ መታየት ይጀምራል። ይህ በ AI የተጎላበተ መሳሪያ በቁልፍ ሰሌዳው የመሳሪያ አሞሌ ውስጥ የሚገኝ ሲሆን ዓላማውም ተጠቃሚዎች ጽሑፎቻቸውን የፊደል አጻጻፍ እና ሰዋሰዋዊ ስህተቶችን እንዲፈትሹ ለመርዳት ነው።
ሪፖርቶች እንደሚያሳዩት የፕሮፍሪድ ባህሪው በመጀመሪያ በፒክሰል ፎልድ ላይ ታይቷል፣ ይህም የ"Fix it" መጠየቂያ ከጎግል የጄነሬቲቭ AI ምልክት ጋር አሳይቷል። ይህን አማራጭ ሲመርጡ፣ ባህሪው ሲነቃ ፅሑፎቻቸው ወደ ጎግል እንዲሄዱ ለተጠቃሚዎች በማሳወቅ ብቅ ባይ ማብራሪያ ቀርቧል።
ተጠቃሚዎች በቀላሉ በGboard የመሳሪያ አሞሌ ውስጥ ያለውን የ"ፕሮፍ ማንበብ" አማራጭን መታ በማድረግ AI ጽሑፉን እንዲመረምር እና የተገኙትን የፊደል አጻጻፍ ወይም የሰዋሰው ስህተቶች ለማስተካከል እንዲሁም ሥርዓተ ነጥብን ለመጨመር ጥቆማዎችን እንዲሰጥ ያስችለዋል። የተጠቆሙ እርማቶች ከ "አስተካክል" አዝራር ጋር ተያይዘዋል, ተጠቃሚዎች ስህተቶቹን በራስ-ሰር ለማረም መታ ማድረግ ይችላሉ.
ይህ አዲስ ባህሪ ለጽሑፍ ማሻሻያዎች የበለጠ ትክክለኛ እና አውድ-ተኮር የአስተያየት ጥቆማዎችን በማቅረብ አሁን ያለውን የራስ-ማረም ተግባር የመተካት አቅም አለው። በተጨማሪም፣ ጎግል ለጂቦርድ ተጨማሪ AI ላይ የተመሰረቱ ባህሪያትን እንደ AI-የሚሰራ ተለጣፊ ፈጣሪ እና ተጠቃሚዎች ከተለያዩ ቃናዎች ጋር መልዕክቶችን እንደገና እንዲጽፉ የሚያስችለውን የ"ቶን" ባህሪን ለጂቦርድ በማዘጋጀት ላይ እንደሚገኝ ተነግሯል። .
ጎግል የማጣራት ባህሪን በGboard ላይ ማስተዋወቁ የተጠቃሚን ልምድ ለማሻሻል እና ቀልጣፋ እና ስህተት ለሌለው ፅሁፍ አጋዥ መሳሪያዎችን ለማቅረብ AI ለመጠቀም ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል። መጪዎቹ ዝመናዎች የቁልፍ ሰሌዳዎቻችንን የምንጠቀምበትን መንገድ ለመለወጥ ዝግጁ ናቸው፣ ይህም የመጻፍ ስራዎችን የበለጠ አስደሳች እና ውጤታማ ያደርገዋል።
ምንጮች:
– 9to5Google (ምንጭ መጣጥፍ)