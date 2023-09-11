ጎግል የአይአይ ምርምር እና የህዝብ ፖሊሲ ​​መፍትሄዎችን ለመደገፍ የዲጂታል የወደፊት ፕሮጀክትን ይጀምራል

ጎግል በአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) መስክ ውስጥ ተመራማሪዎችን እና የህዝብ ፖሊሲ መፍትሄዎችን ለመደገፍ ያለመ የዲጂታል የወደፊት ፕሮጄክቱን መጀመሩን አስታውቋል። በጎ አድራጎት ክንዱ ጎግል ዶት ኦርግ በኩል፣ ኩባንያው በ AI ዕውቀት ላይ ያተኮሩ ለታሳቢ ታንኮች እና ለአካዳሚክ ተቋማት እርዳታ ለመስጠት የ20 ሚሊዮን ዶላር ፈንድ አቋቁሟል። ፕሮጀክቱ ከ AI ቴክኖሎጂዎች ጋር የተያያዙ ሊሆኑ የሚችሉ ጥቅሞችን እና ተግዳሮቶችን ለመፍታት ይፈልጋል.
የጎግል ዶት ኦርግ ዳይሬክተር የሆኑት ብሪጊት ሆየር እንዳሉት AI ህይወታችንን ለማቅለል እና እንደ በሽታ መከላከል፣ ከተማ ፕላን እና የአደጋ ትንበያ ያሉ ውስብስብ የህብረተሰብ ተግዳሮቶችን የመወጣት አቅም አለው። ሆኖም፣ ፍትሃዊነትን፣ አድልዎን፣ የተሳሳተ መረጃን፣ ደህንነትን እና የስራ እድልን በተመለከተ ስጋቶችንም ያስነሳል።
ጎግል በአለም አቀፍ ደህንነት ላይ የሚያሳድረውን ተጽእኖ፣ የተቋማት እና የድርጅት ደህንነትን በማጎልበት የሚጫወተው ሚና፣ የ AI የሰው ሃይል አንድምታ፣ የሰው ሃይል ወደ AI ማዕከላዊ ስራዎች ሽግግር፣ የመንግስት አጠቃቀምን ጨምሮ ከ AI ጋር የተያያዙ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን ለሚቃኙ ገለልተኛ አሳቢዎች የገንዘብ ድጋፍ ለማድረግ ያለመ ነው። ለምርታማነት እና ኢኮኖሚያዊ ዕድገት እና ኃላፊነት የሚሰማው AI ፈጠራን የሚያበረታቱ ውጤታማ የአስተዳደር መዋቅሮች.
የዲጂታል ፊውቸርስ ፈንድ የመጀመሪያ ስጦታ ሰጪዎች እንደ አስፐን ኢንስቲትዩት፣ ካርኔጊ ኢንዶውመንት ፎር አለማቀፍ ሰላም፣ MIT የወደፊት ስራ እና የ R ስትሪት ተቋም ያሉ ታዋቂ ድርጅቶችን ያካትታሉ። ጎግል ገንዘቡ በአለም አቀፍ አጋርነት እና ተነሳሽነት ላይ በማተኮር አለም አቀፍ ድርጅቶችን እንደሚደግፍ አፅንዖት ሰጥቷል።
በ AI ቴክኖሎጂ ውስጥ ያሉ እድገቶች እየተፋጠነ ሲሄዱ "ተጠያቂ AI" ጽንሰ-ሐሳብ ትኩረትን አግኝቷል. በዚህ አመት መጀመሪያ ላይ ጎግል፣ ኦፕንአይአይ፣ ማይክሮሶፍት እና አንትሮፖኒክን ጨምሮ በአይኢ ኢንዱስትሪ ውስጥ ያሉ ዋና ዋና ተዋናዮች የFrontier Model ፎረም የ AI ሞዴሎችን ደህንነቱ የተጠበቀ እና ኃላፊነት የሚሰማውን ልማት ለማረጋገጥ ያለመ የኢንዱስትሪ አካል አቋቋሙ። ፕሬዚደንት ባይደን በ AI ዙሪያ የበጎ ፈቃደኝነት ጥበቃዎችን ለማቋቋም ከሚመሩ የኤአይአይ ኩባንያዎች ጋር ውይይት አድርገዋል። አውሮፓ የ AI ደንብ መጽሃፍ ለማቋቋም እርምጃዎችን ወስዳለች።
በሚቀጥለው ሳምንት የአሜሪካ ኮንግረስ ከ100 ሴናተሮች ጋር በ AI ላይ ለመወያየት ዝግ ስብሰባ ያደርጋል። ስብሰባው በ AI መስክ ውስጥ ታዋቂ ሰዎች እንደ ኢሎን ማስክ፣ ማርክ ዙከርበርግ፣ ቢል ጌትስ እና ሱንዳር ፒቻይ ያሉ ሲሆን ሴናተሮች ከ AI ልማት እና ኃላፊነት የተሞላበት ትግበራ ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ላይ ንግግር ያደርጋሉ።
ጎግል ከዚህ ቀደም የራሱን የ AI መርሆች ዘርዝሯል እና የ AI ምርምር ማተም ቀጥሏል። ይሁን እንጂ ኩባንያው ስለ AI ቴክኖሎጂዎች እድገት እና መለቀቅ የበለጠ ጠንቃቃ ሆኗል. በምላሹ፣ Microsoft እና OpenAI እንደ ChatGPT ካሉ ፕሮጀክቶች እና የOpenAI ቴክኖሎጂዎችን ከማይክሮሶፍት ምርቶች ጋር በማዋሃድ የመሪነት ሚና ወስደዋል። ጎግል አሁን በ AI የሚነሱትን ተግዳሮቶች እና እድሎች በተሳካ ሁኔታ ለመዳሰስ በተለያዩ ባለድርሻ አካላት መካከል ያለውን የትብብር አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥቷል።
ምንጮች፡ ጎግል፣ ዲጂታል የወደፊት ፕሮጀክት