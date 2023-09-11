ጉግል ዲጂታል የወደፊት ፕሮጀክትን ለተጠያቂ AI ይጀምራል

ጎግል ተመራማሪዎችን ለመደገፍ እና ለአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) የህዝብ ፖሊሲ መፍትሄዎችን ለማዘጋጀት ያለመ ተነሳሽነት የሆነውን የዲጂታል የወደፊት ፕሮጀክትን ይፋ አድርጓል። ጎግል.org፣ የጎግል በጎ አድራጎት ክንድ፣ በ AI ዕውቀት ላይ ለሚሠሩ የአስተሳሰብ ታንኮች እና የአካዳሚክ ተቋማት ዕርዳታ ለመስጠት የ20 ሚሊዮን ዶላር ፈንድ በማቋቋም ላይ ነው። ፕሮጀክቱ የፍትሃዊነትን፣ አድሏዊነትን፣ የተሳሳተ መረጃን፣ ደህንነትን እና የስራ የወደፊትን ጉዳዮችን ከግምት ውስጥ በማስገባት ህይወትን ለማሻሻል እና የተወሳሰቡ አለም አቀፍ ተግዳሮቶችን ለመቅረፍ የ AI እምቅ አቅምን ለመፍታት ይፈልጋል።
ፈንዱ እንደ AI በአለም አቀፍ ደህንነት ላይ የሚያሳድረውን ተጽእኖ፣ የተቋማት እና የድርጅት ደህንነትን ማሳደግ፣ የ AI በጉልበት እና የሰው ሃይል ሽግግር ላይ የሚያሳድረውን ተፅእኖ፣ ምርታማነትን እና ኢኮኖሚያዊ እድገትን ለማሳደግ መንግስት የ AI አጠቃቀምን እና የትኞቹን የአስተዳደር መዋቅሮችን በመሳሰሉ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ገለልተኛ አሳቢዎችን ይደግፋል። ኃላፊነት የሚሰማው AI ፈጠራን ማስተዋወቅ ይችላል።
አንዳንድ የዲጂታል ፊውቸርስ ፈንድ የመጀመሪያ ስጦታ ሰጪዎች እንደ አስፐን ኢንስቲትዩት፣ ብሩኪንግስ ተቋም፣ ካርኔጊ ኢንዶውመንት ለአለም አቀፍ ሰላም፣ MIT የወደፊት ስራ እና ሌሎችም ያሉ ታዋቂ ድርጅቶችን ያካትታሉ። ፈንዱ በአለም አቀፍ ደረጃ ላሉ ድርጅቶች ድጋፍ ለመስጠት ያለመ ሲሆን ወደፊትም ተጨማሪ መረጃዎችን ያካፍላል።
የ "ኃላፊ AI" ጽንሰ-ሐሳብ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ እየጨመረ የሚሄድ ፍላጎት አግኝቷል, የኢንዱስትሪ ተጫዋቾች እና መንግስታት ደህንነቱ የተጠበቀ እና ሥነ ምግባራዊ AI ልማት አስፈላጊነት ላይ አጽንዖት ሰጥተዋል. ከዚ ጋር ተያይዞ፣ ፍሮንንቲየር ሞዴል ፎረም፣ በ OpenAI፣ Microsoft፣ Anthropic እና Google የተፈጠረ የኢንዱስትሪ አካል፣ የፕሬዚዳንት ባይደን ከ AI ኩባንያዎች ጋር የበጎ ፈቃደኝነት ጥበቃን ለማረጋገጥ ያደረጉትን ስብሰባ እና የአውሮፓን ጥረት ጨምሮ በርካታ AI-ነክ ውጥኖች ተጀምረዋል። AI ደንብ መጽሐፍ.
የጎግል ዲጂታል ፊውቸርስ ፕሮጄክት ይፋ የሆነው እንደ ኢሎን ማስክ፣ ማርክ ዙከርበርግ፣ ሱንዳር ፒቻይ እና ሌሎችም የቴክኖሎጂ መሪዎች ስለ AI ተጽእኖ እና የወደፊት ሁኔታ ለመወያየት ከተዘጋጁ ከዩኤስ ኮንግረስ ጋር በ AI ላይ ያተኮረ ዝግ ስብሰባ ከመጀመሩ በፊት ነው።
ምንጮች:
- [Google ብሎግ](https://blog.google/outreach-initiatives/google-org/digital-futures-project/)
– [TechCrunch](https://techcrunch.com/2022/08/10/google-makes-20m-commitment-to-support-research-and-public-policy-initiatives-around-ai/)