ጎግል የአይአይን እንድምታ ለማሰስ የዲጂታል የወደፊት ፕሮጀክትን ይጀምራል

ጎግል በአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) የቀረቡትን እድሎች እና ተግዳሮቶች ለመረዳት ያለመ የዲጂታል የወደፊት ፕሮጀክት መጀመሩን አስታውቋል። ፕሮጀክቱ የ AI ሰፊ እንድምታዎችን ለማብራት ከአካዳሚክ፣ ከህዝባዊ ፖሊሲ እና ከሲቪል ማህበረሰብ የተውጣጡ ግንዛቤዎችን ያሰባስባል።
የዝግጅቱ አስኳል በጎግል ዶት ኦርግ የሚተዳደር የ20 ሚሊዮን ዶላር ፈንድ ሲሆን ይህም በዓለም አቀፍ ደረጃ እውቅና ላላቸው የአስተሳሰብ ታንኮች እና የአካዳሚክ ተቋማት እርዳታ ይሰጣል። ዓላማው ከ AI ጋር የተያያዙ ጠቃሚ ጥያቄዎችን ለመፈተሽ ገለልተኛ አስተሳሰቦችን መደገፍ ነው፣ ለምሳሌ በአለምአቀፍ ደህንነት ላይ ያለው ተጽእኖ፣ በጉልበት እና በኢኮኖሚ መዋቅሮች ላይ ያለው ተጽእኖ እና ኃላፊነት ላለው AI ፈጠራ ጥሩ የአስተዳደር መዋቅሮች።
የአስፐን ኢንስቲትዩት፣ ብሩኪንግስ ተቋም እና የመጪው MIT ስራን ጨምሮ በርካታ ታዋቂ ድርጅቶች እንደ የመጀመሪያ ስጦታዎች ተመርጠዋል። ጎግል ፈንዱ በዓለም ዙሪያ ያሉ ተቋማትን እንደሚደግፍ እና ተጨማሪ ዝርዝሮች በቅርቡ እንደሚገለጽም ጠቁሟል።
የዲጂታል ፊውቸርስ ፕሮጄክት የGoogle ቀጣይነት ያለው ኃላፊነት ለሚሰማው AI ልማት ያለው ቁርጠኝነት አካል ነው። ኩባንያው አጠቃላይ የ AI መርሆዎች ስብስብ እና አፈፃፀማቸውን የሚቆጣጠር የአስተዳደር ቡድን አቋቁሟል። በፕሮጀክቱ አማካኝነት Google ሁሉንም ሰው የሚጠቅም በ AI ላይ ገለልተኛ ምርምርን ለማዳበር ተስፋ ያደርጋል።
ኃላፊነት የሚሰማው AI ልማት የጋራ ጥረቶችን የሚጠይቅ መሆኑን በመገንዘብ፣ ጎግል ከሌሎች ትልልቅ የቴክኖሎጂ AI ኩባንያዎች ጋር በመሆን የፍሮንንቲየር ሞዴል ፎረምን መስርቷል። ይህ መድረክ የ AI ሞዴሎችን ኃላፊነት የሚሰማውን እድገት ለማስተዋወቅ ያለመ ነው።
የ AI አንድምታ ከጤና አጠባበቅ እስከ ከተማ ፕላን በበርካታ ዘርፎች ይዘልቃል። AI በተለያዩ የሰው ልጅ ህይወት ላይ ለውጥ የማምጣት አቅም ቢኖረውም ስለ ፍትሃዊነት፣ የተሳሳተ መረጃ እና ደህንነት ስጋትንም ይፈጥራል። የጎግል ዲጂታል የወደፊት ፕሮጀክት እና የገለልተኛ ምርምር ድጋፍ በነዚህ አስፈላጊ ጉዳዮች ላይ ወሳኝ ውይይቶችን እና ጥናቶችን ለማካሄድ ይፈልጋል።
ምንጮች:
- የጎግል ዲጂታል የወደፊት ፕሮጀክት ማስታወቂያ
- የጎግል AI መርሆዎች እና የአስተዳደር ቡድን
- የ Frontier ሞዴል መድረክ ለ AI ሞዴሎች ኃላፊነት ያለው ልማት
ማስታወሻ፡ የዚህ ጽሑፍ ተለይቶ የቀረበው ምስል ተወግዷል።