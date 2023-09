የGoogle Fi ገመድ አልባ ያልተገደበ ፕላስ ተመዝጋቢዎች አሁን Google One Perkን ማስተዳደር ይችላሉ።

By

Google Fi ያልተገደበ የፕላስ ፕላን ተመዝጋቢዎች የGoogle One ምዝገባዎች እንዴት እንደሚተዳደሩ ላይ ለውጦችን እያደረገ ነው። አገልግሎት አቅራቢው አሁን ተመዝጋቢዎች የGoogle One ደንበኝነት ምዝገባቸውን ከFi መለያ ገጽ እና ከሞባይል መተግበሪያዎች በቀጥታ እንዲያስተዳድሩ ያስችላቸዋል። ይህ የበለጠ የተቀናጀ ልምድ በሴፕቴምበር 25 መልቀቅ ይጀምራል።

ከዚህ ቀደም ወደ Google One የደንበኝነት ምዝገባዎች የተደረጉ ማሻሻያዎች ከገመድ አልባ አገልግሎቱ በተናጥል ይከፈሉ። ነገር ግን፣ ከሴፕቴምበር 25 በኋላ ከሚመጣው የFi ክፍያ መግለጫ ጀምሮ፣ ከ100GB በላይ የGoogle One ምዝገባ ማሻሻያዎች ወደ Fi መለያ እንዲከፍሉ ይደረጋሉ።

ተመዝጋቢዎች የGoogle One ምዝገባቸው ተሰርዟል የሚል አሳሳች ማሳወቂያ ሊደርሳቸው እንደሚችል ልብ ማለት ያስፈልጋል። ሆኖም፣ ይህ በቀላሉ ችላ ሊባል የሚችል አውቶሜትድ የስርዓት መልእክት ነው። የGoogle One ምዝገባ ያለምንም ማከማቻ ወይም መቆራረጥ በራስ-ሰር በFi ይቀጥላል።

ከGoogle Fi የሚወጡ የደንበኝነት ተመዝጋቢዎች እና እቅድ አባላት ያለምንም አገልግሎት ለGoogle One መመዝገብ የሚችሉበት የ7-ቀን የእፎይታ ጊዜ ይኖራቸዋል። በFi's Unlimited Plus ዕቅድ ውስጥ በ100GB Google One ማከማቻ ላይ ምንም አይነት ለውጦች አለመኖራቸውንም ልብ ሊባል ይገባል።

እነዚህ ለውጦች ለGoogle Fi Wireless Unlimited Plus ተመዝጋቢዎች የበለጠ እንከን የለሽ እና የተቀናጀ ተሞክሮ ለማቅረብ ያለመ ነው። የGoogle One ምዝገባቸውን በቀጥታ ከFi መለያ ገጽ እንዲያስተዳድሩ በመፍቀድ፣ የሂሳብ አከፋፈል ሂደቱን ያቃልላል እና ያልተቆራረጠ የደመና ማከማቻ መዳረሻን ያረጋግጣል።

