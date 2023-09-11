የማንበብ ስጦታዎች፡ የጥራት ማንበብና መጻፍ መርጃዎችን እና ድጋፍን ተደራሽነት ማሻሻል

ተማሪዎች በትምህርታቸው እንዲበለጽጉ ጥራት ያለው የማንበብ ግብዓቶች እና ድጋፍ ማግኘት አስፈላጊ ነው። ነገር ግን፣ ሁሉም ተማሪዎች ለእነዚህ ግብአቶች እኩል ተጠቃሚ አይደሉም። ለአስተማሪዎች እና ለተማሪዎች የተስፋ ብርሃን የሚሰጥ፣ የማንበብና የመጻፍ ድጋፎች የሚመጡበት ቦታ ነው።
በማንስፊልድ፣ ኦሃዮ የሚገኘው የGOAL ዲጂታል አካዳሚ ከኦሃዮ የትምህርት ዲፓርትመንት የማንበብ እና የማንበብ ስጦታ ለማግኘት ዕድለኛ ሆኗል። ይህ ስጦታ የጣልቃገብነት ፍላጎቶችን ለመለየት እና ለማድረስ ስርዓቶችን በመዘርጋት፣ ሁሉም የግብ ተማሪዎች ጠንካራ አንባቢ እንዲሆኑ በማረጋገጥ፣ በተደባለቀ የትምህርት አካባቢያቸው የማንበብ ትምህርትን ለማሻሻል ያለመ ነው።
ይህንንም ከግብ ለማድረስ የአካዳሚው የመምህራን ቡድን በሀገር አቀፍ ባለሙያዎች በተመቻቹ ወርሃዊ ስልጠናዎች ላይ ተካፍሏል። ማንበብና መጻፍ የሚችል ባለ ብዙ ደረጃ የድጋፍ ሞዴል (MTSS) አዘጋጅተዋል እና ተጽኖአቸውን የሚከታተሉ ቡድኖችን አቋቁመዋል። ይህ ሞዴል የማጣሪያ እና የምርመራ ምዘናዎችን በመጠቀም የጣልቃገብነት ፍላጎቶችን ለመለየት ይረዳል፣ የበለጠ የተጠናከረ ድጋፍ የሚሹ ተማሪዎችን ለመለየት እና ለእያንዳንዱ ደረጃ የተወሰኑ ተግባራትን በመንደፍ።
በተጨማሪም አካዳሚው የጋራ ተስፋዎችን እና በማስረጃ ላይ የተመሰረተ የቃላት ትምህርት አዘጋጅቷል። መምህራን በየክፍል ደረጃ ወጥ የሆነ ትምህርትን በማድረስ ስልጠና እና ድጋፍ ያገኛሉ፣የቃላት እድገትን ለማሳደግ እንደ Frayer ሞዴሎች፣NearPod እና Flocabulary ያሉ መሳሪያዎችን በመጠቀም።
በGOAL ያለው ቡድን ከመፃፍ እና ከመፃፍ ትምህርት ኤክስፐርት ኪም ሴንት ማርቲን ጋር ቀጣይነት ያለው ስልጠና ላይ ይሰራል። ማንበብና መጻፍ የሚያስተምሩ አሰልጣኝ እንዲሆኑም የስልጠና እና የድጋፍ መርሃ ግብር ፈጥረዋል። እነዚህ አሰልጣኞች በመካከለኛው ኦሃዮ የትምህርት አገልግሎት ማዕከል ተጨማሪ ድጋፍ በማድረግ በኮርሶች እና በተረጋገጡ የአሰልጣኝነት ዘዴዎች ችሎታቸውን ያሳድጋሉ።
አካዳሚው የመጀመርያው ሩብ ዓመት ትኩረት በእቅድና ዝግጅት ላይ ነበር። ወደ ፊት በመጓዝ ታማኝነትን እና ተፅእኖ መረጃዎችን በመሰብሰብ እና ለመተንተን ቀልጣፋ አሰራርን በማዘጋጀት ላይ ይሰራሉ. የሁለተኛው ሴሚስተር ምርጥ ተሞክሮዎችን በማስፋፋት እና መላውን ሰራተኛ በደረጃ 1 ማንበብና መጻፍ ላይ ያተኩራል።
ቡድኑ በ GOAL ላይ ያሳየው ትጋት እና ፍቅር ሳይስተዋል አልቀረም። የስቴት እና የብሔራዊ ማንበብና መጻፍ ቡድኖች ለጥራት ትምህርት እና ለተማሪ ስኬት ያላቸውን ቁርጠኝነት በመገንዘብ እድገታቸውን በቅርበት እየተከታተሉ ነው። በ GOAL የተቀበለው የማንበብና የማንበብ ስጦታ ለሥርዓት-አቀፋዊ መሻሻሎች ማንበብና መጻፍ እና የቡድን ትብብር ማበረታቻ ሆኖ ያገለግላል።
ጥራት ያለው የማንበብ ሀብቶችን በማግኘት ላይ ያለውን ኢፍትሃዊነት በመፍታት እና የታለመ ድጋፍ በመስጠት፣ ማንበብና መጻፍ አስተማሪዎች እና ተማሪዎች ወደ ሙሉ አቅማቸው እንዲደርሱ ኃይል ይሰጣል።
ምንጭ፡- የኦሃዮ ትምህርት ክፍል [አልቀረበም]