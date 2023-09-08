ግላምኔቲክስ ከሃሪ ፖተር ጋር ለ Magical Press-On Nails ይተባበራል።

ግላምኔቲክስ ከተወዳጅ የሃሪ ፖተር ፍራንሲስ ጋር በመተባበር አስደናቂ የሆነ የፕሬስ ጥፍሮች ስብስብ ፈጥሯል። በአራቱ ሆግዋርትስ ቤቶች እና በ“ሃሪ ፖተር እና የሟች ሃሎውስ” ተከታታይ የመጨረሻ መፅሃፍ አነሳሽነት ይህ ትብብር በእጅዎ ላይ አስማትን ያመጣል።
ክምችቱ 10 የፕሬስ ምስማሮች አሉት፣ ለእያንዳንዱ Hogwarts ቤት ሁለት ዲዛይኖች አሉት፡ ግሪፊንዶር፣ ራቨንክሎው፣ ስሊተሪን እና ሃፍልፑፍ። በሰባት አጭር የአልሞንድ ቅርጽ ምስማሮች እና ሶስት አጫጭር ሞላላ ቅርጽ ያላቸው ምስማሮች ለእያንዳንዱ ጠንቋይ እና ጠንቋይ ፍጹም ተስማሚ አለ.
በክምችቱ ውስጥ አንድ አስደናቂ ንድፍ የማራውደር ካርታ ጥፍር ስብስብ ነው። እነዚህ ምስማሮች የሙቀት-ተለዋዋጭ ቴክኖሎጂን ይኮራሉ, በቀዝቃዛው ሙቀት ውስጥ ወደ ጥልቅ ቀይ ቀለም ይቀየራሉ. ነገር ግን፣ ለሙቀት ወይም መብራት ሲጋለጡ፣ ከተከታታዩ ውስጥ ተወዳጅ የሆነውን የማራውደር ካርታን ውስብስብ ንድፍ ያሳያሉ።
ግላምኔቲክስ የፕሬስ ምስማሮች በእይታ አስደናቂ ብቻ ሳይሆን ዘላቂም ናቸው። አንጸባራቂ አጨራረስ የሚሰጥ የአልትራቫዮሌት ሽፋን አላቸው፣ በተጨማሪም መቆራረጥን እና መቧጨርን የሚቀንስ ተከላካይ ንብርብር ይጨምራሉ። የምርት ስሙ ለዘላቂነት ያለው ቁርጠኝነት ለጥፍር በሚጠቀሙት ከቪጋን እና ከጭካኔ ነፃ በሆኑ ቁሶች እንዲሁም 100 በመቶ እንደገና ጥቅም ላይ ሊውል በሚችል ፒኢቲ ፕላስቲክ ግልጽ ትሪ ላይ ይታያል።
እያንዳንዱ የፕሬስ-ላይ ጥፍር ስብስብ ሁለት ተለጣፊ የጥፍር ትሮች, ብሩሽ-ላይ የጥፍር ሙጫ ጠርሙስ, ፍጹም ለመቅረጽ አንድ ክሪስታል መስታወት የጥፍር ፋይል, እና ተጫን-ላይ የጥፍር ማስወገጃ ጋር ይመጣል. በተጨማሪም፣ ትብብሩ አስማታዊ የእጅ ጥበብዎን ለማሻሻል አራት የWizarding World-አነሳሽነት የጥፍር ማከያዎች ያቀርባል።
አድናቂዎች የሃሪ ፖተር ፕሬስ ላይ ምስማርን በቀጥታ ከግላምኔቲክስ በ21.99 ዶላር ወይም በ22 ዶላር በችርቻሮ አጋራቸው ኡልታ መግዛት ይችላሉ። ምስማሮቹ እስከ ሁለት ሳምንታት ድረስ እንዲቆዩ የተነደፉ ናቸው, ይህም ለጠንቋይ አለም ያለዎትን ፍቅር ለረጅም ጊዜ በሚቆይ ዘይቤ ማሳየት ይችላሉ.
Warner Bros. Discovery በመላው የሃሪ ፖተር መጽሐፍ ተከታታይ ላይ የተመሰረተ አዲስ የቴሌቭዥን ተከታታዮች መዘጋጀቱን ስላሳወቀ ይህ ትብብር ለሃሪ ፖተር አድናቂዎች አስደሳች ጊዜ ይመጣል። እያንዳንዱ ወቅት በተለየ መጽሐፍ ላይ ያተኩራል፣ ይህም አዲስ ትውልድ አንባቢ በስክሪኑ ላይ የሆግዋርትስን አስማት እንዲለማመድ ያስችለዋል።
ምንጮች:
- ግላምኔቲክስ ጋዜጣዊ መግለጫ
– Warner Bros የግኝት ማስታወቂያ