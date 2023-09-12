መኪናዎን ባለ 10 ኢንች የኋላ እይታ በመስታወት ላይ በተሰቀለ ንክኪ እና ባለሁለት ካሜራ ያሻሽሉ

የቆየ መኪና ካለህ እንደ አብሮገነብ ዳሽ ካሜራዎች እና የመጠባበቂያ ካሜራዎች ያሉ አንዳንድ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ሊያጡህ ይችላሉ። ሆኖም ግን, እነዚህን ባህሪያት በማንኛውም መኪና, በጥንታዊ ሞዴሎች, እና በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲደሰቱ የሚያስችልዎ መፍትሄ አለ.
በ$96 ብቻ StackSocial በ10 ኢንች የኋላ መመልከቻ መስታወት ላይ በተሰቀለ ንክኪ ከዳሽ እና ከመጠባበቂያ ካሜራ ኪት ጋር ስምምነት እያቀረበ ነው። በተለምዶ ዋጋው 120 ዶላር ነው፣ ይህ ኪት የተሻሻለ እይታ እና በመንገድ ላይ ደህንነትን ይሰጣል።
ዳሽ ካሜራውን ለመጫን ባለ 10 ኢንች ስክሪን አሁን ባለው የኋላ መመልከቻ መስታወት ላይ የጎማ ማሰሪያዎችን እና ማሰሪያዎችን ይጭናሉ። ዳሽካም በማያ ገጹ ጀርባ ላይ ተገንብቷል። በመቀጠል ስክሪኑን በመኪናዎ ቀላል ወደብ ላይ ለኃይል ይሰኩት ይሆናል። በመጨረሻም የመጠባበቂያ ካሜራውን በመኪናዎ የኋላ ውጫዊ ክፍል ላይ ይጫኑ እና ገመዱን ከማያ ገጹ ጋር ያገናኙት።
የዚህ ኪት አንዱ ጥቅም በ10 ኢንች ስክሪን ላይ የቀጥታ ምስሎችን ማየት ነው። እንዲሁም የመጠባበቂያ ካሜራውን ብቻውን ወይም ሁለቱንም ካሜራዎች በአንድ ጊዜ የማየት አማራጭ አለዎት። ይህ በሚያሽከረክሩበት ጊዜ እና ወደ የመኪና ማቆሚያ ቦታዎች በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ ታይነትን ያሻሽላል።
ባለሁለት ካሜራ መኖር በአደጋ ጊዜ በተለይም ለኢንሹራንስ ዓላማዎች ወሳኝ ሊሆን ይችላል። መሣሪያው ግጭትን በራስ-ሰር የሚያውቅ እና የቪዲዮ ቀረጻን ወደ ኤስዲ ካርድ የሚያስቀምጥ የጂ ዳሳሽ ያካትታል (አልተካተተም)። ሁለቱም ካሜራዎች የታርጋ እና የአደጋ ግልጽ ምስሎችን ለማረጋገጥ ሰፊ ማዕዘኖችን፣ 4K ቀረጻ እና የምሽት የማየት ችሎታዎችን ያሳያሉ።
በተጨማሪም ይህ ኪት ፎቶዎችን እንዲያነሱ፣ መቅዳት እንዲጀምሩ እና እንዲያቆሙ፣ ካሜራዎችን እንዲቀይሩ ወይም ማያ ገጹን ከእጅ ነጻ እንዲያጠፉ የሚያስችልዎ የላቀ የድምጽ መቆጣጠሪያዎችን ያቀርባል።
የመኪናህን ቴክኖሎጂ በዚህ ባለ 10 ኢንች የኋላ መስታወት ባለ ንክኪ እና ባለሁለት ካሜራ በቅናሽ ዋጋ አሻሽል።