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የጋሬና የነጻ እሳት ማስመለስ ኮዶች፡ እንዴት ነፃ የውስጠ-ጨዋታ ዕቃዎችን ማግኘት እንደሚቻል

Byሮበርት አንድሪው

ሴፕቴ 8, 2023
የጋሬና የነጻ እሳት ማስመለስ ኮዶች፡ እንዴት ነፃ የውስጠ-ጨዋታ ዕቃዎችን ማግኘት እንደሚቻል

ጋሬና ፍሪ ፋየር፣ ታዋቂው የውጊያ ሮያል ጨዋታ በህንድ ውስጥ በአዲስ ገጽታዎች፣ ገፀ-ባህሪያት እና ህጎች ተመልሶ ሊመጣ ነው። ኤፍ ኤን ህንድ በመባል የሚታወቀው ጨዋታው በቅርቡ ይጀመራል ተብሎ ይጠበቃል፣ ነገር ግን ምንም ይፋዊ ዝመና እስካሁን አልተጋራም። ተጨዋቾች ዳግም ማስጀመርን በጉጉት ሲጠባበቁ፣ አሁንም የጨዋታ አጨዋወታቸውን ደረጃ ማሳደግ እና የውስጠ-ጨዋታ ኮዶችን በመመለስ ነፃ ክፍያን መያዝ ይችላሉ።

የአሁኑ የሴፕቴምበር ጭብጥ Jelly Assault ነው፣ ይህም ለተጫዋቾች እንደ አልባሳት፣ ሽጉጥ ቆዳዎች እና የእጅ ቦምቦች ያሉ የተለያዩ የውስጠ-ጨዋታ እቃዎችን እንዲያገኙ የሚያስችል ነው። እነዚህ እቃዎች በነጻ ሊገኙ ወይም የውስጠ-ጨዋታ አልማዞችን በመጠቀም ሊገዙ ይችላሉ። ምንም አይነት አልማዝ ሳያወጡ የሚወዷቸውን እቃዎች ለማግኘት የሚፈልጉ ከሆነ እድልዎን በGarena Free Fire Redeem Codes መሞከር ይችላሉ።

የማስመለስ ኮዶች በጨዋታው ውስጥ ነፃ እቃዎችን የሚያቀርቡ ብቸኛ ኮዶች ናቸው። ሆኖም እነዚህ ኮዶች የሚሰሩት ለ12 ሰአታት ብቻ ነው፣ ስለዚህ በፍጥነት እርምጃ መውሰድ አስፈላጊ ነው። አንድ ኮድ ካልሰራ ለሴፕቴምበር 8 ከGarena የነጻ እሳት ማስመለስ ኮዶች ዝርዝር ውስጥ ሌላ ይሞክሩ፡

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እነዚህን የማስመለስ ኮዶች ለመጠቀም የሚከተሉትን ደረጃዎች ይከተሉ፡-

  1. ወደ የፍሪ እሳት መለያዎ መግባትዎን እና የእንግዳ መለያ አለመጠቀምዎን ያረጋግጡ።
  2. ወደ ይፋዊው የነጻ እሳት መቤዠት ድህረ ገጽ ይሂዱ፡ reward.ff.garena.com/en። ተንኮል አዘል ድር ጣቢያዎችን ከመጎብኘት ይቆጠቡ እና ኮዶችን ለመውሰድ ኦፊሴላዊውን ድረ-ገጽ ብቻ ይጠቀሙ።
  3. እንደ ጎግል፣ ፌስቡክ፣ ቪኬ ወይም ሌሎች የሚገኙ ዘዴዎች ባሉ አማራጮች ይግቡ።
  4. በተሳካ ሁኔታ ከገቡ በኋላ በሚቀጥለው ገጽ ላይ ባለ 12 አሃዝ የማስመለስ ኮድ ያስገቡ።
  5. "እሺ" ን ጠቅ ያድርጉ እና ሽልማቶችን ይጠብቁ። በ24 ሰዓታት ውስጥ ወደ የውስጠ-ጨዋታ መልእክትዎ ይደርሳሉ።

በጋሬና ፍሪ ፋየር ውስጥ የእርስዎን የጨዋታ አጨዋወት ተሞክሮ ማሳደግዎን ለመቀጠል ለወደፊቱ ተጨማሪ የማስመለስ ኮዶችን ይከታተሉ።

ትርጓሜዎች

  • የውጊያ ሮያል ጨዋታ፡- አንድ ተጫዋች ወይም ቡድን ቆሞ እስኪቀር ድረስ ብዙ ተጫዋቾች እርስ በርስ የሚፋለሙበት የቪዲዮ ጨዋታ አይነት።
  • ኮዶችን ይውሰዱ፡ ተጫዋቾች ነፃ የውስጠ-ጨዋታ ዕቃዎችን እንዲያገኙ የሚያስችል ልዩ ኮዶች።
  • የውስጠ-ጨዋታ አልማዝ በGarena Free Fire ውስጥ ያለ ምናባዊ ምንዛሪ የውስጠ-ጨዋታ ዕቃዎችን ለመግዛት ይጠቅማል።

ምንጮች:

አንድም

By ሮበርት አንድሪው

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