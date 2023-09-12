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ጋሬና ነፃ እሳት ማክስ፡ የታዋቂው የውጊያ ሮያል ጨዋታ አዲስ ስሪት

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 12, 2023
ጋሬና ነፃ እሳት ማክስ፡ የታዋቂው የውጊያ ሮያል ጨዋታ አዲስ ስሪት

ጋሬና ፍሪ ፋየር ማክስ እጅግ በጣም ታዋቂው የጦርነት ሮያል ጨዋታ ጋሬና ነፃ ፋየር የላቀ ስሪት ነው። ይህ አዲሱ የጨዋታው ድግግሞሽ የተሻሻሉ ግራፊክስ፣ የተሻሻለ የጨዋታ አጨዋወት እና የተለያዩ አዳዲስ ባህሪያትን ያቀርባል።

በህንድ የጋሬና ፍሪ ፋየር እገዳ ተጫዋቾቹ ወደ ጋሬና ፍሪ ፋየር MAX ዞረዋል እንደ አማራጭ አማራጭ። ጨዋታው በሀገሪቱ ከፍተኛ ተከታዮችን በማፍራት አዲስ እና ነባር ተጨዋቾችን በመሳብ ላይ ይገኛል።

የጋሬና ፍሪ ፋየር ማክስ አጓጊ ገፅታዎች አንዱ በኦፊሴላዊው ድህረ ገጽ ላይ የሚቀርቡት እለታዊ የቤዛ ኮዶች ሽልማት.ff.garena.com ነው። እነዚህ ባለ 12-ቁምፊ ፊደላት ቁጥሮች ተጫዋቾቹ የቁምፊ ቆዳዎችን፣የመሳሪያ ቆዳዎችን እና ሌሎች የውስጠ-ጨዋታ እቃዎችን ጨምሮ የተለያዩ ነፃ ሽልማቶችን ለመክፈት እድል ይሰጣሉ።

እያንዳንዱ የማስመለስ ኮድ አንድ ጊዜ ብቻ ጥቅም ላይ ሊውል እንደሚችል እና ልክ ያልሆኑ ወይም ጊዜ ያለፈባቸው ኮዶች ለሽልማት ሊወሰዱ እንደማይችሉ ልብ ሊባል ይገባል። በተጨማሪም፣ ሁሉም የቀረቡት ኮዶች የማብቂያ ጊዜያቸው ከ12 እስከ 18 ሰአታት ነው፣ ስለዚህ ተጫዋቾቹ ጊዜያቸው ከማለፉ በፊት ለመጠቀም በፍጥነት እርምጃ መውሰድ አለባቸው።

የጋሬና ፍሪ ፋየር ማክስ መግቢያ ለተጫዋቾች እይታ አስደናቂ እና መሳጭ የጨዋታ ልምድን በጦርነቱ የሮያል ዘውግ ውስጥ አዲስ ህይወትን ሰጥቷል። በመደበኛ ማሻሻያዎቹ እና በአስደናቂ የመዋጃ ኮዶች ጨዋታው በዓለም ዙሪያ ያሉ ተጫዋቾችን መማረኩን ቀጥሏል።

ምንጭ፡- የለም

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