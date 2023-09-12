Garena Free Fire MAX፡ የኤቮ ሽጉጥ ቆዳዎችን በቤዛ ኮዶች መክፈት

Garena Free Fire MAX ተጫዋቾቹ በቀላሉ የማይታወቁ የኢቮ ሽጉጥ ቆዳዎችን የማግኘት እድል የሚያገኙበት ኢቮ ቮልት የተባለ አስደሳች ክስተት አስተዋውቋል። ከኦገስት 18፣ 2023 ጀምሮ እና እስከ ሴፕቴምበር 29፣ 3፡59 ጥዋት IST ድረስ በመሮጥ፣ ተጫዋቾች እነዚህን ተፈላጊ ቆዳዎች ለመክፈት አልማዝ በስፖንዶች ላይ በማዋል በዝግጅቱ ላይ መሳተፍ ይችላሉ።
የኢቮ ቮልት ዝግጅት ተጫዋቾች በአራት ተፈላጊ የኢቮ ሽጉጥ ቆዳዎች ላይ እጃቸውን እንዲያገኙ እድል ይሰጣል። እነዚህን ቆዳዎች ለመክፈት ተጫዋቾቹ 20 አልማዞችን ለአንድ ነጠላ ስፒል ማውጣት ወይም በ10 ዳይመንድ ቅናሽ ዋጋ 180 ስፒን ጥቅል መምረጥ ይችላሉ። በ 50 እሽክርክሪት ውስጥ ተጫዋቾቹ የ Evo ሽጉጥ ቆዳ እንዲያገኙ ዋስትና ተሰጥቷቸዋል, ይህም ለ 900 አልማዞች ወይም ከዚያ ያነሰ ለማግኘት እድል ይሰጣል. በጣም ከሚፈለጉት ቆዳዎች ጋር፣ ተጫዋቾች 49 ሌሎች ጠቃሚ ሽልማቶችን ያገኛሉ።
አራት የተለያዩ ቆዳዎች እንዳሉ ልብ ማለት ያስፈልጋል፣ እና ተጫዋቾች ከነሱ አንዱን ሊቀበሉ ይችላሉ። የEvo Vault ክስተት የፍሪ ፋየር MAX ተጠቃሚዎችን እነዚህን የማይታወቁ የጠመንጃ ቆዳዎች ለማግኘት በጉጉት ሲጠባበቁ የደስታ ማዕበልን አምጥቷል።
ከኢቮ ቮልት ዝግጅት በተጨማሪ ጋሬና ለFree Fire MAX ተጫዋቾች የማስመለስ ኮዶችን አውጥቷል። ነገር ግን፣ የመጀመሪያዎቹ 500 ተጫዋቾች ብቻ እነዚህን ኮዶች ማግኘት ስለሚችሉ በፍጥነት እርምጃ መውሰድ አስፈላጊ ነው። ለሴፕቴምበር 12 የማስመለስ ኮዶች እነሆ፡-
- FF7MJ31CXKRG
- FFPO8BS5JW2D
- PJNF5CQBAJLK
- F7AC2YXE6RF2
- FHLOYFDHE34G
- XGW4FNK7ATON
- 67IBBMSL7AK8
- GFEICJGW9NKY
- TKEYVGQC3CT8
- QFVRTNJ45IT8
- UF4BHK6LYOU9
- IF767T1BE456
- YFFCMCPSJ99S
- 3BR43FMAPYEZ
- ZXZJZE25WEFJ
- JV427K98RUCH
- ZMCPW2D1U3XA
- 3FFAC2YXE6RF
- 2FAGTFQRDE1X
- CFFCMCPSBN9C
- UNPYFATT3HGS
- QFCMCPSGC9X
- ZMCPW2D2WKWF
- 2ZZZ76NT3PDS
- HFFCMCPCPSEN5
- MXHNC95435FA
- GJ6KWMFJVMQQ
- YGFFCMCPSUYUY
- 7EMCPW3D28VZ
- D6EYH2W3XK8U
- PGGARENA
ኮዶቹን ለማስመለስ የሚከተሉትን ደረጃዎች ይከተሉ።
- ይህንን ሊንክ ጠቅ በማድረግ የቤዛውን ድህረ ገጽ ይጎብኙ፡- https://reward.ff.garena.com/en.
- Facebook፣ Google፣ Twitter፣ Apple ID፣ Huawei ID ወይም VK በመጠቀም ወደ ጨዋታ መለያዎ ይግቡ።
- ማንኛውንም የማስመለስ ኮዶች በጽሑፍ ሳጥኑ ውስጥ ያስገቡ እና የማረጋገጫ ቁልፍን ጠቅ ያድርጉ።
- አንዴ ማስመለስ ከተሳካ፣ ሽልማቱ በ24 ሰዓታት ውስጥ በእርስዎ የፖስታ ክፍል ውስጥ ይታያል።
የሽልማቱን መዳረሻ ለመጠበቅ ኮዶቹን በተቻለ ፍጥነት ማስመለስዎን ያረጋግጡ።
ምንጮች:
- ዋናው መጣጥፍ፡ Garena Free Fire MAX ኮዶችን ለሴፕቴምበር 12