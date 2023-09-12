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የነጻ እሳት ማስመለስ ኮዶች፡ እንዴት እንደሚገዙ እና ለሽልማት እንደሚጠቀሙባቸው

Byሮበርት አንድሪው

ሴፕቴ 12, 2023
የነጻ እሳት ማስመለስ ኮዶች፡ እንዴት እንደሚገዙ እና ለሽልማት እንደሚጠቀሙባቸው

የነጻ እሳት ማስመለስ ኮድ ተጫዋቾች ብዙ ጥረት ሳያደርጉ ሽልማቶችን የሚያገኙበት ጥሩ መንገድ ናቸው። ጋሬና አልፎ አልፎ እንደ ቆዳ፣ አልባሳት፣ አልማዝ እና ሌሎች ያሉ እቃዎችን የሚያቀርቡ አዲስ ኮዶችን ይለቃል። ይሁን እንጂ እነዚህ ኮዶች አጭር የአገልግሎት ጊዜ አላቸው እና ለአገልጋይ ገደቦች ተገዢ ናቸው, ስለዚህ ለተጫዋቾች በተቻለ ፍጥነት መጠቀም አስፈላጊ ነው.

የነጻ እሳት ማስመለስ ኮድን ለመጠቀም ተጫዋቾቹ ኮዱ ለተለየ አገልጋይ መሆኑን ማረጋገጥ አለባቸው። የማስመለስ ኮዶች የአገልጋይ ገደቦች አሏቸው፣ ይህ ማለት ተጫዋቾች ለክልላቸው የታሰቡ ኮዶችን ብቻ መጠቀም ይችላሉ።

ኮዶችን የማስመለስ ሂደት ቀላል እና በሽልማት ቤዛ ጣቢያ በኩል ሊከናወን ይችላል። የሚከተሏቸው ደረጃዎች እነሆ፡-

  1. https://reward.ff.garena.com/enን በመጎብኘት ወደ የሽልማት ቤዛ ጣቢያ ይሂዱ።
  2. ከውስጠ-ጨዋታ መለያዎ ጋር የተያያዘውን መድረክ በመጠቀም ይግቡ። ያሉት መድረኮች Facebook፣ VK፣ Google፣ Huawei ID፣ Apple ID እና Twitter ያካትታሉ። የእንግዳ መለያዎችን መጠቀም አይቻልም።
  3. በቀረበው የጽሑፍ ሳጥን ውስጥ ገቢር የማስመለስ ኮድ ይተይቡ። ማንኛውንም ስህተት ለማስወገድ ኮዱን መቅዳት እና መለጠፍ ይመከራል።
  4. የማስመለስ ሂደቱን ለማጠናቀቅ "አረጋግጥ" ን ይጫኑ።

ኮድ በተሳካ ሁኔታ ከወሰዱ በኋላ፣ ተጫዋቾች ሽልማታቸውን በ24 ሰዓታት ውስጥ በውስጠ-ጨዋታ መልእክት ክፍል ውስጥ ይቀበላሉ።

የማስመለስ ኮዶች የአገልግሎት ጊዜ እና የአገልጋይ ገደቦች ሊለያዩ እንደሚችሉ ልብ ሊባል ይገባል። ለመለያዎ የሚሰራ መሆኑን ለማረጋገጥ በእያንዳንዱ ኮድ የቀረበውን ዝርዝር ሁኔታ ማረጋገጥ ሁል ጊዜ አስፈላጊ ነው።

ለቅርብ ጊዜ የነጻ እሳት ማስመለስ ኮዶች፣ተጫዋቾች የሽልማት መቤዠት ጣቢያን መጎብኘት ወይም ለአዳዲስ ኮዶች ዝመናዎች ታማኝ ምንጮችን ማየት ይችላሉ።

ምንጮች:

ኦሪጅናል ጽሑፍ: Sportskeeda

የምስል ምንጭ: Sportskeeda

By ሮበርት አንድሪው

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