የEmbracer ቡድን የመዋዕለ ንዋይ ማነስን ተከትሎ የሚሸጥ የ Gearbox መዝናኛን ይመረምራል።

Embracer Group የተባለው የጨዋታ ስብስብ ድርጅት በዚህ አመት መጀመሪያ ላይ የነበረው ትልቅ የገንዘብ ድጋፍ ስምምነት ከወደቀ በኋላ ለማገገም ሲል የእሱን Gearbox Entertainment ለመሸጥ እንዳሰበ ተዘግቧል። Embracer በአሁኑ ጊዜ ለ Gearbox ገዥዎችን በማሰስ ላይ እያለ፣ ስምምነቱ ዋስትና የለውም።

Embracer Group ባለፉት ጥቂት አመታት ውስጥ እጅግ በጣም ብዙ የሆነ የጨዋታ እና የመዝናኛ ባህሪያትን በማከማቸት ፈጣን የማግኘት ሂደት ላይ ነበር። ይህ የጨለማ ሆርስ ኮሚክስ፣ ክሪስታል ዳይናሚክስ (የቶም ራደር ገንቢ)፣ እና እንደ The Lord of the Rings እና The Hobbit ያሉ የፍራንቺሶች መብቶችን ያካትታል። ይሁን እንጂ እነዚህ ግዢዎች ከፍተኛ ወጪን ያስወጡ ሲሆን ይህም ከሳውዲ የኢንቨስትመንት ቡድን የ2 ቢሊዮን ዶላር የኢንቨስትመንት ስምምነት በሰኔ ወር ሲፈርስ ትልቅ ጉዳይ ሆኖ ነበር።

ከዚህ መሰናክል ለማገገም፣ Embracer Group ከስራ ማሰናበት፣ ወጪ ቆጣቢ እርምጃዎችን እና የተወሰኑ ክፍሎችን ማዛወርን የሚያካትት የኩባንያውን አጠቃላይ መልሶ የማዋቀር እቅድ አስታውቋል። እየታሰቡ ካሉት ሊሆኑ ከሚችሉ ነገሮች ውስጥ አንዱ Gearbox Entertainment ነው።

Gearbox Entertainment በ 2021 በእምባሰር ግሩፕ እስከ 1.3 ቢሊዮን ዶላር በሚደርስ ስምምነት ተገዛ። ከግዢው ጀምሮ፣ Gearbox የ Borderlands ፊልም በ2024 እንዲለቀቅ የታዋቂውን የጨዋታ ተከታታይ Borderlands ሁለት spinoffs አውጥቷል። በተጨማሪም፣ በቅርብ ጊዜ የተለቀቁት፣ ሬም 2፣ በአሜሪካ ውስጥ ለወሩ ከፍተኛ ሽያጭ ያለው ርዕስ ሆነ። ሀምሌ.

ሮይተርስ እንደዘገበው Gearbox Entertainment በዋነኛነት ለአለም አቀፍ የጨዋታ ቡድኖች እየተሸጠ ነው። Embracer Group Gearboxን በመሸጥ ገንዘባቸውን ማረጋጋት እና በቀሪዎቹ የጨዋታ እና የመዝናኛ ንብረቶች ፖርትፎሊዮ ላይ እንዲያተኩሩ ተስፋ ያደርጋሉ።

ምንጮች፡ ሮይተርስ