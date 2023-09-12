አንድነት ለጨዋታ ገንቢዎች አዲስ ክፍያ አወዛጋቢ መሆኑን አስታወቀ

በገለልተኛ የጨዋታ ስቱዲዮዎች ጥቅም ላይ ከሚውለው ታዋቂው ዩኒቲ ሞተር ጀርባ ያለው ዩኒቲ ኩባንያ አዲስ ክፍያ መውጣቱን ተከትሎ ውዝግብ አስነስቷል። ከጃንዋሪ 1 ጀምሮ ዩኒቲ ሞተርን በመጠቀም ጨዋታ በወረደ ቁጥር ገንቢዎች እንዲከፍሉ ይደረጋሉ። ክፍያው የሚቀሰቀሰው ሽያጩ በ200,000 ወራት ውስጥ 12 ዶላር ገቢ ላይ ሲደርስ ወይም በ200,000 አጠቃላይ ጭነቶች ሲሆን በአንድ ጭነት እስከ $0.20 ሊደርስ ይችላል፣ ይህም በዩኒቲ የገንቢ ፍቃድ ላይ በመመስረት።
ይህ ውሳኔ በጨዋታ ልማት ማህበረሰብ ውስጥ ቁጣ እና አለማመን ገጥሞታል፣ ገንቢዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ የገንዘብ ጫና እና ምክክር ማጣት ስጋታቸውን ሲገልጹ። አዲስ ሃርድዌር ላይ ወይም እንደ Xbox Game Pass ባሉ የደንበኝነት ምዝገባ አገልግሎቶች ወይም እንደ Humble Bundle ያሉ የበጎ አድራጎት ጨዋታ ስብስቦች ላይ እንዴት እንደሚተገበር ጨምሮ ይህን ክፍያ በመተግበር ላይ ስላለው የሎጂስቲክስ ተግዳሮቶች ብዙ ገንቢዎች ይጨነቃሉ።
አንድነት በምላሹ እያንዳንዱን ጨዋታ በተጫዋች መሳሪያዎች ላይ ከሚያንቀሳቅሰው ኮድ ጋር የተያያዘ በመሆኑ ክፍያውን የUniity Runtime Fee በማለት ይጠቅሳል። ኩባንያው ይህ የክፍያ መዋቅር ገንቢዎች ቀጣይነት ባለው የተጫዋች ተሳትፎ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ያስችላቸዋል ብሏል። የዩኒቲ ፍጠር ፕሬዝዳንት ማርክ ዊተን የዚህ ክፍያ አላማ በዩኒቲ እና በገንቢዎች መካከል ያለውን የእሴት ልውውጥ በተሻለ ሁኔታ ማመጣጠን እና ኩባንያው በሞተሩ ላይ ኢንቨስት ማድረጉን እንዲቀጥል ተጨማሪ ገቢ መፍጠር ነው ብለዋል።
ይህ ውሳኔ ስቱዲዮዎች ከተጠቃሚ ቦታቸው ምላሽ ካጋጠማቸው ወይም ጨዋታዎቻቸው በጅምላ የመጫን ዘመቻ ካጠናቀቁ በፋይናንሺያል አንድምታ ላይ ስጋት ይፈጥራል። ብዙ ገንቢዎች ይህ የተጨመረው ክፍያ ከአንድነት ጋር ስላላቸው የፈቃድ ስምምነት እና ከጨዋታዎቻቸው ሊያገኙት ከሚጠብቁት ገቢ ጋር የሚቃረን እንደሆነ ይሰማቸዋል። ክፍያው እንዴት ተፈፃሚ እንደሚሆን እና ክትትል ሊደረግበት እንደሚችል ከዩኒቲ በኩል ግልፅ አለመሆኑ ለነዚህ አሳሳቢ ጉዳዮች ብቻ ጨምሯል።
መጀመሪያ በ2005 የተለቀቀው ዩኒቲ ኢንጂን በተመጣጣኝ ዋጋ እና በተለዋዋጭነቱ በገለልተኛ የጨዋታ ገንቢዎች ዘንድ ተወዳጅነትን ያተረፈ የፕላትፎርም ጨዋታ ሞተር ነው። እንደ Cuphead፣ Rust እና Pokémon GO ያሉ ስኬታማ ርዕሶችን ለመፍጠር ጥቅም ላይ ውሏል። ሆኖም ዩኒቲ የፋይናንስ ፈተናዎች አጋጥመውታል፣ በዚህም ምክንያት የሰራተኞች ቅነሳ እና ኢንቨስትመንቶችን እንደገና መገምገም ያስፈልጋል። ኩባንያው ይህ አዲስ የክፍያ መዋቅር የበለጠ ገቢ ለማመንጨት እና በኢንዱስትሪው ውስጥ ያለውን ቦታ ለማጠናከር እንደሚረዳ ተስፋ ያደርጋል.
ምንጮች:
- የጨዋታ ገንቢ መጽሔት
- ኤክስ መጽሔት