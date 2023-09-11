የዲጂታል የህዝብ መሠረተ ልማት የፋይናንስ ማካተት እና ምርታማነትን በማሳደግ ረገድ ያለው ሚና

G20 ከዓለም ባንክ እና ከጂ20 ግሎባል ሽርክና ፎር ፋይናንሺያል ማካተት (ጂፒኤፍአይ) ጋር በመተባበር የዲጂታል የህዝብ መሠረተ ልማት (DPI) ልማት እና ማሰማራት ላይ የፖሊሲ መመሪያ አውጥቷል በግሎባል ደቡብ የፋይናንሺያል ማካተት እና የምርታማነት ዕድገትን ለማስተዋወቅ። ሰነዱ ከተለያዩ ክልሎች የተውጣጡ ጥናቶችን በመያዝ የዲፒአይዎችን አቅም በፋይናንሺያል ማካተት እና ምርታማነትን ይዳስሳል።
ዲ ፒ አይዎች እርስበርስ ሊሰሩ የሚችሉ እና ክፍት ስርዓቶች ሆነው ሲተገበሩ ሁሉን አቀፍ ኢኮኖሚ የመፍጠር እና ለአደጋ ተጋላጭ ቡድኖች ቀልጣፋ የክፍያ መድረኮችን በመጠቀም ወሳኝ አገልግሎቶችን ቀላል እና ደህንነቱ የተጠበቀ አገልግሎት የመስጠት ኃይል አላቸው። ይህ የመሠረተ ልማት አውታሮች የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዘላቂ ልማት ግቦችን (SDGs) እንዲያሳኩ በመርዳት ረገድ ከፍተኛ ሚና ይጫወታል።
የፖሊሲ መመሪያው እንደ አድሀር ዲጂታል መታወቂያ እና በይነተገናኝ የ UPI ዲጂታል የክፍያ መድረክን የመሳሰሉ ዲፒአይዎችን በተሳካ ሁኔታ ተግባራዊ ያደረገችውን የሕንድ ምሳሌን ይጠቅሳል። G20 ዲፒአይዎች የፋይናንሺያል ሴክተሩን ብቻ ሳይሆን ሌሎች እንደ ጤና አጠባበቅ፣ ትምህርት እና ማህበራዊ ደህንነት ያሉ ጎራዎችን ሊጠቅሙ እንደሚችሉ ያምናል።
ህትመቱ በዲጂታል ፋይናንሺያል አገልግሎቶች (DFS) በመጠቀም በአለም አቀፍ የፋይናንሺያል ማካተት ጥረቶች የተገኘውን እድገት እያወቀ አሁንም ብዙ የሚቀሩ ስራዎች እንዳሉ አፅንዖት ይሰጣል እና እነዚህን ግቦች ለማሳካት ዲፒአይዎች አጋዥ ሊሆኑ ይችላሉ። በጥሩ ሁኔታ የሚተዳደር ዲፒአይዎች የግብይት ወጪዎችን ለመቀነስ፣ ፈጠራን ለማነቃቃት፣ ተወዳዳሪነትን እና መስተጋብርን ለማጎልበት እና የተጠቃሚ ተሞክሮዎችን የማሻሻል አቅም አላቸው።
ለግሉ ሴክተር አስፈላጊው ተቋማዊ እና የገበያ ሁኔታዎች ሲኖሩ ዲፒአይዎች ለፈጠራ፣ ቅልጥፍና መጨመር እና አዳዲስ ገበያዎችን እና ብድር የማግኘት እድሎችን ይሰጣሉ።
ሆኖም፣ የDPIs ትግበራ ከአሰራር፣ ከህግ፣ ከቁጥጥር፣ ከኪሳራ፣ ከማግለል እና ከፋይናንሺያል የሸማቾች ጥበቃ ጉዳዮች ጋር የተያያዙ ሊሆኑ የሚችሉ ስጋቶችንም ያመጣል። እነዚህን አደጋዎች ለመቅረፍ እና የዲፒአይዎችን ጥቅሞች ሙሉ በሙሉ ለመጠቀም ባለሥልጣናቱ በመልካም ልምዶች፣ በአደጋ ላይ የተመሰረተ ቁጥጥር እና ቁጥጥር እና ጠንካራ የመረጃ ጥበቃ አርክቴክቸር በመፍጠር ምቹ ሁኔታን እንዲፈጥሩ አሳስበዋል።
በፖሊሲ ሰነዱ ውስጥ ያሉት ምክሮች በፈቃደኝነት እና አስገዳጅ ያልሆኑ ለህዝብ ባለስልጣናት የታሰቡ ነገር ግን በዲጂታል የህዝብ መሠረተ ልማት ውስጥ ለሚሳተፉ ሌሎች ባለድርሻ አካላት ጠቃሚ ሊሆኑ እንደሚችሉ መገንዘብ አስፈላጊ ነው.
በተያያዘ የዲጂታል የህዝብ መሠረተ ልማት ዋና አካል የሆነው የሕንድ የዩፒአይ የክፍያ ሥርዓት በነሀሴ ወር በ10.58 ቢሊዮን ግብይቶች ሪከርድ ሰበረ። ይህም ካለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር የ67 በመቶ እድገት አሳይቷል። የህንድ ዩፒአይ ስኬት የሌሎች ሀገራትን ፍላጎት የሳበ ሲሆን ሶስት የአፍሪካ ሀገራት ከህንድ ጋር አጋርነትን ለመፈተሽ እና ህንድ ከ UPI ጋር ያላትን ልምድ ለመጠቀም ከህንድ ጋር መነጋገራቸው ተዘግቧል።
ምንጮች:
- G20 የፖሊሲ መመሪያ በዲጂታል የህዝብ መሠረተ ልማት ለፋይናንሺያል ማካተት እና ምርታማነት
– NDTV፡ የህንድ የ UPI ክፍያዎች ስርዓት በነሐሴ ወር ግብይቶችን ይዘግባል