SAS በአሰሳ ኮንፈረንስ ላይ ዋና ተነሳሽነትን ያስታውቃል

SAS በቅርቡ በላስ ቬጋስ ባደረጉት የ Explore ኮንፈረንስ ለ AI እና ለመተንተን ያላቸውን ቁርጠኝነት በማሳየት ብዙ ዋና ዋና ማስታወቂያዎችን አድርጓል። ከዋና ዋናዎቹ ተነሳሽነት አንዱ በ AI-የተጎለበተ የኢንዱስትሪ መፍትሄዎች ላይ 1 ቢሊዮን ዶላር ኢንቨስት ለማድረግ የገቡት ቃል ነው። ይህ ኢንቨስትመንቱ የኤስኤኤስን ትኩረት የሚያንፀባርቅ ትንታኔዎችን በሁሉም ቦታ ለሁሉም ተደራሽ ለማድረግ ነው።
በዚህ ቃል ኪዳን መሰረት፣ SAS የውሂብ ተግዳሮቶችን ለመፍታት አመንጪ AIን እየተጠቀመ ነው። ኩባንያው የገሃዱ ዓለም አካባቢዎችን የሚያንፀባርቅ፣ የተጠቃሚን ግላዊነት ጥበቃ፣ አድሏዊ ሙከራ እና ቅነሳን በማረጋገጥ፣ እንዲሁም ብርቅዬ እና ጽንፈኛ ክስተቶችን በመሞከር ላይ እውነተኛ መረጃዎችን በማመንጨት እየሰራ ነው። በተጨማሪም SAS ድርጅቶች አዳዲስ መፍትሄዎችን እንዲሞክሩ እና የተሻሻሉ ቅልጥፍናዎችን ለመፈተሽ ስልቶችን እንዲሞክሩ የሚያስችላቸው የአካል ስርዓቶች ብዜቶች የሆኑትን “ዲጂታል መንትዮች” እያቀረበ ነው።
SAS ከማይክሮሶፍት ጋር በመተባበር የኤአይአይ ችሎታቸውን ከማይክሮሶፍት Azure OpenAI መድረክ ጋር ለማዋሃድ ችሏል። የኤስኤኤስ ኦርኬስትራ እና የትንታኔ መሳሪያዎችን ከ Azure ጋር በማጣመር፣ ንግዶች ወሳኝ ስራዎችን መደገፍ እና ፈጠራን ማበረታታት ይችላሉ። ውህደቱ በዚህ አመት መጨረሻ ላይ ለተወሰነ ቅድመ እይታ እንዲገኝ ተዘጋጅቷል።
ሌላው ጉልህ ማስታወቂያ የኤስኤኤስ ጤና መረጃ እና ትንታኔ አውቶማቲክን ለማቅረብ የተነደፈ የጤና አጠባበቅ መድረክ መጀመሩ ነው። ይህ የኢንተርፕራይዝ መፍትሔ የጤና መረጃ አያያዝን ለማሻሻል እና የኤሌክትሮኒክ የጤና መዛግብትን በመደበኛ ቅርፀቶች በፍጥነት እንዲገባ በማድረግ አስተዋይ ትንታኔዎችን ለማቅረብ ያለመ ነው። SAS ጤና ወደፊት በጤና እንክብካቤ አሰጣጥ ላይ ወሳኝ ሚና ይጫወታል ተብሎ ይጠበቃል።
የቪያ መድረክም በጉባኤው አዳዲስ መረጃዎችን ተቀብሏል። SAS ኮድን ለማስፈጸም ደህንነቱ የተጠበቀ የደመና-ተወላጅ ልማት አካባቢ የሆነውን Viya Workbench አስተዋወቀ። እንዲሁም ለታዋቂ የልማት መሳሪያዎች ሶስት ደንበኞችን አሳውቀዋል፡ ጁፒተር ማስታወሻ ደብተር፣ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ እና የኤስኤኤስ ኢንተርፕራይዝ መመሪያ። እነዚህ ማሻሻያዎች ምርታማነትን ለመጨመር እና ፈጣን ፈጠራን ለዳታ ሳይንቲስቶች እና ገንቢዎች ለማስቻል ያለመ ነው።
SAS በፍጥነት በ AI የሚንቀሳቀሱ አፕሊኬሽኖችን ለማዳበር SAS መተግበሪያ ፋብሪካን ይፋ አድርጓል። ይህ መፍትሔ React፣ TypeScript እና Postgresን ጨምሮ የደመና-ቤተኛ የቴክኖሎጂ ቁልል በራስ ሰር ያዋቅራል። በአጠቃላይ በሚቀጥለው አመት ከቪያ ዎርክ ቤንች ጋር ለገበያ ቀርቧል።
ከእነዚህ ተነሳሽነቶች በተጨማሪ SAS የፍጆታ ኩባንያዎችን ኢላማ ያደረገውን የኤስኤኤስ ኢነርጂ ትንበያ ክላውድ አውጥቷል። ይህ ደመናን መሰረት ያደረገ አገልግሎት ለከፍተኛ ፍላጎት እና ስርጭት እቅድ ትንበያ ትንታኔዎችን በማቅረብ እቅድ እና ስራዎችን ለማሻሻል ይረዳል። ከሎስ አንጀለስ የውሃ እና ሃይል ዲፓርትመንት ጋር የተደረገው ሙከራ የዚህን መፍትሄ አቅም አሳይቷል።
በጉባኤው በሙሉ፣ SAS የ AI እና የውሂብ አስተዳደር አስተዳደርን አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥቷል። በአስተዳደር እና ተገዢነት ያላቸውን ዕውቀት በማጉላት የሞዴሎቻቸውን ግልጽነት በተለይም ከትውልድ ይዘት ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ላይ አፅንዖት ሰጥተዋል። SAS ሙሉ ለሙሉ ተግባራዊ የሆኑ AI መፍትሄዎችን ለማቅረብ ያለውን ቁርጠኝነት ደግሟል እና በትግበራው "የመጨረሻ ማይል" ውስጥ የሚሰጡትን ዋጋ አፅንዖት ሰጥቷል.
በአጠቃላይ፣ የSAS ማስታወቂያዎች በአሰሳ ኮንፈረንስ ላይ ለ AI፣ ለመተንተን እና ለቴክኖሎጂ እድገት ወሳኝ የሆኑ የንግድ ችግሮችን ለመፍታት ያላቸውን ቁርጠኝነት ያጠናክራል።
ምንጮች:
- የንግድ ኤንሲ መጽሔት (ምንጭ ጽሑፍ)
- SAS የዜና ክፍል (https://www.sas.com/en_us/news.html)