ፈረንሳይ በጨረር ደረጃ የአይፎን 12 ሽያጭ አገደች።

የፈረንሳይ ጁኒየር የዲጂታል ኢኮኖሚ ሚኒስትር አፕል በፈረንሳይ የአይፎን 12 ሞዴል ሽያጩን ማቆም እንዳለበት አስታወቁ። ይህ ውሳኔ የሀገሪቱ የጨረር ተቆጣጣሪ ኤኤንኤፍአር ሙከራዎችን ካደረገ በኋላ የስማርትፎኑ ልዩ የመጠጣት መጠን (SAR) ከህጋዊው ገደብ በላይ መሆኑን ካረጋገጠ በኋላ ነው።
የፈረንሳይ ጁኒየር ሚኒስትር ዣን ኖኤል ባሮት ከ Le Parisien ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ኤኤንኤፍአር እገዳውን ለአፕል እንዳሳወቀው ገልጿል። በተጨማሪም የሶፍትዌር ማሻሻያ ከ 12 ጀምሮ በሽያጭ ላይ ከነበረው አይፎን 2020 ጋር ተያይዘው የሚከሰቱ የጨረር ችግሮችን ሊፈታ እንደሚችል ተናግረዋል ።
ባሮት አፕል ምላሽ ለመስጠት እና አስፈላጊ ለውጦችን ለመተግበር ሁለት ሳምንታት እንዳለው አፅንዖት ሰጥቷል. ይህን አለማድረግ በስርጭት ላይ ያሉ የአይፎን 12 መሳሪያዎች በሙሉ እንዲታወስ ሊያደርግ ይችላል። ዲጂታል ግዙፎችን ጨምሮ ለሁሉም ኩባንያዎች ተመሳሳይ ደንቦች እንደሚተገበሩ አፅንዖት ሰጥቷል.
የአውሮፓ ህብረት የሞባይል ስልክ አጠቃቀምን በተመለከተ ለSAR ዋጋዎች የደህንነት ገደቦችን አውጥቷል፣ ጥናቶች ለተወሰኑ የካንሰር አይነቶች ሊጨምሩ እንደሚችሉ ጠቁመዋል። የፈረንሣይ ጠባቂው ግኝቱን ከሌሎች የአውሮፓ ኅብረት አባል አገሮች ተቆጣጣሪዎች ጋር ያካፍላል፣ ባሮት ይህ ውሳኔ ተንኮለኛ ውጤት ሊኖረው እንደሚችል ጠቁሟል።
ፈረንሣይ በ2020 የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎችን የጨረር መጠን በመቆጣጠር ቸርቻሪዎች ለሞባይል ስልኮች ብቻ ሳይሆን ለጡባዊ ተኮዎች እና ለሌሎች የኤሌክትሮኒክስ ምርቶች ማሸጊያዎች ላይ የጨረራ እሴት እንዲያሳዩ የሚያስገድድ ደንቦችን በXNUMX በማስፋፋት ላይ ነች።
አፕል ለእገዳው ማስታወቂያ እስካሁን ምላሽ አልሰጠም።
ምንጭ፡ ሮይተርስ (ዩአርኤል አልተሰጠም)