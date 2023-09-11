የጣሪያ ቦክስ 2 ሞጁል ቁር፡ ለሞተር ሳይክል ነጂዎች ቆንጆ እና ተግባራዊ ምርጫ

የጣሪያ ቦክስከር የራስ ቁር በሞተር ሳይክል ነጂዎች ዘንድ ተወዳጅነት ያለው ምርጫ ነው ከ1993 ጀምሮ በሞተር ሳይክል ነጂዎች ዘንድ ተወዳጅ ነው። - ቦክስክስ 30 ሞጁል የራስ ቁር።
እ.ኤ.አ. በ 1995 የጀመረው የመጀመሪያው የሮፍ ቦክስከር የራስ ቁር ፣ በሚያስደንቅ ዘይቤ እና በተግባራዊ ባህሪው ተወዳጅነትን አግኝቷል። ሞጁል ዲዛይኑ በ180 ዲግሪ የሚገለባበጥ አገጭ ባር ለአሽከርካሪዎች በቀላሉ የማይታወቅ ውበትን እየጠበቀ ባርውን ከመንገዱ እንዲያወጡት ምቹ ሁኔታን ሰጥቷል። እ.ኤ.አ. በ 2017 ፣ ጣሪያ የቦክስክስ ካርቦን ፣ ቀላል እና የበለጠ አፈፃፀምን ያማከለ ተመሳሳይ ንድፍ አስተዋውቋል።
Boxxer 2 የBoxxer መስመር ዝግመተ ለውጥ ነው፣ ጣሪያው አዲሱን የECE R22.06 መስፈርትን ለማሟላት የዘመነ ቴክኖሎጂን በማካተት ምስሉን ስታይል እየጠበቀ ነው። የራስ ቁር ባለሁለት ፒ/ጄ ግብረ ሰዶማዊነት ይይዛል፣ ይህም ማለት ለመንገድ አገልግሎት የተፈቀደው የአገጭ ባር ክፍት ወይም ተዘግቷል። አዲሱ የFleXLocker ስርዓት የፋይበርግላስ ቅርፊቱን ክፍት ቦታ ላይ ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ መቆለፉን ያረጋግጣል፣ ይህም የራስ ቁር በ3.5 ፓውንድ (1,600 ግራም) ክብደት ቀላል ያደርገዋል። በሚያስደንቅ ሁኔታ፣ ከ22.06 መስፈርት ጋር ቢጣጣምም፣ Boxxer 2 ከቀድሞው ጋር ተመሳሳይ ክብደት ይይዛል።
የራስ ቁር ውስጥ፣ Boxxer 2 ተነቃይ እና ሊታጠብ የሚችል የጸጥታ ሽፋን የውስጥ ክፍል ከፀረ-ባክቴሪያ ህክምና ጋር፣ ለመፅናኛ እና ጸጥ ያለ የማሽከርከር ልምድ አለው። የራስ ቁር በተጨማሪ ሊበጅ ለሚችል ውፍረት ተጨማሪ ትራስን ያካትታል እና አማራጭ የተለያየ ውፍረት ያላቸው የጉንጭ መከለያዎችን ያቀርባል። ከፀረ-ጭጋግ ስክሪን ጋር ከፀረ-ጭረት እይታ ጋር ይመጣል እና ለኢንተርኮም ዝግጁ ነው።
የጣሪያ ቦክስ 2 ሞጁል ቁር በሶስት ጠንካራ ቀለሞች (ጥቁር፣ ግራጫ እና ቀይ) እና በተለያዩ የግራፊክ አማራጮች ይገኛል። ከ XS እስከ XXL ባሉ መጠኖች የቀረበ ሲሆን የችርቻሮ ዋጋ 499 ዩሮ (536 ዶላር) አለው።
በማጠቃለያው የጣሪያ ቦክስ 2 ሞጁል የራስ ቁር ዘይቤን እና ተግባራዊነትን ያጣምራል ፣ ይህም ለሞተር ሳይክል ነጂዎች ማራኪ ምርጫ ያደርገዋል ። በተዘመነው ዲዛይን እና የደህንነት መስፈርቶችን በማክበር ይህ የራስ ቁር ለአሽከርካሪዎች ፍጹም የሆነ የፈጠራ እና የጥንታዊ ማራኪ ቅይጥ ይሰጣል።
ምንጮች:
የቃላት ፍቺዎች፡-
– ሞዱላር የራስ ቁር፡ ወደላይ የሚገለበጥ የአገጭ ባር ያለው የራስ ቁር፣ ፈረሰኛው ፊታቸውን ሙሉ በሙሉ እንዲያጋልጥ ያስችለዋል።
- ግብረ-ሰዶማዊነት-አንድ ምርት የተወሰኑ የደህንነት እና የአፈፃፀም ደረጃዎችን የሚያሟላ መሆኑን የማረጋገጥ ሂደት።
– ECE R22.06 መስፈርት፡ የተወሰኑ የደህንነት መስፈርቶችን የሚያሟሉ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ ለሞተር ሳይክል ባርኔጣዎች የአውሮፓ ደረጃ።