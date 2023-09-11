Forza Motorsport ቅድመ እይታ፡ ለመጨረሻው የእሽቅድምድም ሲም ተስፋ ሰጪ ጅምር

ፎርዛ ሞተር ስፖርት ሁልጊዜም በጠራ የእሽቅድምድም ልምዱ ይታወቃል፣ እና ተከታታይ መጪው ክፍል ምንም የተለየ አይመስልም። በቅርቡ በተደረገው የጨዋታው Builders Cup መግቢያ ተከታታይ እይታ፣ ገንቢዎች Turn 10 Studios ለዓመታት የዘለቀ የእሽቅድምድም ደስታ መሰረት እንደፈጠሩ ግልጽ ነው።
የመግቢያ ተከታታዩ ሶስት ትራኮች እና ሶስት መኪኖች አሉት፣ እያንዳንዳቸው የራሳቸው ልዩ የአያያዝ ባህሪ አላቸው። የ2019 ሱባሩ STI S209፣ የ2018 Honda Civic Type R፣ ወይም 2018 Ford Mustang GT እየነዱ ይሁኑ መኪኖቹ አስደናቂ ስሜት አላቸው። የማበጀት አማራጮቹ እያንዳንዱ ተሽከርካሪ በሚያሽከረክርበት መንገድ ላይ በትክክል የሚነኩ ጥሩ ማስተካከያዎችን ይፈቅዳል።
የፎርዛ ሞተርስፖርት ዋና ገፅታዎች አንዱ ተደራሽነቱ ነው። ጨዋታው የችግር ተንሸራታች፣ በርካታ የጨዋታ ሁነታዎች እና ብዙ የስልጠና እና የረዳት አማራጮችን ይሰጣል። የመመለሻ ቁልፍ በተለይ ለልምምድ ዙሮች ተወዳጅ ባህሪ ነው፣ ይህም ሯጮች ትራኩን ሳይለቁ በፍጥነት እንዲጀምሩ ያስችላቸዋል። ቅጣትን ሳይፈሩ ሙከራዎችን እና መጫወትን ያበረታታል.
የጨዋታው ፍሬም ሌላው ጉልህ ገጽታ ነው። ፎርዛ ሞተር ስፖርት በሁሉም መድረኮች ላይ በ60fps፣ Xbox Series S ን ጨምሮ ይሰራል።በጨዋታ መልክዓ ምድር ውስጥ ብዙ የ AAA አርእስቶች 60fps ለመምታት በሚታገሉበት፣ ይህ የመልስ ደረጃ ለውድድር ወዳዶች ንጹህ አየር እስትንፋስ ነው።
እንደ ተመልካች ሁነታ እና ስፕሊት ስክሪን በመሳሰሉት ጅምር ላይ ስለጠፉ ባህሪያት አንዳንድ ስጋቶች ቢኖሩም የፎርዛ ሞተር ስፖርት ዋና ልምድ አሁንም ጠንካራ ነው። Turn10 ምላሽ ሰጪነት፣ ማበጀት እና ተደራሽነት ቅድሚያ የሚሰጥ የእሽቅድምድም ሲም በማቅረብ ላይ ያተኮረ ነው። ውጤቱም መኪናዎችን እና ትራኮችን ወደ ህይወት የሚያመጣ በጨረር የተገኘ አለም አቀፍ ብርሃን እና ተለዋዋጭ ብርሃን ያለው በእይታ አስደናቂ ጨዋታ ነው።
ወደ ፊት በመመልከት ፎርዛ ሞተር ስፖርት በመደበኛ የይዘት ጠብታዎች እና በተሞክሮ ውስጥ የተገነቡ ማህበራዊ ባህሪያት ያለው የቀጥታ አገልግሎት ጨዋታ እንዲሆን ታቅዷል። ይህ ተጫዋቾች በሚቀጥሉት አመታት ብዙ አዳዲስ ካርታዎች፣ ተሽከርካሪዎች እና ተግዳሮቶች እንደሚኖራቸው ያረጋግጣል።
በአጠቃላይ ፎርዛ ሞተር ስፖርት እንደ የመጨረሻው የእሽቅድምድም ሲም ትልቅ ተስፋ ያሳያል። ለዝርዝር ትኩረት፣ ተደራሽነት እና አስደናቂ የእይታ ታማኝነት አስደሳች እና መሳጭ ተሞክሮን ይፈጥራል። የተከታታዩ ደጋፊም ሆኑ ለውድድር ጨዋታዎች አዲስ ከሆኑ ፎርዛ ሞተርስፖርት የግድ መጫወት ያለበት ርዕስ እንዲሆን እያዘጋጀ ነው።
ምንጮች:
– ምንም ዩአርኤሎች አልተሰጡም።