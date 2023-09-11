Forza Motorsport ዳግም ማስጀመር፡ አዲስ የመኪና ማሻሻያ እና ማለቂያ የሌለው የጨዋታ ጊዜ

ወደ ኮሌጅ ተመለስ፣ የForza Motorsport 6 እትም Xbox One ለመኪና አድናቂዎች የግድ የግድ ነበር። ከስምንት ዓመታት በኋላ ግን የጨዋታው ገጽታ ተለውጧል። በበርካታ የሆራይዘን ጨዋታዎች እና ከሌሎች የእሽቅድምድም ርዕሶች ውድድር፣ መጪው የፎርዛ ሞተር ስፖርት ዳግም ማስነሳት ዓላማው ተከታታዩን እንደገና ለመወሰን እና ተጫዋቾችን ለመጪዎቹ ዓመታት እንዲሳተፉ ለማድረግ ነው።
አዲሱ ፎርዛ ሞተር ስፖርት ሌላ ቁጥር ያለው መደመር ብቻ አይደለም; የተለየ ልምድ ያቀርባል. ከቀደምት ጨዋታዎች በተለየ የትራክ እሽቅድምድም እና የአሽከርካሪ እድገት ላይ፣ ዳግም ማስነሳቱ በመኪና ማሻሻያ ላይ ያተኩራል። ተጫዋቾች በመቶዎች የሚቆጠሩ መኪኖችን ከመሰብሰብ ይልቅ የሚወዷቸውን አስር እንዲመርጡ እና ልዩ ተሽከርካሪዎችን እንዲፈጥሩ እንዲያበጁ ይበረታታሉ።
ይሁን እንጂ የዚህ ዳግም ማስነሳት በጣም አስፈላጊው ገጽታ ለረጅም ጊዜ የመቆየት እቅድ ነው. ከተለምዷዊ ተከታታዮች በተለየ ለወደፊት የጨዋታው ድግግሞሾች ምንም እቅዶች የሉም። በምትኩ፣ በ Turn 10 Studios ላይ ያሉ ገንቢዎች በተጫዋች አስተያየት ላይ በመመስረት ጨዋታውን በአዲስ መኪኖች እና ባህሪያት ያለማቋረጥ ለማዘመን አቅደዋል። ይህ ማለት አንድ ጊዜ በጨዋታው ላይ ኢንቨስት ያደረጉ ተጫዋቾች በቀሪው ሕይወታቸው አዲስ ይዘት ያገኛሉ ማለት ነው።
የዚህ ዘላለማዊ ጨዋታ ስኬት ከሚወስኑት ቁልፍ ነገሮች አንዱ ፊዚክስ ነው። አዲሱ ሞተር ስፖርት የተሻሻለ ፊዚክስ ቃል ገብቷል፣ ይህም የተሻሉ ቁጥጥሮችን እና ያነሰ የበታች መሪን ይሰጣል። አጠቃላይ ልምዱ የበለጠ የጠራ እና ተጫዋቾች መኪናቸውን በሚንከባከቡበት ወቅት የማሽከርከር ችሎታቸውን በማሻሻል ይሸልማል።
በጨዋታ አጨዋወት ረገድ፣ ዳግም ማስነሳቱ በትራክ ላይ ያተኮሩ የእሽቅድምድም ጨዋታዎች የይዘት እጥረት ችግርን ይመለከታል። መኪኖች ደረጃ ለማውጣት ልዩ ተግዳሮቶች አሏቸው፣ እና ትራኮች በክፍፍል የተከፋፈሉት በተከፈለ ጊዜ ብቻ ሳይሆን በዚያ መኪና ውስጥ ያለ የንድፈ ሃሳብ ሹፌር ምን ያህል ጥሩ አፈጻጸም እንዳለው ጭምር ነው። የጨዋታው ገንቢ ተከታታይ ዘመቻ ሁነታ በተለያዩ ተግዳሮቶች ውስጥ ተፈጥሯዊ እድገትን ይሰጣል እና ተጫዋቾችን እንዲሳተፉ ያደርጋል።
የፎርዛ ሞተርስፖርት ማሳያ የመድገም እሴቱን እና ረዘም ያለ የጨዋታ ክፍለ ጊዜዎችን ቢያሳይም፣ የመጨረሻው ፈተና በረጅም ጊዜ መዝናኛ የመቆየት ችሎታው ላይ ነው። ተፎካካሪዎቹ ባህሪያቱን ሲኮርጁ ተጫዋቾች ከሁለት አመት በኋላ ወደ ጨዋታው ይሳባሉ? የአዲሱ ይዘት ቋሚ ዥረት ተጫዋቾችን ያረካል ወይንስ ታማኝ ተጫዋቾችን እና ጥቃቅን ግብይቶችን ለመጠቀም ተከታታይ ፍላጎት ይኖራል?
ጨዋታው ሙሉ በሙሉ እስኪለቀቅ እና በገበያው ውስጥ እስከሚቆይበት ጊዜ ድረስ ፎርዛ ሞተር ስፖርት ዘላለማዊ የእሽቅድምድም ጨዋታ የመሆን ግቡን ማሳካት ይችል እንደሆነ ወደፊት የሚታይ ይሆናል። ምንም እንኳን የተስፋ ቃል ቢያሳይም ለተለምዷዊ ተከታይ ሞዴል ሳይሸነፍ የተጫዋቾችን ፍላጎት ማስቀጠል አለመቻል እርግጠኛ አይደለም። ቢሆንም፣ የመጪው የፎርዛ ሞተር ስፖርት ዳግም ማስጀመር የእሽቅድምድም አድናቂዎችን የመማረክ እና ለወደፊቱ ዘውጉን የመወሰን አቅም አለው።
ምንጮች፡- የፎርዛ ሞተር ስፖርት ዳግም ማስጀመር አስደናቂ ይመስላል (ሙሉ መግለጫ፡ ማይክሮሶፍት)