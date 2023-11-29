ተለዋዋጭ ሃይድሮጅል ፋይበር በአይጦች ላይ ህመምን ለማስታገስ የኦፕቶጄኔቲክ ነርቭ ቁጥጥርን ያነቃል።

ከሃይድሮጄል የተሰሩ ለስላሳ ፣ ሊተከሉ የሚችሉ የኦፕቲካል ፋይበርዎች በአሜሪካ ተመራማሪዎች ተዘጋጅተዋል ፣ ይህም የኦፕቲጄኔቲክ ጥናቶችን አብዮት። እነዚህ ተለዋዋጭ ፋይበርዎች በእንስሳት ሞዴሎች ውስጥ የነርቭ ህመም እና የዳርቻ ነርቭ መዛባቶችን ለማጥናት ሊያገለግሉ ይችላሉ, ይህም አዳዲስ ሕክምናዎችን ለማዳበር ይረዳል.
ከአእምሮ እና ከአከርካሪ ገመድ ውጭ ያሉ ነርቮች ሲጎዱ የዳርቻ ነርቭ ህመም ግለሰቦችን ይጎዳል። ከአካላዊ ህመም በተጨማሪ ምልክቶቹ በተጎዱት እግሮች ላይ መኮማተር እና መደንዘዝን ሊያካትቱ ይችላሉ። በዓለም ዙሪያ 2.4% የሚሆኑ ሰዎች ከአንዳንድ የፔሪፈራል ኒውሮፓቲ ጋር ይኖራሉ ተብሎ ይገመታል።
ኦፕቶጄኔቲክስ በዋናነት በእንስሳት ሞዴሎች ውስጥ ነርቮች ለብርሃን ምላሽ ለመስጠት በጄኔቲክ የተሻሻሉበት ዘዴ ነው። ተመራማሪዎች ብርሃንን በመጠቀም ነርቮችን በመቆጣጠር እንዴት እንደሚሰሩ እና ከአካባቢያቸው ጋር እንደሚገናኙ የተሻለ ግንዛቤ ሊያገኙ ይችላሉ። ኦፕቶጄኔቲክስ ስሜትን፣ እንቅልፍን፣ ሱስን እና የፓርኪንሰን በሽታን የሚጎዱትን ጨምሮ የተለያዩ የአንጎል በሽታዎችን ለማጥናት ጥቅም ላይ ውሏል። በተጨማሪም ለእነዚህ ሁኔታዎች የታለሙ የሕክምና ዘዴዎችን ለማዘጋጀት ረድቷል.
ይሁን እንጂ የኦፕቶጄኔቲክ ጥናቶች በዋነኛነት የህመም ማስታገሻዎች እጥረት እና የሕብረ ሕዋሳት እንቅስቃሴ ውስንነት ምክንያት በአንጎል ውስጥ ብቻ ተወስነዋል. የዳርቻ ነርቮች በዙሪያው ካሉ ጡንቻዎችና ሕብረ ሕዋሳት የማያቋርጥ እንቅስቃሴ ያጋጥማቸዋል፣ይህም ባህላዊ ኦፕቶጄኔቲክ ተከላ ተግባራዊ ሊሆን የማይችል እና አደገኛ ያደርገዋል።
ይህንን ችግር ለመፍታት ተመራማሪዎች ከሃይድሮጅል የተሰሩ ለስላሳ, ሊለጠጥ የሚችል እና ግልጽ የሆኑ ፋይበርዎችን ሠርተዋል. እነዚህ ፋይበርዎች ከናኖስኬል ፖሊመር ክሪስታሎች ጋር ጄሊ የሚመስል ነገር በመፍጠር ባዮኬሚካላዊ ፖሊመሮች እና ውሃ ያካተቱ ናቸው። ተመራማሪዎቹ እነዚህን ፋይበር በጄኔቲክ የተቀየረ አይጥ ውስጥ በመትከል ለሰማያዊ እና ቢጫ ብርሃን ምላሽ ለመስጠት፣ አይጦቹ በቃጫዎቹ ለቢጫ ሌዘር ብርሃን ሲጋለጡ በጣም ያነሰ ህመም እንደሚሰማቸው አረጋግጠዋል።
ተጣጣፊዎቹ ፋይበር ግትር የኦፕቶጄኔቲክ ተከላዎችን ውሱንነት በማሸነፍ ከሁለት ወራት የማያቋርጥ እንቅስቃሴ በኋላም ሳይበላሹ እና ሲሰሩ ቆይተዋል። ይህ ግኝት በተለዋዋጭ እና በተፈጥሮ ሁኔታዎች ውስጥ ስለ ዳር ዳር የነርቭ መዛባቶች የበለጠ ትክክለኛ ጥናቶችን ይፈቅዳል።
በተመራማሪዎቹ የተገነባው የፋይበር ቴክኖሎጂ ከዳርቻ አካባቢ የሚመጡ ነርቭ በሽታዎችን ጥናት ከማስቻሉም በላይ እንደ ልብ እና የጨጓራና ትራክት ባሉ ተንቀሳቃሽ የአካል ክፍሎች ላይ ጥቅም ላይ ሊውል እንደሚችልም ያሳያል።
ምንጭ፡ ተፈጥሮ ዘዴዎች